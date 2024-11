Umrl kardinal Ayuso Guixot, prefekt Dikasterija za medverski dialog

V 72. letu starosti je umrl španski kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, prefekt Dikasterija za medverski dialog. Bil je hospitaliziran v rimski bolnišnici Gemelli. Na čelu dikasterija je bil od leta 2019. Zaradi zdravstvenih težav je v zadnjem času bil pogosto hospitaliziran. Umrl je v ponedeljek, 25. novembra.

Vatican News

Kardinal Ayuso Guixot je bil neutruden zagovornik medverskega dialoga. Papeža Frančiška je spremljal na skoraj vseh njegovih apostolskih potovanjih. Bil je velik poznavalec islama in arabskega sveta, zaradi česar je bil nepogrešljiv pri različnih papeževih pobudah za krepitev odnosov z drugimi verstvi. Ta potovanja, ki se jih je pogosto imenovalo kot »romanja bratstva«, so pokazala kardinalovo predanost spodbujanju edinosti v državah, kjer so pripadniki katoliške vere v manjšini.

Zaradi poslabšanega zdravja se kardinal Ayuso ni udeležil zadnjega papeževega potovanja v Oceanijo septembra letos. Kot tajnik takratnega Papeškega sveta za medverski dialog je februarja 2019 papeža spremljal v Združene arabske emirate, marca istega leta pa v Maroko. Oktobra 2019 je bil imenovan za kardinala, kmalu zatem pa je postal prefekt Dikasterija za medverski dialog. Svetega očeta je spremljal na apostolskem potovanju v Irak leta 2021, leta 2022 pa v Kazahstan in Bahrajn. Obisk Mongolije septembra 2023 je bilo zadnje potovanje, ki se ga je udeležil, preden se je njegovo zdravstveno stanje precej poslabšalo.

Miguel Ángel Ayuso Guixot se je rodil 17. junija 1952 v Sevilli v Španiji. Odraščal je v verni katoliški družini kot peti od devetih otrok. Edinstvena prepletenost krščanske in islamske dediščine v Sevilli je močno vplivala na njegovo občutljivost za sobivanje dveh verstev in medsebojno razumevanje pripadnikov različnih ver.

Pridružil se je misijonarskemu redu kombonijancev in leta 1980 imel večne zaobljube ter bil posvečen v duhovnika. V Rimu se je izobraževal na področju arabskih in islamskih študij, zatem pa kot misijonar bil poslan v Kairo, kjer je bil župnik latinski katoliški skupnosti. Misijonarska pot ga je vodila tudi v od vojne razdejan Sudan, kjer je med drugim bil profesor islamologije. Leta 2006 je postal predsednik Papeškega inštituta za arabske in islamske študije (PISAI).

Njegovo strokovno znanje mu je leta 2007 prineslo vlogo svetovalca Papeškega sveta za medverski dialog, leta 2012 je postal svetovalec, leta 2019 pa predsednik istega sveta. Leta 2019 je bil imenovan za kardinala. Maja 2020 ga je papež Frančišek imenoval za prefekta Dikasterija za medverski dialog. Veljal je za osrednjo osebnost v prizadevanjih Cerkve za spodbujanje dialoga z muslimani, hindujci, budisti in drugimi verskimi skupnostmi po svetu.