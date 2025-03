Sinoda, papež odobril proces spremljanja izvedbene faze

Generalno tajništvo sinode je vsem škofom in eparhom ter prek njih vsemu zvestemu Božjemu ljudstvu poslalo Pismo o procesu spremljanja izvedbene faze sinode »Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo«. Spremljanje in ocenjevanje izvedbene faze bo potekalo v koordinaciji generalnega tajništva sinode. Zaključilo se bo oktobra leta 2028 s cerkvenim zasedanjem v Vatikanu.

Začetek procesa spremljanja in ocenjevanja izvedbene faze je papež Frančišek dokončno odobril 11. marca 2025, beremo v pismu, ki ga je podpisal generalni tajnik sinode, kardinal Mario Grech. »Ta pot bo vključevala škofije in eparhije, škofovske konference in hierarhične strukture vzhodnih katoliških Cerkva ter njihove kontinentalne skupine, ki bodo poskrbele tudi za vključevanje ustanov posvečenega življenja, družb apostolskega življenja, laičnih združenj, cerkvenih gibanj in novih skupnosti, ki so prisotni na njihovih ozemljih. Na koncu bo oktobra 2028 v Vatikanu potekal cerkveno zasedanje. Zato za zdaj ne bomo nadaljevali s sklicem nove sinode, ampak se bomo raje odločili za proces utrjevanja prehojene poti.«

Izvajanje sklepnega dokumenta sinode

Sveti oče je o sklepnem dokumentu 16. rednega zasedanja škofovske sinode oktobra 2024 zatrdil, da je »del rednega učiteljstva Petrovega naslednika« in ga je kot takega treba sprejeti. Pojasnil je, da sklepni dokument ni strogo normativen, vendar pa kljub temu krajevne Cerkve zavezuje k odločitvam, ki so z njim usklajene. Poklicane so, da v različnih okoliščinah uresničujejo napotke, ki jih dokument vsebuje, in sicer prek procesov razločevanja in odločanja, ki jih predvidevata pravo in sam dokument.

Proces sprejemanja smernic

Izvedbene faze sinode torej ne razumemo kot nekega preprostega izvajanja direktiv, ki prihajajo od zgoraj, ampak kot »proces sprejemanja smernic, izraženih v sklepnem dokumentu, na način, ki ustreza lokalnim kulturam in potrebam skupnosti«, pojasnjuje kardinal Grech. »Hkrati je treba nadaljevati pot skupaj kot celotna Cerkev in uskladiti sprejemanje v različnih cerkvenih kontekstih. To je razlog za proces spremljanja in vrednotenja, ki nikakor ne zmanjšuje odgovornosti vsake Cerkve.«

»Bistvenega pomena je zagotoviti, da bo izvedbena faza priložnost za ponovno vključitev ljudi, ki so dali svoj prispevek.« Tako se bo »nadaljeval dialog, ki se je začel že v fazi poslušanja«. Delovne sinodalne skupine bodo torej sestavljali duhovniki, diakoni, posvečene osebe, laiki in laikinje, ki jih bo spremljal njihov škof. Po kardinalovih besedah so to »temeljni instrumenti za običajno spremljanje sinodalnega življenja krajevnih Cerkva«.

Papež Frančišek med zasedanjem sinode oktobra 2024

Oktobra jubilej sinodalnih skupin

Kardinal Grech v nadaljevanju napove, da bo od 24. do 26. oktobra 2025 potekal jubilej sinodalnih skupin in ostalih organov. »Gre za pomembno srečanje, s katerim bomo izpostavili vrednost teh skupin in ljudi, ki v njih delujejo, ter tako prizadevanje za gradnjo vse bolj sinodalne Cerkve umestili v obzorje upanja, ki ne razočara in ki ga praznujemo v jubileju.«

Napovedani pomembnejši dogodki

Poleg zaključnega cerkvenega zasedanja v Vatikanu, ki je načrtovano oktobra 2028, pa so na programu še drugi pomembnejši dogodki. Maja 2025 bo izdan dokument s smernicami za izvedbeno fazo. Od junija 2025 do decembra 2026 bo v krajevnih Cerkvah potekalo izvajanje sinodalnih napotkov. Leta 2027 bodo potekala zborovanja o ocenjevanju najprej na ravni škofij in eparhij (prva polovica leta), zatem pa na ravni narodnih in mednarodnih škofovskih konferenc, vzhodnih hierarhičnih struktur in ostalih cerkvenih grupacij (druga polovica leta). V prvi polovici leta 2028 bodo potekala celinska zasedanja, namenjena ocenjevanju. Junija 2028 bo izdan dokument Instrumentum laboris (delovni dokument) za delo cerkvenega zasedanja, ki bo – kot rečeno – potekalo v Vatikanu oktobra 2028.