PAPEŽ

VIDEO Papež se je med letom v Luksemburg zahvalil novinarjem za spremljanje

»Najlepša hvala za to vašo družbo. Hvala za vaše služenje, na voljo sem vam. Najlepša hvala«, je rekel papež Frančišek približno 60 novinarjem, dopisnikom, snemalcem in fotografom prisotnim na letu ITA Airways v Luksemburg, ki je skupaj z Belgijo cilj 46. apostolskega potovanja. Papež je zatem dobil torbo z nekaj pismi migrantov s Kanarskih otokov, ki pripovedujejo o prehodu, da bi pobegnili iz domovine in pristali v Evropi.

Salvatore Cernuzio Manj kot pol ure po vzletu letala AirBus320neo, ob 8.29 zjutraj, z rimskega letališča Fiumicino, je papež želel osebno pozdraviti tiste, ki jih je pogosto imenoval »sopotnike«. Tesen čas poleta papežu ni dovolil izvesti tradicionalnega kroga pozdravov, v katerem se je sam premikal med sedeži novinarjev, snemalcev in fotografov, da bi se rokoval, prisluhnil nekaj šalam ali frazam, zašepetanim v uho. Tokratna pot papeža Frančiška je krajša in manj zahtevna kot prejšnja. A zdi se, da je navdušenje enako, saj gre za dejstvo, da gre ven in se sreča z novimi realnostmi, novimi obrazi, novimi zgodbami.