Prinášame plné znenie dokumentu Dikastéria pre náuku viery o skúsenosti z Medžugorja.

DIKASTÉRIUM PRE NÁUKU VIERY

„Kráľovná pokoja“

Poznámka o duchovnej skúsenosti z Medžugoria

Predslov

1. Nastal čas, aby sa uzavrela dlhá a zložitá história týkajúca sa duchovných javov v Medžugorí. Je to história, v ktorej na seba nadväzovali rozdielne názory biskupov, teológov, komisií a analytikov.

Závery vyjadrené v tejto nóte sú zasadené do kontextu toho, čo určujú platné Normy pre postup pri rozlišovaní údajných nadprirodzených javov (Dikastérium pre náuku viery, 17. mája 2024; ďalej skrátene Normy). V dôsledku toho je perspektíva analýzy úplne odlišná od tej, ktorá sa používala v predchádzajúcich štúdiách.

Je dôležité hneď na začiatku objasniť, že závery tejto poznámky neznamenajú hodnotenie morálneho života údajných vizionárov. Na druhej strane treba mať na pamäti, že keď sa rozpozná pôsobenie Ducha pre dobro Božieho ľudu „uprostred“ duchovnej skúsenosti od jej počiatkov až po súčasnosť, charizmatické dary (gratiae gratis datae) - ktoré s ňou možno spájať - si nevyhnutne nevyžadujú morálnu dokonalosť zúčastnených osôb, aby mohli pôsobiť.

2. Hoci vo všetkých posolstvách spojených s touto duchovnou skúsenosťou nachádzame mnoho pozitívnych prvkov, ktoré pomáhajú pochopiť výzvu evanjelia, niektoré posolstvá by - podľa názoru niektorých - predstavovali rozpory alebo by boli spojené s túžbami či záujmami údajných vizionárov alebo iných ľudí. Nemožno vylúčiť, že sa to mohlo stať v prípade niektorých málo posolstiev, a táto skutočnosť nám pripomína to, čo hovoria normy tohto dikastéria: že takéto javy „sa niekedy zdajú byť spojené so zmätenými ľudskými skúsenosťami, s teologicky nepresnými vyjadreniami alebo so záujmami, ktoré nie sú celkom legitímne“ (Normy, č. 14). To nevylučuje možnosť „nejakého omylu prirodzeného rádu, ktorý nie je spôsobený zlým úmyslom, ale subjektívnym vnímaním javu“ (tamže, čl. 15.2). Ako príklad tohto nepresného a v konečnom dôsledku teologicky nesprávneho mystického jazyka môžeme uviesť - medzi posolstvami týkajúcimi sa Medžugoria (porov. Úplná zbierka posolstiev Kráľovnej pokoja. „Prosím vás: obráťte sa!“, Camerata Picena [An] 2024; v niektorých prípadoch bol preklad vylepšený porovnaním s pôvodným textom) - ojedinelé vyjadrenie „môj Syn, jediný a trojjediný, vás miluje“ (02.11.2017). V mystických textoch, ktoré sa snažia vyjadriť prítomnosť celej Trojice v tajomstve Vteleného Slova, nie je ničím výnimočným, že sa používajú nevhodné slová, ako napr. V tomto prípade treba chápať, že v Synovi, ktorý sa stal človekom, sa prejavuje láska Trojjediného Boha (porov. dikastérium pre náuku viery, „Milosrdenstvo Trojice“. List biskupovi z Como o duchovnej skúsenosti spojenej so svätyňou Maccio [Villa Guardia], 15. júla 2024). Okrem toho treba čitateľa upozorniť, aby mal na pamäti, že kedykoľvek sa v tejto poznámke spomínajú „posolstvá“ od Panny Márie, vždy sa tým myslia „údajné posolstvá“.

Pre rozlíšenie udalostí spojených s Medžugorím zásadne považujeme existenciu jasne overených plodov a analýzu údajných mariánskych posolstiev.

Plody

3. Bezprostredným účinkom okolo medžugorského úkazu je veľký a rastúci počet ctiteľov na celom svete a množstvo ľudí, ktorí tam chodia na púte z najrozličnejších končín.

