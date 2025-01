Svätou bránou vo Vatikáne prešlo už vyše pol milióna pútnikov

Ako v utorok 7. januára informovalo vatikánske Dikastérium pre evanjelizáciu, ktoré je zodpovedné za prípravu Jubilejného roka 2025, Svätou bránou v Bazilike sv. Petra v Ríme prešlo od jej otvorenia 24. decembra už vyše pol milióna pútnikov.

Presný počet osôb, ktoré prešli Svätou bránou je 545 532. Stovky skupín veriacich už absolvovali svoju púť s jubilejným krížom so začiatkom na novom námestí Piazza Pia pri Anjelskom hrade, odkiaľ sa v modlitbe presúvajú vo vyhradenom priestore na Via della Conciliazione až ku bazilike

„Je to veľmi významný začiatok s veľkou účasťou ľudí. Skupiny, ktoré sa hromadia na Via della Conciliazione vydávajú dôležité svedectvo, a je to tiež znak veľkej bezpečnosti a ochrany, ktorú pútnici vnímajú v meste Rím a v okolí štyroch pápežských bazilík“, uvádza v komuniké proprefekt Dikastéria pre evajelizáciu Mons. Rino Fisichella. Ako vysvetľuje, existuje úzka spolupráca Svätej stolice a dikastéria s talianskymi a vatikánskymi bezpečnostnými zložkami a s prefektúrou Ríma.

Vo Večnom meste sa očakáva neustále zvyšovanie počtu pútnikov. „Určite sa v týchto prvých dvoch týždňoch vyskytli isté ťažkosti v riadení ich toku, ktoré je potrebné časom prehodnotiť, avšak dikastérium neúnavne pracuje na tom, aby zabezpečilo pútnikom prijatie a zážitok, ktorý by splnil ich očakávania“, dodáva arcibiskup Fisichella.

V Ríme sú už otvorené Sväté brány na všetkých štyroch pápežských bazilikách. Vzhľadom na dlhé rady veriacich, je potrebné sa vopred objednať na webovej stránke Jubilejného roka: iubilaeum2025.va. Ako sa uvádza v komuniké, na otvorení štyroch svätých brán v Ríme boli účastné tisíce ľudí, ktorí zaplnili baziliky a často aj námestia pred nimi.

Pripomeňme, že prvou významnou udalosťou Svätého roka bude „Jubileum komunikátorov“, a to v dňoch od 24. - 26. januára. Pri tejto príležitosti Rím očakáva tisíce novinárov, odborníkov a komunikačných pracovníkov z celého sveta.

Spracovala Zuzana Klimanová