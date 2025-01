Papež: Svetovna molitvena mreža pomaga živeti duha jubileja

S svetim očetom so se v četrtek, 23. januarja 2025, srečali člani fundacije Papeževa svetovna mreža molitve. Povabil jih je, naj vernikom pomagajo živeti jubilej kot pot, na kateri so neločljivo povezani molitev in sočutje, molitev in bližina poslednjim ter molitev in dela usmiljenja.

Vatican News

Papež je na začetku pozdravil novega direktorja, p. Cristóbala Fonesa in se zahvalil dosedanjemu direktorju, p. Fornosu, ki je bil po njegovih besedah pri svojem delu zelo ustvarjalen.

»Zadovoljen sem, da ste z veseljem sprejeli okrožnico Dilexit nos o človeški in božji ljubezni Kristusovega Srca. V njej najdete bogato hrano za duhovnost vašega dela, vašega apostolata. Všeč mi je, da to duhovnost imenujete "pot Srca". Ta izraz bi rad bral v dvojnem smislu: gre za Jezusovo pot, pot njegovega svetega Srca, prek skrivnosti učlovečenja, trpljenja, smrti in vstajenja; gre pa tudi za pot našega srca, ranjenega zaradi greha, ki dopusti, da ga osvoji in preoblikuje ljubezen. Na tem potovanju srca nas kot vedno vodi naša Mati, Marija, ki hodi pred nami na romanju vere in upanja ter nas uči, naj v srcu ohranjamo Jezusove besede in dejanja. Kot dobro veste, je to delo Svetega Duha: brez žive vode Svetega Duha ni potovanja srca s Kristusom.«

Ob koncu srečanja je papež dejal, da bo Svetovna molitvena mreža dala pomemben prispevek v jubileju: in sicer s tem, da bo posameznikom in skupnostim pomagala živeti duha jubileja; »jubilej kot pot, na kateri so neločljivo povezani molitev in sočutje, molitev in bližina poslednjim, molitev in dela usmiljenja. Pojdite naprej z veseljem in medsebojnim sodelovanjem. Iz srca vas blagoslavljam. Hvala!«.