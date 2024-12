Svätý Otec dostal nový elektrický papamobil

Spoločnosť Mercedes darovala pápežovi nový otvorený elektromobil vybavený modernými technológiami. V stredu 4. decembra popoludní vo Vatikáne generálny riaditeľ Ola Källenius a členovia tímu, ktorý sa podieľali na výrobe, odovzdali pápežovi jedinečné špeciálne vyrobené vozidlo na báze novej elektrickej triedy G: „Je to pre nás veľká česť, venovali sme pozornosť všetkým potrebám Svätého Otca.“

Christine Seuss – Vatican News

Odteraz bude pápež František obchádzať Svätopeterské námestie v novom pápežskom aute. Pri príležitosti Svätého roku 2025 odovzdala automobilka Mercedes-Benz pápežovi plne elektrický otvorený automobil triedy G vyrobený špeciálne pre neho. Delegácia Mercedesu sa mohla stretnúť s pápežom vo Vatikáne pri príležitosti odovzdania vozidla. Pápež František výslovne požiadal, aby boli prítomní pracovníci, ktorí sa priamo podieľali na výrobe. Skupinu viedol Ola Källenius, generálny riaditeľ skupiny Mercedes-Benz, a ďalší poprední predstavitelia skupiny, ktorí pricestovali z Nemecka špeciálne na túto príležitosť.

Veľká česť

„Je pre nás veľkou cťou, že môžeme toto vozidlo odovzdať Svätému Otcovi,“ zdôraznil Ola Källenius počas odovzdávania vozidla na mikrofón Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News. Mercedes sa už môže pochváliť takmer 100-ročnými skúsenosťami s takzvaným papamobilom: prvé vozidlo vyrobené v Stuttgarte bolo dodané pápežovi Piovi XI. v roku 1930. Aj pápež František v súčasnosti používa na svoje generálne audiencie vozidlo triedy G, hoci je stále klasicky poháňané benzínom. „Smerujeme k nulovým emisiám a uvádzame na trh mnoho elektrických produktov. Tento rok sme uviedli na trh elektrický model G. Sme na tejto ceste a budeme v nej pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ vysvetľuje Ola Källenius.

Peter Zotter sa tešil aj z príležitosti stretnúť sa s pápežom. Peter Zotter pracuje vo vývoji závodu v Grazi, kde sa vyrába Mercedes triedy G. „Je pre mňa samozrejme cťou, že som bol požiadaný, aby som pracoval na takomto projekte. Pre pápeža sme už triedu G vyrábali, ale to bolo pred nejakým časom a ja som sa na tom osobne nepodieľal. Mať možnosť pracovať na takomto výnimočnom vozidle je príležitosť, ktorá sa naskytne pravdepodobne len raz v kariére,“ hovorí Peter Zotter.

Nulové emisie, komfort, technológie

Tím špecialistov z rôznych pracovísk Mercedesu spolupracoval so zástupcami Vatikánu približne rok, aby vozidlo prispôsobil potrebám pápeža. Veľká pozornosť sa venovala nulovým emisiám: Vatikán si totiž stanovil cieľ, že do roku 2030 bude každé jeho vozidlo úplne bez emisií. Ručne sa vyrábali najmä také detaily, ako je otočné kreslo a vybavenie interiéru. Vozidlo vychádza z novej elektrickej triedy G s pohonom všetkých kolies. Bolo špeciálne navrhnuté pre zníženú rýchlosť, ktorou pápež František bežne jazdí na Námestí svätého Petra počas verejných audiencií. „Samozrejme, v porovnaní s pôvodným vozidlom sa veľa vecí zmenilo, pokiaľ ide o základ, pretože sme vychádzali z iných podmienok,“ vysvetľuje ďalej pán Zotter. Skúsenosti získané z predchádzajúceho projektu boli do práce zapracované v priebehu minulého roka. Vývojár poukazuje najmä na zadnú časť vozidla: „Je to jedinečný model so všetkými funkciami. Dúfajme, že Svätému Otcovi poskytne dostatočný komfort na jeho cestách“.

Súkromná audiencia s výrobným tímom

V porovnaní s bežnou triedou G bola odstránená strecha. V prípade dažďa alebo zlých poveternostných podmienok chráni cestujúcich sťahovacia strecha. Na pravej strane boli zadné dvere upravené, aby sa dali otvárať, zatiaľ čo ľavá strana bola úplne zvarená. Podobne ako predchádzajúce pápežské autá má vozidlo bielu farbu a je označené evidenčným číslom SCV1 („Vatikánsky mestský štát“). Po odovzdaní kľúčov pápež František prijal manažérov a pracovníkov na krátkej súkromnej audiencii.

Preklad Martin Jarábek