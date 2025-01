Slovenka na Jubileu mladých komunikátorov: Majme odvahu tak, ako nás povzbudzuje pápež

Na Jubileu mladých komunikátorov vo Vatikáne sa zo Slovenska zúčastnila Sofia Mikulová z Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach. Navštívila aj Vatikánsky rozhlas a Slovenskú redakciu. V rozhovore, ktorý pripravil vedúci redakcie otec Martin Jarábek, porozprávala o osobitnom stretnutí mladých komunikátorov.

Povzbudenia z audiencie so Svätým Otcom, ale i z odborných prednášok a zo stretnutia s mladými komunikátormi celého sveta – to je to, čo si mladá Prešovčanka Sofia odnáša z podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti Jubilea komunikácie od 24. do 27. januára v Ríme a vo Vatikáne.

V krátkom rozhovore, ktorý ponúkame v podkaste, nám prezradila aj to, ako sa stala zástupkyňou Slovenska na tomto výnimočnom stretnutí.

Rozhovor so Sofiou Mikulovou