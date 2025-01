Papež policistom: Upravičeno ste lahko ponosni, da služite skupnemu dobremu

V četrtek, 23. januarja 2025, so se svetim očetom srečali zaposleni na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. Policistkam in policistom se je zahvalil za predano, profesionalno in velikodušno delo, s katerim zagotavljajo varnost tako njemu kot vsem romarjem in turistom na območju Vatikana. Dodal je, naj so ponosni, da služijo skupnemu dobremu.

Vatican News

V jubilejnem letu smo povabljeni, da »usmerimo svoj pogled k Jezusu Kristusu, našemu upanju, ki roma z nami in nam želi dati samega sebe, svoj blagoslov in odpuščanje«, je začel svoj govor papež Frančišek. Zbrane je povabil, naj stopijo skozi sveta vrata bazilike svetega Petra ali drugih papeških bazilik.

»Stopiti skozi sveta vrata ni neko magično dejanje, ampak je krščanski simbol – Jezus pravi: “Jaz sem vrata” (Jn 10,7) –, ki izraža željo po ponovnem začetku, po prenovi ali bolje, po tem, da se pustimo prenoviti Bogu. Nekdo, ki morda ne prepozna, da ima dar vere, naj prav tako izkoristi to jubilejno leto za nadaljnjo hojo.«

Varnost je nevidna dobrina

Policistkam in policistom se je sveti oče zahvalil za predano, profesionalno in velikodušno opravljanje dela, s katerim zagotavljajo varnost tako njemu in njegovim sodelavcem kot vsem romarjem in turistom na območju Vatikana ter tudi med papeževimi pastoralnimi obiski po Italiji.

»Gre za vedno zahtevno nalogo, za katero sta potrebna pripravljenost in pogum, za nalogo, ki se najpogosteje opravlja diskretno in neopazno, vendar pa zahteva odrekanje, pozornost do vsake podrobnosti, potrpežljivost in pripravljenost na žrtvovanje. Varnost je pravzaprav nevidna dobrina, katere pomembnosti se zavemo ravno takrat, ko je iz nekega razloga ni, in ki se gradi na stalnem in pametnem prizadevanju za nadziranje, noč in dan, vse dni v letu.«

V službi skupnega dobrega

Papež je zatrdil, da je »zaradi človeka, ki ga je ranil greh, nujno potrebno delo javnih sil«, ki so v službi skupnega dobrega celotne skupnosti in ki razpolagajo z ustreznimi sredstvi, s katerimi se lahko zoperstavijo posameznikom, ki imajo namen zagrešiti prekrške in zločine.

»Upravičeno ste lahko ponosni na to, da živite in delujete v službi skupnega dobrega, hkrati pa ostajate ponižni, saj vam to omogoča, da prepoznate svojo potrebo po pomoči, blagoslovu, odrešitvi ter da ohranjate svoje srce odprto za Božjo milost.«