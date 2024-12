Vo Vatikáne slávili Eucharistiu pri výročí smrti Benedikta XVI.

V dnešný deň druhého výročia smrti Benedikta XVI. (31. decembra) sa v pri jeho hrobe v krypte Baziliky sv. Petra konala o 8.00 svätá omša, ktorej predsedal švajčiarsky kardinál Kurt Koch, prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Kardinál Koch v homílii okrem iného spomenul:

„Joseph Ratzinger uzrel svetlo pozemského sveta na Svätú (Bielu) sobotu roku 1927. Skutočnosť, že jeho život bol „od začiatku tak ponorený do veľkonočného tajomstva“, ho vždy napĺňala vďačnosťou; „pretože to mohlo byť len znamením požehnania“. A v tajomstve Svätej soboty videl „podstatu nášho ľudského života“, „ktorý stále čaká na Veľkú noc, na Paschu, ešte nie je v plnom svetle, a predsa k nej s dôverou smeruje“ . Benedikt XVI. naplno vstúpil do svetla veľkonočného tajomstva v deň svojho druhého narodenia, narodenia pre večný život, v roku 2022 počas vianočného obdobia, ktoré mu bolo vždy také blízke.“

Ako ďalej v homílii konštatoval kard. Koch, evanjeliový úryvok z dnešnej liturgie nám predstavuje prológ z Jánovho evanjelia. „V tomto chválospeve na Logos, na Slovo, ktoré bolo u Boha a bolo Boh, je v skutku zhustením najhlbšieho jadra kresťanskej viery“. Ako ďalej zdôraznil kardinál Koch, „v Slove živého Boha Joseph Ratzinger našiel pravdu, po ktorej ľudia túžia v hĺbke svojho srdca“.

Prinášame úryvky z homílie:

„Benedikt XVI. nám svojím neustálym zameraním a orientáciou na pravdu Božieho slova presvedčivo ukázal, v čom spočíva zmysel ľudského života. To, čo evanjelista Ján nazýva „Logos“, možno v skutočnosti preložiť aj ako „Zmysel“: „Na počiatku bol Zmysel a Zmysel bol u Boha a Zmysel bol Boh“. (...) Tento „Logos“, tento Boží „Zmysel“ zostal pevne v centre života a práce pápeža Benedikta XVI.“ (...)

„(...) Je ľahké pochopiť, prečo je pre Benedikta XVI. Logos, Božie slovo, hlboko spojené s láskou: Boh sám je láska - „Deus caritas est“. Skutočný dôvod, prečo „smrť“ nikdy nemôže mať v ľudskom živote posledné slovo, spočíva v Božej láske; práve táto láska má posledné slovo. My ľudia teda nemôžeme v smrti zmiznúť ani sa zničiť, pretože Boh pozná svoje stvorenia a miluje ich. Samotná ľudská láska chce večnosť, je koncipovaná ako nezničiteľná a je takpovediac výkrikom do nekonečna. Avšak ľudská láska sama osebe nemôže ponúknuť takúto večnosť. Je to bezhraničná a nekonečná láska Boha, ktorý nielenže chce večnosť pre každého človeka, ale pôsobí večnosť a sám je večnosťou.“ (...)

Ako v homílii zdôraznil kardinál Koch, večný život sa nezačína po smrti. Začína sa už počas pozemskej etapy, keď žijeme v „Božej prítomnosti“. Eucharistia je pre nás „liekom na nesmrteľnosť“, ponúka nám „prísľub večného života“, dodal švajčiarsky kardinál. Zároveň konštatoval:

„Postaviť Boha do centra pozornosti bolo hlavným cieľom pápeža Benedikta XVI. V dobe, v ktorej Boha často vnímame ako niečo cudzie a nadbytočné a trpíme určitou slabosťou sluchu či dokonca hluchotou voči Bohu, nám pápež Benedikt XVI. pripomenul, že nastal čas myslieť na Boha. Pre veriaceho teológa na Petrovom stolci nemôže byť väčšia priorita ako pomáhať dnešným ľuďom priblížiť sa k Bohu, k jeho pravde a kráse. Toto ústredné postavenie Boha predstavuje trvalý odkaz jeho teológie, ktorú vždy bral veľmi vážne, keďže živá skutočnosť Boha je jej ústrednou témou.“