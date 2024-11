Sveti oče o kardinalu Ayusu: Zavzemal se je za bratstvo med ljudstvi in verstvi

Papež Frančišek je ob smrti kardinala Miguela Ángel Ayusa Guixota, prefekta Dikasterija za medverski dialog, generalnemu vikarju misijonarjev kombonijancev p. Davidu Costi Dominguesu poslal sožalni telegram.

Vatican News

Sveti oče je v sporočilu zapisal, da je kardinal Ayuso, »duhovni sin svetega Daniela Combonija«, svojo dolgo bolezen prenašal »z veliko vero v Gospoda«. Z naklonjenostjo in občudovanjem se spominja »tega brata, ki je služil evangeliju in Cerkvi z zgledno predanostjo ter tankočutnostjo duha«. S hvaležnostjo izpostavi »njegovo neutrudno služenje, najprej kot goreč misijonar v Egiptu in Sudanu, nato kot dekan Papeškega inštituta za arabske in islamske študije ter nazadnje v službi rimski kuriji na Dikasteriju za medverski dialog«. Po besedah svetega očeta je kardinala Ayusa »pri vsakem apostolskem delu vedno vodila želja, da bi s krotkostjo in modrostjo pričeval o Božji ljubezni do človeka«, hkrati pa si je vedno »prizadeval za bratstvo med ljudstvi in verstvi«. Papež Frančišek usmiljenega Očeta prosi, »naj na priprošnjo Device Marije tega zvestega Božjega služabnika sprejme v nebeški Jeruzalem«, ter podeljuje svoj blagoslov »vsem, ki žalujejo ob njegovem zemeljskem odhodu«.