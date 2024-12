Novo vodstvo Svetovne mreže molitve. Poudarek na digitalizaciji in ustvarjalnosti

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so v četrtek, 5. decembra 2024, predstavili novo vodstvo Papeževe svetovne mreže molitve ter nekatere vidike in poudarke nadaljnjega dela. Izpostavili so predvsem potrebo po tem, da bi prenovili jezik molitve, ki je jedro »poslanstva Cerkve«: in sicer s pomočjo novih komunikacijskih sredstev ter izhajajoč iz notranje preobrazbe srca, saj se v njem skriva vse dobro, pa tudi zlo naše družbe.

Vatican News

Novo vodstvo

Novo vodstvo Papeževe svetovne mreže molitve je predstavil p. Frederic Fornos, ki bo konec leta zaključil svoj mandat mednarodnega direktorja. Nasledil ga bo p. Cristóbal Fones Claro, 49-letni jezuit iz Čila, ki je izrazil željo, da bi prispeval »ne samo k širjenju svetovne mreže molitve, ampak predvsem k razumevanju njene izjemne globine«. Prisotna sta bila tudi nova namestnika mednarodnega direktorja: Bettina Raed, 55-letna laikinja iz Argentine, ki je bila regionalna direktorica Papeževe molitvene mreže v svoji domovini in Urugvaju, ter p. Miguel Pedro Melo, 38-letni jezuit iz Portugalske, ki je prav tako sodeloval na tamkajšnjem nacionalnem uradu.

Delovanje v 90 državah

Ob tej priložnosti so se spomnili tudi dosežkov ob 10-letnici delovanja. Mreža je aktivna po vsem svetu v 90 nacionalnih skupinah, ki si po besedah p. Fornosa prizadevajo za poslanstvo, ki je »preprosto, vendar pomembno: spodbujati katoličane, da bi z molitvijo in delovanjem soočali izzive človeštva in poslanstva Cerkve«. Med inovativnimi projekti preteklih let je jezuit omenil molitveno platformo Click to pray in Papežev video s prevodom v 23 jezikov, kjer sveti oče vsak mesec razloži svoj molitveni namen.

Pater Fones Claro je v pogovoru za Vatican News dejal, da se bo morala Papeževa svetovna mreža molitve »soočati s številnimi izzivi, saj mnogi ljudje trpijo: ne samo zaradi vojne, ampak zaradi težkih situacij po družinah v vseh državah«. Po njegovih besedah je mogoče »svetovno skupnost v vseh njenih razsežnostih doseči«, ob tem pa se je potrebno zavedati, da imata »srce in poslanstvo Cerkve univerzalne vrednote, ki pa kljub temu terjata »posebno naravnanost«.

Pater Federico Lombardi, član upravnega sveta Mreže, je v svojem kratkem nagovoru izpostavil, da se bo njihova dejavnost nadaljevala »v novih oblikah«, tudi digitalnih, da bi bile tako bolj dostopne in blizu tudi mladim. V pogovoru za Vatican News pa je poleg tega poudaril, da mora »tehnična podpora« vedno ostati »v službi Duha«.

Sinodalnost in ustvarjalnost

Msgr. Lucio Ruiz, tajnik Dikasterija za komunikacijo, in s. Nathalie Becquart, ki je prav tako članica upravnega odbora Papeževe svetovne mreže molitve, pa sta pozornost namenila njeni »sinodalni« naravi. Po tajnikovih besedah gre za »iskanje ustvarjalnosti, ki je usmerjena v poslanstvo« Cerkve, katerega cilj je prinašati papeževo »besedo upanja do skrajnih meja zemlje«. Dodal je, da je potrebno Svetovno mrežo molitve razširiti tudi s pomočjo »novih jezikov in izrazov«. Becquart je prav tako izpostavila »ustvarjalno zvestobo«, ki omogoča prehod od »nekoliko zastarelih« izrazov k sodobnejšim slogom.