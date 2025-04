Sveti oče: Krščansko veselje ne izključuje, ampak vključuje vse ljudi

Od 31. marca do 4. aprila 2025 v Vatikanu poteka drugo sinodalno zasedanje Cerkve v Italiji. Sveti oče se na udeležence obrača s sporočilom in spodbuja k veselju in upanju. Cerkev ni sestavljena iz večine ali manjšine, ampak iz svetega vernega Božjega ljudstva, poudarja in izpostavi, da krščansko veselje nikoli ne izključuje, ampak vključuje vse ljudi. Izvira iz gotovosti, da nas Gospod nikoli ne pušča samih.

Vatican News

Drugo sinodalno zasedanje krajevnih Cerkva v Italiji predstavlja zadnji del sinodalne poti, po kateri se je hodilo v zadnjih petih letih. »Veliko pobud, veliko srečanj, veliko dobrih praks – zapiše papež Frančišek –: vse prihaja od Duha, ki vodi Cerkev v polnost resnice (prim. Jn 16,13), jo združuje v občestvo in služenju, zanjo skrbi in jo usmerja z različnimi hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi, jo krasi s svojimi sadovi (prim. Lumen gentium, 4).«

Krščansko veselje ne izključuje, namenjeno je vsem ljudem

Sveti oče v ospredje postavi veselje: »Krščansko veselje nikoli ne izključuje, ampak vključuje, je za vse ljudi. Uresničuje se v pregibih vsakdanjosti (prim. Evangelii gaudium, 5) in medsebojni podelitvi: to je veselje prostranih obzorij, ki spremlja slog sprejemanja. Je Božji dar – tega nikoli ne pozabimo; ni enostavna veselost, ne izvira iz udobnih rešitev problemov, ne izogiba se križa, ampak izvira iz gotovosti, da nas Gospod nikoli ne pusti same.« Papež doda, da je to osebno doživel med zdravljenjem v bolnišnici in tudi sedaj med okrevanjem. »Krščansko veselje je izročitev Bogu v vsaki življenjski situaciji.«

Izbrano 15/03/2025 Sinoda, papež odobril proces spremljanja izvedbene faze Generalno tajništvo sinode je vsem škofom in eparhom ter prek njih vsemu Božjemu ljudstvu poslalo Pismo o procesu spremljanja izvedbene faze sinode »Za sinodalno Cerkev: občestvo, ...

Cerkev ni sestavljena iz večine ali manjšine

»Da bo veselje dopolnjeno« je tudi naslov sinodalnega zasedanja italijanske Cerkve, med katerim bodo udeleženci poglobili predloge dosedanjega dela in o njih glasovali. »Pustite se voditi ustvarjalni harmoniji, ki jo je ustvaril Sveti Duh,« jih spodbuja papež. »Cerkev ni sestavljena iz večine ali manjšine, ampak iz svetega vernega Božjega ljudstva, ki hodi skozi zgodovino, razsvetljeno z Besedo in Duhom. Pojdite naprej z veseljem in upanjem!«