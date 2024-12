Pápež František je na Korzike, prvý pápež na francúzskom ostrove

V korzickom Ajaccio pristálo pápežské lietadlo dnes, v nedeľu 15. decembra, o 8.49 hod. Dopoludnia sa Svätý Otca prihovorí na konferencii „Ľudová zbožnosť v Stredomorí“ (La religiosité populaire en Méditerranée) a stretne sa aj s duchovnými v miestnej katedrále Panny Márie Nanebovzatej, ktoré sa ukončí poľudňajšou modlitbou Anjel Pána.

Vatican News

Bol to akoby 500-kilometrový „skok“ cez Stredozemné more - na pevninu, kam ešte nikdy nevkročila noha pápeža. Je to teda kúsok histórie obohacujúcich mozaiku apoštolských ciest pápeža Františka. Dnes ráno o 8.06 sa začala v poradí jeho už 47. cesta, keď odletel z rímskeho letiska Fiumicino smerom na ostrov Korzika.

Celkovo deväťhodinová návšteva zaviedla Svätého Otca Františka do mesta Ajaccia, Cité Impériale, hlavného mesta ostrova, Napoleonovho rodiska. Pápež sa na francúzske územie vracia len niečo po vyše roka, keď 23. septembra 2023 sa zúčastnil na záverečnom zasadnutí „Stredomorských stretnutí“ v Marseille.

Zvyčajné stretnutie s ľuďmi bez domova pred odletom

Ako informovalo Vatikánske tlačové stredisko, aj dnes sa Svätý Otec František, ešte pred nastúpením do auta na letisko, pozdravil so skupinkou ľudí bez domova. Krátke stretnutie so „ženami a mužmi, ktorí v noci nachádzajú útočisko pod kolonádou Svätopeterského námestia“, sa uskutočnilo v Dome sv. Marty v sprievode pápežského almužníka kardinála Konrada Krajewského.

Stretnutie s ľuďmi bez domova v Dome sv. Marty

(Spracovala Miroslava Holubíková)