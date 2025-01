Svätá brána Pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore je otvorená

Pri príležitosti začiatku Jubilejného roka 2025 bola v stredu 1. januára otvorená Svätá brána Pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Slávnosti predsedal kardinál Rolandas Makrickas, litovský koadjútor arcikňaz baziliky, kreovaný za kardinála počas konzistória v decembri 2024. Kardinál Makrickas pozýva pútnikov na cestu viery pod materinským vedením Panny Márie.

Kardinál Makrickas sa vo svojej homílii počas svätej omše po otvorení Svätej brány zamýšľal nad duchovným významom Svätej brány a jej hlbokým prepojením s Pannou Máriou, Božou Matkou. „Naša cesta sa dnes začína,„ povedal, ‚zvukom starobylého zvona, známeho ako ‘stratený“, ktorý sa rozozvučí z vrcholu vŕšku Eskvilín. Tento zvon sprevádzal nespočetné množstvo pútnikov po celé stáročia, bol majákom nádeje a výzvou k modlitbe.“

Kardinál pozval veriacich, aby sa zamysleli nad úlohou Márie ako svetla vedúceho ľudstvo. Vychádzajúc zo slov apoštola Pavla: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy“, vysvetlil, že Mária stelesňuje plnosť času. „Ona je cesta, ktorú si vybral Boh,“ povedal. „Prostredníctvom nej sú večnosť a dejiny spojené. Ona je Nepoškvrnená Matka, tá, ktorá vnáša nekonečný Boží čas do našich konečných životov.“

V bazilike sa nachádza aj ikona Panny Márie Salus Populi Romani. Uvažujúc o ikone kardinál povedal: „Tam, kde je prítomná Panna Mária, nepreváži nepokoj, nezvíťazí strach. Jej materinské ruky hladia náš život, jej plášť nás chráni, tak ako ona chránila malého Ježiša v jasliach.“

Veriacim potom kardinál pripomenul relikviu svätých jasličiek, ktorá sa tiež nachádza v bazilike. „Myslite na to, že naša doba je vymedzená týmito jasličkami. Prví pútnici kresťanstva - pastieri - sa vydali z betlehemských polí, aby sa stretli s Pánom. My dnes robíme to isté“, povedal litovský kardinál.

Pre mnohých je jubilejná cesta nielen fyzickou, ale aj hlboko duchovnou púťou. „Táto bazilika, často nazývaná 'Betlehemom Západu', stojí v srdci Ríma a vedie nás ako betlehemská hviezda,“ povedal kardinál Makrickas. „Pripomína nám, že naša viera, podobne ako hviezda, ukazuje na Ježiša Krista, pravé Svetlo sveta.“

V závere svojej homílie sa kardinál Makrickas odvolal na slová pápeža Františka z indikačnej buly k Jubilejnému roku Spes non confundit: „Zverme svoj život a svoj čas Matke Božej, aby nás viedla k Ježišovi: plnosti času, všetkého času, času každého z nás.“

Jubilejný rok je časom milosti, zdôraznil kardinál a vyzval všetkých pútnikov, aby prijali ducha tohto času. „Nikto nie je vylúčený z tejto cesty nádeje. Mária, naša Matka, je pri každom z nás. Ona nás miluje všetkých bez výnimky a vždy nás vedie k svojmu Synovi.“