Pozitívne ovocie sa prejavuje predovšetkým ako podpora zdravého praktizovania života viery v súlade s tým, čo je prítomné v tradícii Cirkvi. To sa v kontexte Medžugoria týka tak tých, ktorí boli od viery vzdialení, ako aj tých, ktorí doteraz praktizovali vieru povrchne. Špecifickosť tohto miesta spočíva vo veľkom počte takýchto plodov: hojné obrátenia, častý návrat k sviatostnej praxi (Eucharistia a zmierenie), početné povolania do kňazského, rehoľného a manželského života, prehĺbenie života viery, intenzívnejšie praktizovanie modlitby, mnohé zmierenia medzi manželmi a obnova manželského a rodinného života. Treba spomenúť, že k takýmto zážitkom dochádza najmä v súvislosti s púťami na miesta pôvodných udalostí, a nie počas stretnutí s „vizionármi“, ktorí sa zúčastňujú na údajných zjaveniach.

4. Intenzívna každodenná pastoračná práca vo farnosti Medžugorie sa zvýšila kvôli „medžugorskému úkazu“. Denne môžeme pozorovať recitáciu rôznych častí ruženca, svätú omšu (s početnými sláveniami aj vo všedné dni), adoráciu Najsvätejšej sviatosti, početné spovede. Mimo farského kostola sa nachádzajú dve Krížové cesty, veľká sála na katechézu a malá kaplnka na adoráciu. Okrem bežného sviatostno-duchovného života sa v Medžugorí koná množstvo pravidelných aktivít, ako sú každoročné semináre rôzneho druhu, festival mládeže, duchovné cvičenia pre kňazov, pre manželské páry, pre organizátorov pútí, pre vedúcich mierových centier a modlitebných skupín.

Medžugorská farnosť je už desaťročia aj naďalej hlavným cieľom pútnikov. Zdá sa, že na rozdiel od iných pútnických miest, ktoré sú spojené so zjaveniami, ľudia prichádzajú do Medžugoria predovšetkým obnoviť svoju vieru, a nie kvôli konkrétnym prosbám; zaznamenaná je dokonca prítomnosť skupín pravoslávnych kresťanov a moslimov.

5. Mnohí veriaci objavili svoje povolanie ku kňazstvu alebo zasvätenému životu v súvislosti s „medžugorským úkazom“. Príbehy týchto ľudí sú veľmi odlišné, zbiehajú sa však v rovnakej duchovnej skúsenosti pocitu povolania k takémuto nasledovaniu Ježiša. Niektorí ľudia tam išli, aby spoznali Božiu vôľu vo svojom živote, iní len zo zvedavosti alebo vôbec neverili. Viacerí ľudia uvádzajú, že dostali milosť povolania pod silnou túžbou úplne sa odovzdať Bohu na hore údajných zjavení, iní v rámci adorácie pred Najsvätejšou sviatosťou.

Mnohým ľuďom sa zmenil život po tom, ako prijali medžugorskú spiritualitu do svojho každodenného života (posolstvá, modlitba, pôst, adorácia, svätá omša, spoveď...), a v dôsledku toho sa rozhodli pre kňazské alebo rehoľné povolanie. Niektorí cítia, že v Medžugorí dostali rozhodujúce potvrdenie povolania, ktoré v nich už nejaký čas dozrievalo. Existuje aj mnoho prípadov objavenia konkrétneho povolania mimo Medžugoria, ale v rámci skupín inšpirovaných jeho spiritualitou a čítaním kníh o tejto skúsenosti.

Nechýbajú ani skutočné obrátenia ľudí vzdialených od Boha a Cirkvi, ktorí prešli od života poznačeného hriechom k radikálnym existenčným zmenám orientovaným na evanjelium. V súvislosti s Medžugorím sú hlásené aj početné uzdravenia.

Mnohí ďalší objavili krásu toho, že sú kresťanmi. Pre mnohých sa Medžugorie stalo miestom, ktoré si Boh vybral na obnovu ich viery: sú ľudia, ktorí toto miesto prežívajú ako nový východiskový bod na svojej duchovnej ceste. V niektorých prípadoch mnohí dokázali vďaka medžugorskej skúsenosti prekonať svoje duchovné krízy. Iní uvádzajú túžbu, ktorá sa v nich v súvislosti s Medžugorím prebudila, hlbšie sa venovať službe Bohu v poslušnosti Cirkvi alebo sa viac angažovať v živote viery vo svojej domácej farnosti. V mnohých krajinách sveta medzitým vzniklo mnoho modlitebných a mariánskych zbožných skupín inšpirovaných duchovnou skúsenosťou z Medžugoria. Vznikli aj charitatívne diela spojené s rôznymi spoločenstvami a združeniami, najmä tými, ktoré sa starajú o siroty, narkomanov, alkoholikov, mladých ľudí s rôznymi problémami a zdravotne postihnutých.

