Kard. Reina: Jemnosť a nádej sú základom komunikácie

Na sviatok patróna novinárov, sv. Františka Saleského, v piatok 25. januára, kardinál Baldo Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, otvoril Jubileum sveta komunikácie medzinárodnou svätou omšou v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Kardinál poukázal na vzor „jemnej komunikácie“, „ktorá spolupracuje s pravdou“ a je inšpirovaná postojmi Ježiša. Sv. omše predchádzala kajúca pobožnosť.

Srdce a nádej – nástroje novinára

Srdce a nádej: to sú nástroje, ktoré by mal každý novinár používať na informovanie, opisovanie a rozprávanie. Tieto hodnoty sa zdôraznili pri otvorení Jubilea sveta komunikácie, ktoré sa uskutočnilo 24. januára v Bazilike sv. Jána v Lateráne. Podujatie začali dve bohoslužby – kajúca pobožnosť, ktorú viedol otec Giulio Albanese, riaditeľ Úradu pre sociálnu komunikáciu rímskeho vikariátu, a medzinárodná svätá omša na počesť sv. Františka Saleského, patróna všetkých pracovníkov médií, ktorej predsedal kardinál Reina. Počas slávnosti bola vystavená relikvia srdca sv. Františka Saleského, učiteľa Cirkvi a patróna masmédií, ktorá bola výnimočne prinesená do Ríma z Trevisa, kde je od roku 1913 uložená v Kláštore Navštívenia. Táto relikvia symbolizuje nádej, o ktorej píše pápež František vo svojom posolstve k 59. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, viackrát citovanom počas slávnosti.

Odzbrojiť mediálny prejav

„Jubileum je čas milosrdenstva pre všetkých. Je to moment, keď sa pozeráme na svoj život, nie cez prizmu spáchaných hriechov, ale cez moc Božieho milosrdenstva,“ zdôraznil kardinál Reina a vyzval, aby sme sa stali „nositeľmi nádeje“ a „odzbrojovali komunikáciu“. Poukázal na to, že Ježiš túto zásadu používal, keď k nemu priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. „Išlo o konkrétnu informáciu: žena pristihnutá pri cudzoložstve. Ježiš však, keď chcel odzbrojiť túto správu a byť prvým nositeľom nádeje, ukázal nám príklad jemnej komunikácie – neagresívnej, no spolupracujúcej s pravdou,“ vysvetlil kardinál. Ježiš sa nesústredil na samotnú informáciu, ale na otázku: „Kde je nádej v tom, čo sa stalo?“ „Nezapiera realitu, neospravedlňuje ženu, ale preniká do srdca tých, ktorí ju obviňujú: ‘Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň,’“ pripomenul kardinál Reina. Ako dodal, „aby sme odzbrojili komunikáciu, musíme najskôr odzbrojiť svoju pýchu, nemyslieť si, že sme lepší od ostatných a máme právo ich súdiť. Sväté Písmo hovorí jasne: jediným sudcom je Boh.“

Nedefinovať človeka jeho chybami

Kardinál Reina zdôraznil aj to, že Ježiš, zostávajúc sám so ženou pristihnutou pri cudzoložstve, ju neodsudzuje, pretože „nás nedefinuje podľa chýb, ktoré sme urobili. Pre Ježiša nie sme súčtom našich hriechov, ale oveľa viac.“ „Musíme znovuobjaviť tento princíp – zdôraznil – ak chceme rozsievať nádej a hľadať nádej. Bez toho budeme, ako ukazuje pápež vo svojom posolstve na Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, v komunikácii ‚živiť‘ vojnu – tú bratovražednú, ktorá zabíja ľudí a dôstojnosť.“ Dodal, že Ježiš „nestojí na strane ženy, aby ju ospravedlnil, ani na strane žalobcov, aby anuloval zákon, ale preniká do srdca ženy, vníma krásu a hodnotu jej duše, ktorá presahuje jej pochybenia.“

Horizont nádeje

Napokon – nádej. Tá sa prejavuje v posledných Ježišových slovách k žene: „Choď a odteraz už nehreš.“ Tieto slová ukazujú na budúcnosť, na nádej – vysvetlil kardinál. Niekto daroval cudzoložnici „horizont nádeje“ – to bolo jej Jubileum. „Ak chceme tiež osláviť naše Jubileum ako svet komunikácie, prijmime tento štýl, tento vzor, ktorý nám ukazuje Ježiš,“ uzavrel kardinál Reina a opäť odkázal na posolstvo pápeža Františka k ľuďom médií, aby tvorili „komunikáciu, ktorá pomáha rozpoznať dôstojnosť každého človeka a spoločne sa starať o náš spoločný domov.“

Výzva k zmene

Počas liturgie pokánia, ktorá predchádzala svätej omši, zazneli úryvky z buly oznamujúcej Jubileum „Spes non confundit“ pápeža Františka. „Nádej je prítomná v srdci každého človeka ako túžba a očakávanie dobra, aj keď nevie, čo prinesie zajtrajšok. [...] Nech je Jubileum pre všetkých príležitosťou na oživenie nádeje,“ zneli slová pred modlitbou „Pane, zmiluj sa.“ Po liturgii slova, pred sviatosťou zmierenia, ktorú vysluhovalo asi šesťdesiat kňazov, predniesol otec Albanese zamyslenie. „Počas tohto Jubilea nádeje sme všetci pozvaní prejsť cez Svätú bránu s kresťanskou istotou, že tou bránou je Ježiš Kristus,“ povedal. Zdôraznil, že tento prechod si vyžaduje zmenu, obrátenie, opustenie „starého človeka“, aby sme sa stali „novým stvorením“. Riaditeľ Úradu pre sociálnu komunikáciu rímskeho vikariátu poznamenal, že „svet komunikácie ako celok je misionárskou pôdou“ a preto obrátenie, ku ktorému vyzýva Svätý rok, „nemôže obchádzať profesionálny kontext,“ v ktorom realizujeme svoje „dobrodružstvo viery“, pretože hrozí „zradenie evanjeliového posolstva“ a stať sa „nájomníkmi slov iných.“

Vyjadrovať Božiu lásku

S odkazom na srdce a lásku otec Albanese pripomenul, že Ježiš volá k láske podľa svojho príkladu a povzbudil každého, aby si položil otázku, či náš spôsob komunikácie „vyjadruje Božiu lásku, o ktorej hovoril Majster, alebo skôr zodpovedá svetskej logike, útočnej a povrchnej.“ Pápež František v tomto Jubileu vyzýva, aby sme sa stali „nositeľmi nádeje“.

