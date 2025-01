Sveti oče: Bratska družba zna poskrbeti za vse posebne potrebe in krhkosti

"Samo če bomo človeški osebi ponovno povrnili središčni položaj ter vključili njene duhovne razsežnosti, bomo lahko zgradili resnično pravično in solidarno družbo. Vaša pobuda je konkreten odgovor na to željo." (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež Frančišek je v petek, 10. januarja 2025, v avdienco sprejel pobudnike projekta »Šole življenja«, ki ga je navdihnil globalni vzgojni sporazum. Zbrane je spomnil, da bomo lahko zgradili resnično pravično in solidarno družbo samo, če bomo v središče ponovno postavili človeško osebo.

Sveti oče je na začetku svojega govora dejal, da omenjeni projekt formacije, v središču katerega sta evangelij in družbeni nauk Cerkve, poudarja temeljno resnico: »Vsaka oseba, naj bo še tako krhka, je nosilka notranje vrednosti; poklicani smo, da "vsakega posameznika prepoznamo kot enkratno in neponovljivo osebo" (Fratelli tutti, 98). Vsako človeško življenje ima neodtujljivo dostojanstvo. S svojo zavzetostjo razglašate, da nihče ni nekoristen ali nevreden; da je vsak obstoj Božji dar, ki ga je treba sprejeti z ljubeznijo in s spoštovanjem. In za to se vam zahvaljujem!

To je tisto, kar nas Jezus sam uči s svojim zgledom. Pri svojem poslanstvu je šel vedno naproti bolnikom, tistim, ki so bili zavrnjeni, izključeni iz družbe njegovega časa. Dotikal se je gobavcev, govoril z odrinjenimi na rob ter z ljubeznijo sprejel tiste, za katere se je zdelo, da nimajo mesta v družbi. "Jezus stopi v neposreden stik s tistimi, ki imajo posebne potrebe, saj se le-teh, tako kot vsake oblike bolezni, ne sme prezreti ali zanikati. Toda Jezus ne vstopi samo v odnos z njimi, ampak spremeni tudi pomen njihove izkušnje, saj prinese nov pogled … Zanj je vsako človeško stanje, tudi tisto, ki ga zaznamujejo velike omejenosti, povabilo k tkanju edinstvenega odnosa z Bogom, zaradi katerega osebe ponovno vzcvetijo" (Govor Papeški akademiji družbenih znanosti, 11. april 2024). In to je pomembno: zaradi odnosa z Bogom ljudje vedno ponovno vzcvetijo«.

Papež je navzoče spomnil, da s tem, ko sprejemajo vse osebe z njihovimi ranljivostmi ter vključujejo veliko število akterjev, udejanjajo Cerkev v izhodu, h kateri je tudi sam pogosto pozival; to je Cerkev, ki je odprta, gostoljubna, sposobna biti blizu vsakemu, zdraviti rane trpečih, izkazati nežnost tistim, ki so prikrajšani za naklonjenost ter ponovno dvigniti tiste, ki so padli. Zlasti mladi so po papeževih besedah kljub svojim omejenostim polni neslutenih potencialov. Zato je potrebno ustvarjati prostore, v katerih se bodo lahko v polnosti izrazili, »dati prostor njihovim sanjam, jih sprejemati in jim posredovati upanje«.

»Vaša zavzetost jim omogoča, da odkrijejo, da ima njihovo življenje smisel, in da imajo v družbi edinstveno vlogo. Veseli me, da je vaš projekt povsem v skladu z vizijo vzgoje, predlagane v globalnem vzgojnem sporazumu: celostna vzgoja in izobraževanje, ki se ne omejuje zgolj na predajanje znanja, ampak si prizadeva formirati moške in ženske, ki bodo sposobni živeti sočutje in bratsko ljubezen. Na ta način prispevate k izobraževanju, ki pripravlja prihodnost, in vzgajate ne samo kompetentne strokovnjake, temveč tudi zrele odrasle, ki bodo obrtniki lepšega in bolj človeškega sveta, prežetega z evangelijem.«

Ob koncu nagovora pa je sveti oče spomnil še na jubilejno leto upanja ter pobudnike projekta »Šola življenja« spodbudil, naj pri njem odločno vztrajajo. »Samo če bomo človeški osebi ponovno povrnili središčni položaj ter vključili njene duhovne razsežnosti, bomo lahko zgradili resnično pravično in solidarno družbo. Vaša pobuda je konkreten odgovor na to željo: vsem osebam, ki so zaradi posebnih potreb ali ranljivosti odrinjene na rob družbe, vrača njihovo mesto v bratski in veseli skupnosti. Naj vaše prizadevanje navdihuje druge pobude v dobro najranljivejših in naj vaše delovanje odpira možnosti za celostno vzgojo in izobraževanje, ki jo mlade generacije nujno potrebujejo.«