Zvlášť pozoruhodná je prítomnosť mnohých mladých ľudí, mladých párov a dospelých, ktorí v Medžugorí prostredníctvom Panny Márie znovu objavujú kresťanskú vieru: táto skúsenosť ich nasmeruje ku Kristovi v Cirkvi. Svedectvom silnej prítomnosti mladých ľudí v Medžugorí sú každoročné festivaly mládeže.

Okrem týchto konkrétnych plodov je toto miesto vnímané ako priestor veľkého pokoja, rozjímania a úprimnej a hlbokej zbožnosti, ktorá nakazí.

Na záver možno podať súhrnný obraz pozitívnych plodov spojených s touto duchovnou skúsenosťou, ktoré sa medzičasom oddelili od skúsenosti údajných vizionárov, ktorých už nemožno vnímať ako ústredných sprostredkovateľov „medžugorského javu“, uprostred ktorého Duch Svätý pôsobí množstvo krásnych a pozitívnych vecí.

Ústredné aspekty posolstiev

Kráľovná pokoja

6. Hoci si Gospa [t. j. Panna Mária] najčastejšie pripisuje meno Matka podľa rôznych výrazov (Matka Cirkvi, Boha, spravodlivých, svätých atď.), najoriginálnejší titul je „Kráľovná pokoja“ (porov. posolstvo zo 16. 6. 1983). Tento titul ponúka teocentrickú a veľmi bohatú víziu pokoja, ktorý neznamená len neprítomnosť vojny, ale má duchovný, rodinný a sociálny význam. Pokoj, o ktorom sa tu hovorí, sa totiž dosahuje predovšetkým modlitbou, ale šíri sa aj prostredníctvom misijného nasadenia. Jednou z prevládajúcich čŕt spirituality, ktorá vyplýva z posolstiev, je zverenie sa Bohu prostredníctvom plného spoľahnutia sa na Máriu, aby sme boli nástrojmi pokoja vo svete. Posolstiev na túto tému je veľmi veľa. Tu sú niektoré z nich:

„Drahé deti, prišla som k vám a predstavila som sa ako Kráľovná pokoja, pretože ma poslal môj Syn. Chcem vám, drahé deti, pomôcť. Pomôcť vám, aby prišiel pokoj.“ (10.08.2012)

„Pokoj. Pokoj. Pokoj. Zmierte sa. Zmierte sa s Bohom a medzi sebou navzájom“ (26.06.1981).

„Drahé deti, bez modlitby niet pokoja. Preto vám odporúčam, drahé deti, aby ste sa modlili za pokoj pred krížom“ (06.09.1984).

„Pozývam vás všetkých, aby ste sa zodpovedne modlili za pokoj. Modlite sa, drahé deti, za to, aby vo svete zavládol pokoj, aby zavládol pokoj v ľudských srdciach, v srdciach mojich detí. Buďte preto mojimi nositeľmi pokoja v tomto nepokojnom svete, buďte mojím živým znamením, znamením pokoja“ (05. 08. 2013).

„Drahé deti, vyzývam vás všetkých, ktorí ste počuli moje posolstvo pokoja, aby ste ho s vážnosťou a láskou v živote napĺňali. Mnohí sú takí, ktorí si myslia, že hovorením posolstiev robia veľa, ale nežijú ich. Pozývam vás, drahé deti, k životu a k zmene všetkého, čo je vo vás negatívne, aby sa všetko premenilo na pozitívne a na život“ (25. 5. 1991).

„Mýlite sa, keď hľadíte do budúcnosti a myslíte len na vojny, na tresty, na zlo. Ak stále myslíte na zlo, ste už na ceste, aby ste sa s ním stretli. Pre kresťana existuje len jeden postoj k budúcnosti: nádej na spásu. Vašou úlohou je prijať Boží pokoj, žiť ho a šíriť ho“ (10. 6. 1982).

