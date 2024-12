Prezident Macron poďakoval pápežovi za „gesto návštevy“

Ako posledný bod návštevy Korziky sa v nedeľu 15. decembra uskutočnilo stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Najskôr prebehol rozhovor v súkromnej miestnosti na letisku a následne si na verejnom stretnutí vymenili dary, pričom si i zažartovali, keď pápež vyzval prezidenta, aby si prečítal úryvok z exhortácie „Gaudete et exsultate“, ktorý pripomína učenie sv. Tomáša Mora, aby nikdy nestratil dobrú náladu.

„Ďakujem vám za toto gesto, že ste sem prišli. Ukazuje to vašu osobnosť, ktorá hľadá stretnutie. Veľmi vám ďakujem za čas, ktorý ste mi venovali“. To sú slová hlavy štátu Francúska venované Svätému Otcovi Františkovi na rozlúčkovej ceremónii jeho 47. apoštolskej cesty.

Do malej haly letiska pomenovanej po Napoleonovi vstúpili pápež a prezident krátko pred 18. hodinou v sprievode svojich delegácií. Prezident Macron odovzdal rímskemu biskupovi dar v podobe veľkej knihy venovanej katedrále Notre-Dame, ktorá bola 7. decembra obnovená po požiari v roku 2019. Pápež daroval prezidentovi pontifikálne medaily a magisteriálne dokumenty, medzi nimi aj exhortáciu Gaudete et exsultate, do ktorej si hlava štátu na odporúčanie pápeža založila stať o učení sv. Tomáša Mora „udržiavať si dobrú náladu“.

Poďakovanie za návštevu a žičenie k Jubileu

Pri poďakovaní Svätému Otcovi za jeho návštevu „v mene Korziky a Francúzska“ prezident Macron zdôraznil, že videl „radosť korzického ľudu“, ktorý bol „veľmi hrdý“ na to, že mohol privítať pápeža. Počas rozhovoru sa pripomenulo aj utrpenie ľudí kvôli cyklónu na francúzskom súostroví Mayotte, ktorý si vyžiadal stovky obetí, ako aj pápež pripomenul pri modlitbe Anjel Pána.

V komuniké, ktoré neskôr vydal Elyzejský palác, sa o súkromnom stretnutí vyzdvihla „srdečná atmosféra" medzi pápežom a francúzskym prezidentom, ktorí diskutovali o aktuálnych medzinárodných otázkach a najmä o situácii na Ukrajine a Blízkom východe. Ako uviedlo komuniké, prezident Macron „poďakoval pápežovi za jeho návštevu Korziky a zaželal mu všetko najlepšie k začiatku Jubilejného roka".