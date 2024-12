Slovenské betlehemy vystavia pod Berniniho kolonádou vo Vatikáne

Medzinárodná výstava „100 betlehemov vo Vatikáne“ sa vracia so svojím siedmym vydaním, tento rok len niekoľko dní pred otvorením Jubilejného roka 2025. Výstava prináša diela umelcov z celého sveta, ktorí vyjadrili svoju kreativitu pri stvárnení scén z Narodenia Pána. Mnohé z prítomných diel sú inšpirované témou „Nádej nesklame“, z názvu Indikačnej buly Svätého roka. Výstava je jednou z etáp prehliadky „Jubileum je kultúra“.

Martin Jarábek – Vatican News

Ako uvádza tlačová správa Dikastéria pre evanjelizáciu, slávnostné otvorenie výstavy, ktorá je prístupná pre všetkých, sa uskutoční v nedeľu 8. decembra o 16.00 h pri Berniniho kolonáde vľavo na Svätopeterskom námestí v Ríme, kde je už tradične inštalovaná výstava. Betlehemy, ktoré sú umeleckými dielami sú tak umiestnené do výnimočného prostredia, ktoré ešte viac pozýva návštevníkov obdivovať tradičnú scénu narodenia Ježiša a tak pripraviť svoje srdcia na blížiaci sa začiatok Jubilejného roka, ktorý sa začne 24. decembra 2024.

Výstavu slávnostne otvorí Mons. Rino Fisichella, proprefekt Dikastéria pre evanjelizáciu, zodpovedný za organizáciu Jubilejnoho raka, spolu s niektorými členmi dikastéria a zástupcom Magistrátu mesta Rím, v spolupráci s ktorým bola výstava realizovaná. Slávnosť oživí koncert vianočných piesní v podaní speváckeho zboru Francúzskej hudobnej školy Chateaubriand v Ríme a hudobnej skupiny Žandárskeho zboru Mestského štátu Vatikán, ktorá bude podujatie sprevádzať niektorými oficiálnymi piesňami.

Medzinárodné zastúpenie

Tento rok bude vystavených 125 betlehemov z rôznych európskych krajín, ako sú Francúzsko, San Maríno, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko a Španielsko, a z celého sveta, napríklad zo Spojených štátov, Kostariky, Venezuely, Brazílie, Mali, Japonska, Filipín, Taiwanu a Paraguaja. Mnohé z týchto krajín zastupujú ich veľvyslanectvá pri Svätej stolici, ktoré prevzali zodpovednosť za propagáciu podujatia vo svojich krajinách. Patria medzi ne veľvyslanectvá Francúzska, San Marína, Chorvátska, Poľska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Taiwanu a Paraguaja.

Betlehemy sú súhrnom inšpirácie a predstavivosti umelcov, ktorí ich vytvárajú z veľmi odlišných materiálov, ako je japonský papier, hodváb, živica, polystyrén, vlna, kokosové a banánové vlákno a sklo. Medzi artefaktmi z celého sveta sa nachádza aj „Jubilejná loď“, betlehem, ktorý vyrobili umelci združenia „Città dei Presepi“ z Florencie, ktorí prevzali symboliku loga Jubilejného roka. Potom je tu betlehem z Katedrály svätej Márie v Osake, na výstave pri príležitosti spolupráce pre prítomnosť pavilónu Svätej stolice na Expo Osaka 2025, ktorý je znázornený typickými japonskými materiálmi, ako je japonský papier, hodvábne kimono a rohože tatami. Spomeňme aj betlehem zo svätyne Krista Vykupiteľa v Riu de Janeiro, vyrobený z prírodných materiálov vrátane kokosových a banánových vlákien. Vystavený bude aj betlehem v neapolskom štýle, ktorý z dreva a kôry vyrobila sekcia talianskej Únie nevidiacich v Caserte.

Slovenské betlehemy

V slovenskej expozícii, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov v spolupráci s ÚĽUV-om v Bratislave, predstavia svoje práce majstri ľudovej umeleckej výroby Jana Majerská a Michal Horník. Pani Majerská zhotovila betlehem vyrezávaný z lipového dreva zdobený modrým dekórom, inšpirovaným tradičnou slovenskou modrotlačou, pozostávajúcou z 25 prvkov. Pán Horník zhotovil betlehem tradičnou majolikovou technikou z 35 prvkov, dotvorený rôznofarebnými glazúrami. Dielo Dolnolovčického betlehemu vzniklo v spolupráci rodinných príslušníkov keramikárskej rodiny pána Horníka, pričom postupne po rokoch pribúdali nové a nové figúrky. Súčasťou je aj miniatúra reálnej kaplnky a zvonice Dolných Lovčíc. Každoročne sa tomuto vystavenému betlehemu tešia stovky návštevníkov najmä Trnavského okresu.

Majsterka ĽUV Jana Majerská z Novej Bane pokračuje v rezbárskom remesle svojho otca, u ktorého sa remeslu aj vyučila. Rovnako ako otec pokračuje v zhotovovaní jedinečných vyrezávaných betlehemov, avšak upravených autorským vkladom výtvarníčky Janky Menkynovej. Postupom času vyprofilovala svoj rezbársky prejav do štylizovaných foriem svojich plastík. Oslovuje tak najmä mladšiu generáciu súčasníkov.

Študentka Trnavskej univerzity Iveta Kolníková uháčkovala vlastný betlehem. Háčkovaný betlehem poslucháčky predškolskej a elementárnej pedagogiky má desať postáv. Nachádzajú sa v ňom Svätá rodina, Jozef, Mária a Ježiško, potom anjel, traja králi, ťava, somár a ovca.

Pozývame všetkých pútnikov zo Slovenska, aby sa prišli pokochať krásnymi umeleckými dielami s jedinečnou duchovnou atmosférou Vianoc.

Výstava potrvá do sviatku Zjavenia Pána

Výstava bude otvorená od nedele 8. decembra 2024 od 16.00 hod. do pondelka 6. januára 2025 do 19.30 hod. Vstup, počas celého trvania výstavy, bude voľný, bezplatný a bez potreby rezervácie. Výstava bude otvorená denne od 10.00 do 19.30 h s výnimkou 24. decembra a 31. decembra, keď sa zatváracia doba posunie na 17.00 h. Posledný vstup je vždy najneskôr 15 minút pred zatvorením. Počas trvania podujatia budú prítomní dobrovoľníci z Dikastéria pre evanjelizáciu.