„Dnešný svet žije uprostred veľkého napätia a kráča na pokraji katastrofy. Môže byť zachránený len vtedy, ak nájde pokoj. Ale pokoj môže mať len vtedy, ak sa vráti k Bohu“ (15.02.1983).

„Prišla som sem ako Kráľovná pokoja, aby som všetkým povedala, že pre spásu sveta je potrebný mier. Iba v Bohu sa nachádza pravá radosť, z ktorej pochádza pravý pokoj. Preto prosím o obrátenie“ (16.06.1983).

„Prijmite pokoj do svojich sŕdc. Starajte sa oň ako o kvet, ktorý potrebuje vodu, nehu a svetlo“ (25.02.2003).

Pokoj, ktorý pramení z lásky

7. Tento pokoj nie je samoúčelný a nevyjadruje najvyššiu kresťanskú hodnotu. Je ovocím prežívanej lásky, ktorá je najväčšou a najkrajšou čnosťou. Je to láska, ktorá sa odovzdáva Božej láske a prejavuje sa v bratskej láske, ktorá sa vyhýba hádkam, nesúdi a odpúšťa:

„Milujte sa navzájom. Buďte si navzájom bratmi a vyhýbajte sa všetkým hádkam“ (25.12.1981). „Drahé deti, aj dnes vás chcem pozvať k odpusteniu. Odpúšťajte, deti moje! Odpúšťajte druhým, odpúšťajte aj sebe“ (13.03.2010). „Drahé deti, toto je čas vďakyvzdania. Dnes od vás žiadam lásku, nehľadajte chyby a omyly u druhých a nesúďte ich“ (04.05.2020).

Táto láska, ktorá nám umožňuje prinášať svetu pokoj, predpokladá aj lásku k tým, ktorí nie sú katolíci. Je pravda, že nejde o to, aby sme navrhovali synkretizmus alebo hovorili, že „všetky náboženstvá sú si pred Bohom rovné“. Napriek tomu sú všetci ľudia milovaní. Tento bod sa najlepšie chápe v ekumenickom a medzináboženskom kontexte Bosny a Hercegoviny, poznačenej strašnou vojnou so silnými náboženskými prvkami:

„Na zemi ste rozdelení, ale všetci ste moje deti. Moslimovia, pravoslávni, katolíci, všetci ste si rovní pred mojím Synom a predo mnou. Všetci ste moje deti. To neznamená, že všetky náboženstvá sú si pred Bohom rovné, ale ľudia sú. Nestačí však patriť ku Katolíckej cirkvi, aby sme boli spasení: človek musí rešpektovať Božiu vôľu [...]. Komu bolo málo dané, od toho sa bude málo žiadať“ (20. 5. 1982). „Nie ste praví kresťania, ak nerešpektujete svojich bratov, ktorí patria k iným náboženstvám“ (21.02.1983). Hoci sa pripomína potreba „zachovať katolícku vieru pre seba a pre svoje deti za každú cenu“ (19.02.1984).

Kráľ pokoja

8. Titulu „Kráľovná pokoja“ zodpovedá titul „Kráľ pokoja“ pripisovaný Ježišovi:

„Pozývam vás, drahé deti, aby sa váš život spojil s ním. Ježiš je Kráľ pokoja a iba on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte. Som s vami a predstavujem vás Ježišovi“ (25. 12. 1995). „Vo svojich rukách mám malého Ježiša, Kráľa pokoja“ (25.12.2002). „S veľkou radosťou vám prinášam Kráľa pokoja, aby vás požehnal svojím požehnaním“ (25.12.2007).

Jediný Boh

9. Posolstvá ponúkajú silne teocentrickú víziu duchovného života a častá je výzva k dôvernému zvereniu sa Bohu, ktorý je láska:

„Drahé deti, dnes vás pozývam k úplnému odovzdaniu sa Bohu. Všetko, čo robíte a všetko, čo máte, odovzdajte Bohu, aby On vládol vo vašom živote ako Kráľ všetkého. Nebojte sa“ (25.07.1988).

