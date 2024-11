Papež džainistom: S spoštovanjem razlik skupaj gradimo boljši svet

Sveti oče je v ponedeljek, 25. novembra 2024, v avdienco sprejel mednarodno džainistično delegacijo. Povabil jih je, naj si skupaj s kristjani prizadevajo za vključevanje ter se posvečajo skrbi za zemljo, revne in pomoči potrebne ljudi.

Vatican News

Papež je na začetku izrazil svoje veselje nad dialogom med kristjani in džainisti, ki na pobudo Dikasterija za medverski dialog poteka že več desetletij. Poudaril je, da bosta tudi na tokratnem srečanju s člani Dikasterija v ospredju temi raznolikosti in vključevanja, da bi lahko skupaj sodelovali pri oblikovanju boljše prihodnosti. Ob tem je sveti oče dejal, da je zdravje prefekta Dikasterija, kardinala Ayusa, zelo slabo, ter ga priporočil v molitev.

»Zahvaljujem se vam za zavzetost, da bi skupaj iskali načine, kako skrbeti za zemljo, revne in najranljivejše v družbi. Ta področja razmišljanja in delovanja so postala zelo pomembna za naš čas, in pobude, ki jih terjajo, je potrebno izvajati z resnostjo, zavzetostjo in soodgovornostjo.

Velika večina problemov, ki danes pestijo družbo, je posledica individualizma in brezbrižnosti, zaradi katerih se mnogi ljudje ne menijo za dostojanstvo in pravice bližnjega, posebej v večkulturnih kontekstih. Na eni strani obstajajo skupine, ki gospodujejo in izključujejo manjšine, ter ostajajo gluhe tako za "krik zemlje in krik revežev" (Okrožnica Laudato si’, 49). Na drugi strani pa so tisti, ki si prizadevajo graditi družbeno prijateljstvo, solidarnost in trajni mir. To so tri stvari, ki jih moramo imeti vedno v mislih: družbeno prijateljstvo, solidarnost in mir.«

Sveti oče je ob tem spomnil, da so ta prizadevanja žal pogosto ovirana in onemogočena. Kljub temu pa po njegovih besedah »ne smemo obupati in se bati sejati upanja s pobudami, ki v nas vernikih in v vseh drugih ljudeh gojijo čut za človečnost. Ta stalna zavzetost temelji na dejstvu, da je "Bog ustvaril vsa človeška bitja z enakimi pravicami, dolžnostmi in dostojanstvom ter jih poklical, da bi živeli skupaj kot bratje in sestre (Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, Abu Dhabi, 4. februar 2019). Tega univerzalnega bratstva ne smemo nikoli pozabiti. Vsak človek dobre volje lahko širi ljubezen, se posveča tistim, ki je v potrebi, ter spoštuje razlike. Ta slog nam daje vedno novo energijo, da skrbimo drug za drugega in za skupni dom.

Medverska srečanja, kot jih pripravljate vi, pomagajo krepiti skupno voljo, da bi skupaj gradili boljši svet«.