Logotipa papeževega apostolskega potovanja v Luksemburgu in Belgiji.

PAPEŽ

Program papeževega apostolskega obiska Luksemburga in Belgije

Na povabilo voditeljev držav in cerkvenih oblasti bo sveti oče Frančišek 26. septembra opravil apostolsko potovanje v Luksemburg, od 26. do 29. septembra pa v Belgijo, kjer bo obiskal Bruselj, Leuven in Louvain-la -Neuve. Sledi program potovanja.

Tiskovni urad Svetega sedeža Program apostolskega potovanja RIM – LUKSEMBURG – BRUSELJ

Četrtek, 26. september 2024

8.05 Odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Luksemburg.

10.00 Prihod na mednarodno luksemburško letališče Findel.

Sprejemna slovesnost. Logotip in geslo apostolskega potovanja v Luksemburg: »Da bi stregel«

Papežev obisk v Luksemburgu bo v znamenju gesla »Da bi stregel« in se nanaša na Kristusa, ki »ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel«. Na logotipu je bela silhueta z modro obrobo, ki prikazuje papeža Frančiška, ki blagoslavlja. V ozadju je rumen krog, na katerem je obris luksemburške katedrale Naše Gospe (Notre Dame). Poleg rumene in bele barve, ki predstavljata vatikansko zastavo, na logotipu prevladujejo tudi modri toni, ki spominjajo na marijansko pobožnost, globoko zakoreninjeno v zgodovini katolištva te majhne države. Na spodnji desni strani je zapisano geslo apostolskega potovanja, ki spominja, da je Cerkev po zgledu svojega Učitelja poklicana, da služi človeštvu. 10.45 Vljudnostni obisk Velikemu vojvodu Henriku Luksemburškemu.

11.15 Srečanje s predsednikom vlade.

11.50 Srečanje s predstavniki oblasti, civilno družbo in diplomatskim zborom v kulturnem centru Luksemburga Cercle Cité. Govor papeža Frančiška.

16.30 Srečanje s katoliško skupnostjo v luksemburški katedrali Notre-Dame. Govor papeža Frančiška.

18.15 Odhod letala z mednarodnega luksemburškega letališča Findel za Bruselj.

---

19.10 Prihod v letalsko bazo Melsbroek.

Sprejemna slovesnost. Logotip in geslo apostolskega potovanja v Belgijo: »Na poti z Upanjem«

Na zgornjem delu logotipa tega obiska je zemljevid države v modri barvi. Prečka ga cesta, po kateri hodijo ljudje različnih velikosti in barv, ki predstavljajo različne starosti in kulture. V središču majhne množice je papež, pod zemljevidom pa geslo apostolskega obiska »Na poti, z Upanjem«. Gre za povabilo, da bi hodili skupaj po poti, ki jo predstavlja zgodovina, pa tudi evangelij: pot Jezusa Kristusa, ki je naše Upanje. Petek, 27. september 2024

BRUSELJ – LEUVEN

9.15 Vljudnostni obisk belgijskemu kralju na gradu Laeken.

9.45 Srečanje s predsednikom vlade.

10.00 Srečanje s predstavniki oblasti, civilno družbo. Govor papeža Frančiška.

16.30 Srečanje s profesorji in študenti v promocijski dvorani Katoliške univerze v Leuvnu. Sobota, 28. september 2024

BRUSELJ – LOUVAIN-LA-NEUVE

10.00 Srečanje s škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami, seminaristi in pastoralnimi delavci v baziliki Svetega srca v Koekelbergu. Govor papeža Frančiška.

16.30 Srečanje s študenti v glavni dvorani Katoliške univerze v Louvainu.

18.15 Zasebno srečanje s člani Družbe Jezusove v Kolegiju sv. Mihaela. Nedelja, 29. september 2024

BRUSELJ – RIM

10.00 Sveta maša na Stadionu kralja Baudouina. Homilija papeža Frančiška. Opoldanska molitev.

12.15 Poslovilna slovesnost v letalski bazi Melsbroek.

14.55 Prihod na mednarodno rimsko letališče Fiumicino.