„Drahé deti, dnes vás pozývam, aby ste počas tohto týždňa žili podľa týchto slov: MILUJEM BOHA! Drahé deti, s láskou dosiahnete všetko, aj to, čo považujete za nemožné“ (28.02.1985).

„Drahé deti, pozývam vás k úplnému odovzdaniu sa Bohu. Nech je všetko, čo máte, v Božích rukách. Len tak budete mať radosť vo svojich srdciach. Deti moje, radujte sa zo všetkého, čo máte. Ďakujte Bohu, pretože všetko je Jeho dar pre vás. Takto budete môcť v živote za všetko ďakovať a objavovať Boha vo všetkom, aj v tom najmenšom kvietku“ (25. 4. 1989).

10. Vo svetle toho všetkého môžeme rozpoznať jadro posolstiev, v ktorých Panna Mária nestavia seba do centra, ale ukazuje sa plne orientovaná na naše zjednotenie s Bohom:

„Hľa, preto som s vami, aby som vás učila a priblížila k Božej láske“ (25.05.1999).

„Pozývam vás, aby ste najprv milovali Boha, Stvoriteľa svojho života, a potom spoznáte a budete milovať Boha v každom človeku“ (25.11.1992).

„Som s vami a prihováram sa u Boha za každého z vás, aby sa vaše srdce otvorilo Bohu a Božej láske“ (25.03.2000).

„Pozývam vás všetkých, aby ste rástli v Božej láske ako kvet, ktorý cíti teplé jarné lúče“ (25.04.2008).

„Neochabujte vo svojej viere a nepremýšľajte, prečo si myslíte, že ste sami a opustení, ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte a potom vaše srdce pocíti Božiu blízkosť a to, že Boh vás nikdy neopúšťa a je vždy pri vás“ (25.12.2019).

11. Z tohto dôvodu nás Mária pozýva k stretnutiu s Bohom, ktorý je vždy prítomný v našom každodennom živote:

„Hľadáte znamenia a posolstvá a nevidíte, že Boh vás s východom slnka ráno pozýva, aby ste sa obrátili a vrátili na cestu pravdy a spásy“ (25. 9. 1998). „Nech vám pšeničné polia hovoria o Božom milosrdenstve voči každému stvoreniu“ (25.08.1999). „Boh vás chce zachrániť a posiela vám posolstvá prostredníctvom ľudí, prírody a mnohých iných vecí, ktoré vám môžu pomôcť pochopiť, že musíte zmeniť smer svojho života“ (25.03.1990).

Kristocentrizmus

12. Máriin príhovor a pôsobenie sa javia ako jasne podriadené Ježišovi Kristovi ako pôvodcovi milosti a spásy v každom človeku:

„Osobitným spôsobom by som vás, deti moje, chcela priblížiť k Ježišovmu Srdcu. Preto vás, deti moje, dnes pozývam k modlitbe adresovanej môjmu drahému Synovi Ježišovi, aby všetky vaše srdcia boli jeho“ (25. 10. 1988). „Nenechajte sa zviesť svetlom sveta. Otvorte sa svetlu Božej Lásky, Láske môjho Syna. Rozhodnite sa pre Neho: On je Láska, On je Pravda“ (02.05.2016). „Pozývam vás, drahé deti, dnes, pretože ste sa odvrátili od Ježiša, pretože ste Ježiša odsunuli do úzadia a zanedbali ste ho. Preto vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre Neho a postavili Ježiša na prvé miesto vo svojom živote“ (24.04.2017). „Túžim vás obnoviť a viesť vás svojím Srdcom k Ježišovmu Srdcu, ktoré za vás stále trpí a pozýva vás k obráteniu“ (25.10.1996). „Iba ak sa priblížite k Ježišovi, pochopíte nesmiernu lásku, ktorú má ku každému z vás“ (25.02.1998). „Pozývam vás, aby ste svoje srdcia stále horlivejšie zapaľovali láskou k Ukrižovanému a nezabúdali, že z lásky k vám dal svoj život, aby ste boli spasení“ (25.09.2007).

