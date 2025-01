Audiencia diplomatického zboru (9. jan. 2025) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

VATIKÁN

Diplomatické vzťahy Svätej stolice so štátmi a organizáciami

Vo štvrtok 9. januára prijal pápež František členov diplomatického zboru akreditovaných pri Svätej stolici. Tlačové stredisko Svätej stolice v tejto súvislosti zverejnilo informačnú nótu o diplomatických vzťahoch Vatikánu so štátmi a organizáciami. Ako sa v nej uvádza, plné diplomatické vzťahy so Svätou stolicou v súčasnosti udržiava 184 štátov, plus Európska únia a Zvrchovaný maltézsky rád.

Vatican News Pri Svätej stolici je akreditovaných 90 diplomatických misií so sídlom v Ríme, vrátane Európskej únie a Zvrchovaného maltézskeho rádu. V hlavnom meste Talianska sú tiež úrady akreditované pri Svätej stolici: Ligy arabských štátov, Medzinárodnej organizácie pre migráciu a Vysokého komisariátu OSN pre utečencov. Ďalej v nóte čítame, že 11. októbra 2024 bol podpísaný medzi Svätou stolicou a Burkinou Faso Druhý dodatkový protokol k Dohode o právnom postavení Katolíckej cirkvi v krajine. Následne 22. októbra sa Svätá stolica a Čínska ľudová republika dohodli na predĺžení platnosti Dočasnej dohody o menovaní biskupov, podpísanej 22. septembra 2018 a obnovenej 22. októbra 2020 a dňa 22. októbra 2022. Napokon 24. októbra bola podpísaná medzi Svätou stolicou a Českou republikou Dohoda o niektorých právnych otázkach. Do pozornosti 09/01/2025 Pápež pozýva veľvyslancov k diplomacii nádeje Pápež František vo štvrtok 9. januára prijal na výročnej audiencii členov diplomatického zboru akreditovaných pri Svätej stolici. Vyzval na diplomaciu nádeje založenú na pravde, ... Spracovala Miroslava Holubíková Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.