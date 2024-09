Sveti oče: Odpreti se evangeliju in ga narediti za kompas svojega življenja

Papež Frančišek je v nedeljo, 8. septembra, dopoldan po lokalnem času na stadionu Sir John Guise v prestolnici Papue Nove Gvineje vodil evharistično bogoslužje. Med homilijo se je navezal na evangeljski odlomek ter spregovoril o oddaljenosti gluhonemega, na katero Jezus odgovori s svojo bližino, ki ozdravlja. Povabil je, da bi se odprli Bogu, ljubezni bratov ter evangeliju in ga naredili za kompas svojega življenja.

Homilija papeža Frančiška

Prva beseda, ki nam jo danes namenja Gospod, je: »Pogum, ne bojte se!« (Iz 35,4). Prerok Izaija to pravi vsem, ki so obupanega srca. Na ta način spodbuja svoje ljudstvo in ga vabi, da bi kljub težavam in trpljenju povzdignilo pogled k obzorju upanja in prihodnosti: Bog prihaja, da nas reši, prišel bo in tisti dan »bodo spregledale oči slepih in gluhim se bodo odprla ušesa« (Iz 35,5).

Ta prerokba se izpolni v Jezusu. V pripovedi svetega Marka sta poudarjeni predvsem dve stvari: oddaljenost gluhonemega in Jezusova bližina.

Preberi tudi 08/09/2024 Papež pred opoldansko molitvijo prosil na priprošnjo Marije za dar miru za vsa ljudstva Papež Frančišek je pred sklepom svete maše na stadionu Sir John Guise v Port Moresbyju v nedeljo, 8. septembra 2024, uvedel v opoldansko molitev Angel Gospodov. Pri tem je na ...

Oddaljenost gluhonemega. Ta človek se nahaja na geografskem področju, ki bi mu v današnjem jeziku rekli »periferija«. Ozemlje Deseteromestja se nahaja onkraj Jordana, daleč od verskega središča, ki je Jeruzalem. Vendar pa ta gluhonemi živi še drugo vrsto oddaljenosti; daleč je od Boga, daleč je od ljudi, ker nima možnosti, da bi komuniciral: je gluh in torej ne more slišati drugih, je nem in zato ne more govoriti z drugimi. Ta človek je odrezan od sveta, je izoliran, je ujetnik svoje gluhonemosti in se zato ne more odpreti drugim, da bi z njimi komuniciral.

Preberi tudi 05/09/2024 Papež med homilijo v Džakarti: Ne glej svojih praznih mrež, glej Jezusa! Sklepno dejanje papeževega obiska Indonezije je bila slovesna sveta maša, ki je potekala v četrtek ob 17. uri po lokalnem času na stadionu Gelora Bung Karno v Džakarti. Na njem je ...

Na to oddaljenost, bratje in sestre, Bog odgovori z nasprotnim, z Jezusovo bližino. V svojem Sinu Bog želi pokazati predvsem to: da je On Bog, ki je blizu, sočuten Bog, ki skrbi za naše življenje in premosti vse razdalje. In v evangeljskem odlomku vidimo Jezusa, ki se odpravi na ta obrobna ozemlja, kako gre iz Judeje, da bi šel naproti poganom (prim. Mr 7,31).

S svojo bližino Jezus ozdravlja; ozdravlja človekovo nemost in gluhoto: ko se počutimo oddaljene ali se odločimo, da bomo ostali na razdalji – na razdalji od Boga, na razdalji od bratov ter od tistih, ki so drugačni od nas –, tedaj se zapremo, se zabarikadiramo vase in se na koncu vrtimo samo okoli lastnega jaza, gluhi za Božjo besedo in za krik bližnjega ter zato nezmožni govoriti z Bogom in z bližnjim.

In vi, bratje in sestre, ki živite v tej tako oddaljeni deželi; iz Tihega oceana se vam morda zdi, da ste ločeni, ločeni od Gospoda, ločeni od ljudi, in to ne gre. Ne, vi ste združeni, združeni v Svetem Duhu, združeni v Gospodu in Gospod pravi vsakemu izmed vas: »Odpri se!« To je najpomembnejše: odpreti se Bogu, odpreti se bratom, odpreti se evangeliju in ga narediti za kompas svojega življenja.

Tudi vam danes Gospod pravi: »Pogum, ne boj se, papuansko ljudstvo! Odpri se! Odpri se veselju evangelija, odpri se srečanju z Bogom, odpri se ljubezni bratov!« Naj nihče izmed nas ne ostane gluh in nem spričo tega povabila. In naj vas na tej poti spremlja blaženi Janez Mazzucconi: sredi številnih stisk in sovražnosti je med vas prinesel Kristusa, da nihče ne bi ostal gluh ob veselem sporočilu zveličanja ter bi se vsem razvezal jezik, da bi opevali Božjo ljubezen. Naj bo danes tako tudi za vas!