13. Mária sa prihovára, ale je to Kristus, ktorý nám dáva silu. Preto celé jej materinské pôsobenie spočíva v tom, že nás motivuje ísť ku Kristovi:

„On vám dá silu a radosť v tomto čase. Som vám nablízku so svojím príhovorom“ (25.11.1993). „Moje ruky vám ponúkajú môjho Syna, ktorý je prameňom čistej vody. On oživí vašu vieru a očistí vaše srdcia“ (02.10.2014). „Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoje životy Ježišovi , aby mohol pôsobiť vo vašich srdciach a posilňovať vás vo viere“ (23.05.1985).

Mária pokorne hovorí o svojich vlastných slovách v porovnaní s večným Slovom, ktorého slová života nás účinne premieňajú: „Drahé deti, hovorím k vám ako Matka: jednoduchými slovami [...]. Na druhej strane môj Syn, ktorý prichádza z večnej prítomnosti, hovorí k vám slovami života a zasieva lásku do otvorených sŕdc“ (02. 10. 2017).

Pôsobenie Ducha Svätého

14. Mnohé posolstvá vyzývajú ľudí, aby si uvedomili dôležitosť hľadania pomoci Ducha Svätého:

„Ľudia sa mýlia, keď sa na svätých obracajú len preto, aby ich o niečo prosili. Dôležité je modliť sa k Duchu Svätému, aby na vás zostúpil. Keď ho máte, máte všetko“ (21. 10. 1983).

„Začnite vzývať Ducha Svätého každý deň. Najdôležitejšie je modliť sa k Duchu Svätému. Keď na vás zostúpi Duch Svätý, vtedy sa všetko premení a stane sa vám to jasné“ (25.11.1983).

„Pred svätou omšou sa treba modliť k Duchu Svätému. Modlitby k Duchu Svätému musia vždy sprevádzať omšu“ (26. 11. 1983).

„Ľudia sa modlia nesprávnym spôsobom. Chodia do kostolov a na pútnicke miesta, aby si vyprosili nejakú materiálnu milosť. Len málokto však prosí o dar Ducha Svätého. Najdôležitejšie pre vás je práve to, aby ste prosili o zostúpenie Ducha Svätého, pretože ak máte dar Ducha Svätého, máte všetko“ (29. 12. 1983).

Výzva k obráteniu

15. V posolstvách sa objavuje neustála výzva na zanechanie svetského spôsobu života a prílišnej pripútanosti k svetským dobrám s častými výzvami na obrátenie, ktoré umožňuje skutočný pokoj vo svete. Zdá sa, že obrátenie je jadrom posolstva Gospy : „Drahé deti! Dnes vás pozývam k obráteniu. To je najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám tu odovzdala.“ (25. 2. 1996)

„Moje srdce horí láskou k vám. Jediné slovo, ktoré chcem povedať svetu, je toto: obrátenie, obrátenie. Dajte to na vedomie všetkým mojim deťom. Žiadam len o obrátenie“ (25.04.1983).

„Drahé deti, dnes vás chcem zahaliť do svojho plášťa a všetkých vás viesť na cestu obrátenia. Drahé deti, prosím vás, odovzdajte Pánovi všetku svoju minulosť, všetko zlo, ktoré sa nahromadilo vo vašich srdciach“ (25.02.1987).

„Nemôžete povedať, že ste sa obrátili, pretože váš život sa musí stať každodenným obrátením“ (25.02.1993).

„Prebuďte sa z únavného spánku svojej duše a zo všetkých síl povedzte Bohu 'Áno'. Rozhodni sa pre obrátenie a svätosť“ (25.03.2001).

„Obráťte sa, deti moje, a pokľaknite v tichu svojho srdca. Postavte Boha do stredu svojho bytia“ (25.05.2001).

„Drahé deti, aj dnes vás s veľkou radosťou v srdci pozývam k obráteniu [...]. Boh chce obrátiť celý svet a pozvať ho k spáse a k ceste k tomu, ktorý je začiatkom a cieľom každého bytia“ (25.06.2007).

