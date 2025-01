Nádej Jubilejného roka sa stáva konkrétnou

Od trestov smrti zmenených na doživotie v Spojených štátoch cez zrušenie trestu smrti v Zimbabwe až po oznámenie o prepustení väzňov na Kube.

Andrea Tornielli

Otvoreniu Svätej brány Jubilea 24. decembra minulého roku predchádzalo rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena zmeniť na doživotie tresty smrti 37 väzňom vo federálnych väzniciach. Začiatkom januára prišli ďalšie dve dobré správy: v Severnej Karolíne ukončil guvernér svoje funkčné obdobie tým, že zmenil 15 nevykonaných trestov smrti vo svojom štáte na doživotie, zatiaľ čo v Afrike prezident Zimbabwe zrušil trest smrti z právneho systému krajiny. Teraz, na začiatku tohto Svätého roka, prichádza oznámenie o prepustení 553 väzňov na Kube.

Do pozornosti 15/01/2025 Kuba oznámila prepustenie 553 väzňov Rozhodnutie oznámilo havanské ministerstvo zahraničných vecí v kontexte sprostredkovania s Katolíckou cirkvou. Bolo tiež oznámené, že prezident Miguel Díaz-Canel v uplynulých dňoch ...

Veľmi potrebujeme znamenia nádeje, ktoré nám pomôžu zdvihnúť pohľad od smutnej panorámy vojen a násilia: nemohol byť lepší začiatok tohto milostivého roka, pretože ide o správu, ktorá spája kresťanské jubileum s jeho biblickým pôvodom, ako pripomenul pápež František v indikačnej bule „Spes non confundit“: „Navrhujem vládam, aby v Jubilejnom roku prijali iniciatívy, ktoré obnovujú nádej, formy amnestie alebo amnestie trestov, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom získať späť dôveru v seba samých a v spoločnosť, cesty opätovného začlenenia do spoločnosti, ktorým zodpovedá konkrétny záväzok v dodržiavaní zákonov“. Je to starobylá výzva, vysvetlil rímsky biskup, citujúc knihu Levitikus, ktorá „pochádza z Božieho slova a zostáva so všetkou svojou sapienciálnou hodnotou vo vzývaní skutkov milosrdenstva a oslobodenia, ktoré umožňujú ľuďom začať odznova: ‚Päťdesiaty rok vyhlásite za svätý a v krajine vyhlásite oslobodenie pre všetkých jej obyvateľov‘.

Amnestia, odpustenie trestu a milosť, idú ruka v ruke s dvoma kľúčovými slovami každého jubilejného roka, ktorými sú milosrdenstvo a odpustenie. Náš svet ich potrebuje viac ako kedykoľvek predtým.

Preklad Martin Jarábek