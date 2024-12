Pápež František: Jubileum nás vedie ku skutočnej nádeji

V dnešnom svete, ktorý sa čoraz častejšie potápa do zúfalstva, nám pápež v predslove ku knihe Francesca Antonia Granu, ktorá vychádza s názvom „Jubileum nádeje“ pripomína, že „nádej nesklame“ (Rim 5, 5). Svojím posolstvom pozýva ľudí, aby sa vydali na púť nádeje, ktorá nie je iba pozitívnym pohľadom do budúcnosti, ale konkrétnym životným postojom, cnosťou, ktorá sa stáva hnacou silou našich rozhodnutí.

Martin Jarábek – Vatican News

Nádej, ako píše pápež, nie je ilúziou, ani optimizmom, ale skôr „angažovanosťou každého človeka za dobro“, ktorá sa vyjadruje v konaní, v živote zameranom na zmysel a zlepšovanie sveta okolo nás.

Púť nádeje: Zmena v každodennosti

Pápež vysvetľuje, že byť pútnikom nádeje znamená „vydanie sa na cestu“, ktorá nie je len fyzickým pohybom, ale aj duchovnou cestou do vlastného vnútra. Ako hovorí: „Púť je fyzický pohyb: človek opustí svoj domov so svojimi istotami a vydá sa na cestu k cieľu.“ A práve na tejto ceste sa človek často stretáva s vlastnými otázkami a pochybnosťami, pričom odpovede nachádza vo svetle evanjelia. Táto cesta, ktorá je symbolom hľadania zmyslu života, nie je vždy jednoduchá, ale je nevyhnutná, ak chceme prežívať život s nádejou a zmyslom.

Výzva na prímerie a odpustenie

Pápež vo svojom predslove tiež hovorí o svetových konfliktoch a zúfalstve, ktoré nás obklopuje. „Vidíme to v neprijatí migrantov – sú to naši bratia! – ktorí čelia ceste nádeje, ale namiesto toho je to cesta zúfalstva,“ upozorňuje rímsky biskup. Dnešný svet, ktorý je plný vojenských konfliktov a nenávisti, nám ponúka smutný obraz, kde sa nádej môže zdať ako niečo vzdialené a nereálne. V tomto kontexte však Svätý Otec vyzýva k zmene: „Nech sa prvé znamenie nádeje premení na mier pre svet, ktorý sa opäť ponoril do tragédie vojny.“ Je to výzva, aby sme si uvedomili, že „z vojny, z každej vojny, každý vždy vyjde ako porazený.“

Púť odpustenia: Milosrdenstvo pre všetkých

Pápež vyjadruje aj osobné želanie, aby Jubileum 2025 nebolo len formálnym náboženským aktom, ale skutočnou príležitosťou na prehodnotenie života a prežívanie odpustenia. „Jubileum nie je prednostnou diaľnicou do raja určenou len pre tých, ktorí sa považujú za dokonalých,“ vysvetľuje. Je to príležitosť pre všetkých – pre tých, ktorí sú hriešnici, aj pre tých, ktorí si myslia, že sú dokonalejší než ostatní. V tomto Jubilejnom roku pápež pozýva všetkých, aby sa na ceste odpustenia zamerali na dobročinnosť, na pomoc druhým a na odpustenie, ktoré sa stáva symbolom skutočnej nádeje. Ako hovorí: „Aby som väzňom ponúkol konkrétne znamenie blízkosti, sám chcem otvoriť Svätú bránu vo väzení, aby bola pre nich symbolom, ktorý ich pozýva hľadieť do budúcnosti s nádejou.“

Púť svätých: Základná nádej pre mladých

Jubileum 2025 sa tiež bude spájať s kanonizáciou dvoch mladých svätcov, bl. Piera Giorgia Frassatiho a Carla Acutisa, ktorí obaja už na začiatku svojho života pochopili, že nádej spočíva v hľadaní Ježiša Krista. Pier Giorgio, ktorý vo veku 24 rokov zomrel na detskú obrnu, vyjadril svoju lásku k chudobným a zanietenie pre pomoc druhým. Carlo Acutis, ktorý zomrel vo veku 15 rokov, zas svojim životom ukázal, že internet a nové technológie môžu byť prostriedkom na šírenie evanjelia a hodnoty, ktoré sú v živote dôležité.

Pápež zdôrazňuje, že nádej je práve to, čo tieto mladé osobnosti stelesňujú: „Doba, v ktorej dnes žijeme, nepotrebuje mladých ľudí, ktorí sú bohmi,“ povedal bl. Frassati. „Potrebujeme mladých, ktorí sú ochotní žiť v službe druhým.“ A Carlo Acutis, napriek svojmu mladému veku, už vedel, že dôležité je nenechať sa oklamať konzumným spôsobom života a že každý má v sebe jedinečný dar, ktorý môže ponúknuť svetu.

Nádej a odpustenie pre každého

Jubileum nádeje nás teda pozýva na cestu, ktorá je nielen fyzickým putovaním k svätým miestam, ale aj duchovným putovaním k prehĺbeniu našej viery, odpusteniu a láske k druhým. Pápež nás vyzýva, aby sme sa každý z nás stal pútnikom nádeje, ktorý sa angažuje za dobro, za pomoc druhým a za zmenu v našom svete. „Neexistuje hriech, ktorý by Pán nemohol odpustiť, a neexistuje nikto, kto by nemohol požiadať Pána o odpustenie,“ uzatvára pápež svoje posolstvo a ponúka nádej každému, kto hľadá zmysel, odpustenie a obnovu vo svojom živote.

Jubileum 2025 je preto príležitosťou, ktorá nás pozýva na cestu, ktorá vedie k skutočnej nádeji – nádeji, ktorá nikdy nesklame.