Ťažké bremeno zla a hriechu

16. Zároveň sa objavuje naliehavé povzbudenie, aby sme nepodceňovali závažnosť zla a hriechu a brali veľmi vážne Božie volanie bojovať proti zlu a vplyvu satana. Ďalšou častou výzvou je nebáť sa tvárou v tvár skúškam. Podľa okolností sa oznamuje, že súčasnosť je časom milosti a časom skúšok. Tento posledný prvok je niekedy vyjadrený aj veľmi silnými tónmi: všade vládne zúfalstvo, všetko sa rúca atď. a súvisí predovšetkým s nedostatkom viery a vzdialenosťou veľkej časti ľudí od Boha. Z toho vyplýva výzva obetovať Bohu všetky utrpenia a ťažkosti, aby priniesli ovocie milosti a vnútornej útechy:

„Neplačem len preto, že Ježiš zomrel. Plačem preto, že Ježiš zomrel a do poslednej kvapky svojej krvi dal za všetkých ľudí, ale mnohé z mojich detí z toho nechcú čerpať žiaden úžitok“ (01.04.1983).

„Pozrite sa okolo seba, drahé deti, a uvidíte, aký veľký je hriech, ktorý vládne na tejto zemi. Preto sa modlite, aby Ježiš zvíťazil“ (13.09.1984).

„Drahé deti, viete, že som vám sľúbil oázu pokoja, ale viete, že vedľa oázy je púšť, kde satan číha a pokúša každého z vás. Drahé deti, iba modlitbou môžete premôcť každý vplyv satana na mieste, kde žijete. Ja som s vami, ale nemôžem vás pripraviť o vašu slobodu.“ (07.08.1986)

„Kamkoľvek idem a môj Syn je so mnou, tam sa ku mne pridáva aj satan. Dovolili ste mu, bez toho, aby ste si to uvedomovali, aby vo vás prevzal moc, aby vás ovládol [...]. Nepoddajte sa, deti moje! Zotrite mi z tváre slzy, ktoré som vyronil, keď som pozoroval, čo robíte. Rozhliadnite sa okolo seba! Nájdite si čas, aby ste sa priblížili k Bohu v Cirkvi. Príďte do domu svojho Otca. Nájdite si čas, aby ste sa zhromaždili ako rodina a prosili Boha o milosť. [...] Nepozerajte sa zvrchu na chudáka, ktorý vás prosí o kôrku chleba. Neodvracajte ho od svojho plného stola. Pomôžte mu! A Boh pomôže aj vám [...]. Vy, deti moje, ste na to všetko zabudli. Prispel k tomu aj satan. Nepoddávajte sa! [...]. Nechcem vás ďalej karhať, naopak, chcem vás ešte raz pozvať k modlitbe, pôstu a pokániu“ (28. 1. 1987).

„Drahé deti, osobitne vás všetkých pozývam k modlitbe a odriekaniu, pretože teraz ako nikdy predtým chce satan zviesť čo najviac ľudí na cestu smrti a hriechu. Preto, drahé deti, pomôžte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu zvíťaziť vo svete hriechu“ (25.09.1991).

„Nedovoľte satanovi, aby vás vláčil a urobil z vás to, čo chce. Pozývam vás, aby ste sa stali zodpovednými a rozhodnými a každý deň zasvätili Bohu“ (25.01.1998).

„Teraz, ako nikdy predtým, chce satan udusiť človeka a jeho dušu svojím nákazlivým vetrom nenávisti a nepokoja. V toľkých srdciach nie je žiadna radosť, pretože tam nie je Boh a žiadna modlitba. Nenávisť a vojna rastú každým dňom. Pozývam vás, deti moje, aby ste s nadšením nanovo začali cestu svätosti a lásky, lebo kvôli tomu som prišiel medzi vás. Buďme spolu láskou a odpustením pre všetkých, ktorí vedia a chcú milovať len ľudskou láskou, a nie tou nesmiernou Božou láskou“ (25.01.2015).

17. Panna Mária poukazuje na možnosť ukončiť vojnu, čo si však vyžaduje spoluprácu kresťanov s darom ich života. To znamená silnú výzvu k zodpovednosti: „Hovoríte, ale nežijete: preto, deti moje, táto vojna trvá tak dlho. Pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu a žili s Bohom vo svojich srdciach [...]. Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nebudete žiť Božie prikázania, ak nebudete žiť svätú omšu, ak neodmietnete hriech“ (25. 10. 1993). Napriek tomu sa o štyri mesiace neskôr vyjadruje vďačne a opäť zdôrazňuje hodnotu spolupráce veriacich: „Všetci ste mi pomohli, aby sa táto vojna čo najskôr skončila“ (25. 2. 1994). Dôležitosť spolupráce veriacich sa objavuje aj v iných súvislostiach: „Musíte spolupracovať svojimi životmi a svojím príkladom v diele spásy“ (25. 5. 1996).

Modlitba

18. Modlitba má na tejto ceste zásadný význam. V posolstvách je výzva k modlitbe neustála a naliehavá:

„Znovu vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre modlitbu, pretože v modlitbe budete môcť zažiť obrátenie. Každý z vás sa v jednoduchosti stane podobným dieťaťu, ktoré je otvorené Otcovej láske“ (25. 7. 1996).

„Pozývam vás, aby ste svoj deň naplnili krátkymi vrúcnymi modlitbami. Keď sa modlíte, vaše srdce je otvorené a Boh vás miluje osobitnou láskou a dáva vám osobitné milosti. Preto využite tento čas milosti a venujte ho Bohu ako nikdy predtým“ (25.07.2005).

19. Popri modlitbe sa často objavuje výzva k pôstu, ktorý je však vysvetľovaný ako bezplatná obeta popri telesných obetiach: „Ak ste v núdzi alebo v ťažkostiach, príďte ku mne. Ak nemáš silu postiť sa o chlebe a vode, môžeš sa zrieknuť iných vecí. Okrem jedla by bolo dobré zrieknuť sa televízie, pretože - po sledovaní televíznych programov - ste rozptýlení a nemôžete sa modliť. Mohli by ste sa tiež vzdať alkoholu, cigariet a iných pôžitkov. Sami viete, čo by ste mali robiť“ (08.12.1981).

Ústredné postavenie omše

20. Modlitba veriacich nachádza svoj vrchol v slávení Eucharistie:

„Svätá omša je najvyššou formou modlitby. Nikdy nebudete schopní pochopiť jej veľkosť“ (13.01.1984). „Drahé deti, aj dnes vás chcem osobitným spôsobom pozvať k Eucharistii. Nech je svätá omša stredobodom vášho života! Najmä, drahé deti, nech je Eucharistia vo vašich rodinách: rodina musí chodiť na svätú omšu a oslavovať Ježiša. Ježiš musí byť stredobodom vášho života!“ (15.06.2018). „Nech svätá omša pre vás nie je zvykom, ale životom, prežívaním svätej omše každý deň pocítite potrebu svätosti“ (25.01.1998). „Nezabúdajte, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb, pretože, deti moje, za vás zomrel, vstal z mŕtvych a opäť príde“ (02.05.2016).

21. Nasledujúce posolstvo dobre zdôrazňuje malú hodnotu samotných zjavení pred obrovským duchovným pokladom, ktorým je Eucharistia:

„Som vám bližšie počas svätej omše ako počas zjavenia. Mnohí pútnici by chceli byť prítomní v miestnosti zjavenia, a tak sa tlačia okolo presbytéria. Keď sa natlačia pred svätostánok, ako to robia teraz pred farou, pochopia všetko, pochopia Ježišovu prítomnosť, pretože prijať sväté prijímanie je viac ako byť vizionárom“ (12. 11. 1986).

Bratské prijímanie

22. Medžugorská spiritualita nie je individualistická. Na jednej strane sa prežíva najmä v komunitných podujatiach, ako sú púte a modlitbové stretnutia; na druhej strane je v posolstvách spolu s modlitbou prítomná neustála výzva ku konkrétnej bratskej láske, ktorá sprevádza, dáva, slúži, odpúšťa, je blízko chudobným:

„To je jediná pravda a tú vám zanechal môj Syn. Nemusíte ju veľmi skúmať: žiada sa od vás, aby ste milovali a dávali“ (02.01.2015).

„Pozývam vás, deti moje, aby ste videli, kto potrebuje vašu duchovnú alebo materiálnu pomoc. Svojím príkladom, deti moje, budete vystretými rukami Boha, ktorého ľudstvo hľadá“ (25.02.1997).

„Potom si vyberte jeden deň v týždni a venujte ho chudobným a chorým: nezabúdajte na nich“ (23.01.1984).

„Drahé deti, povzbudzujem vás, aby ste milovali blížneho, a najmä aby ste milovali tých, ktorí vám škodia. Takto, s láskou, budete môcť oceniť úmysly srdca. Modlite sa a milujte, drahé deti: s láskou budete môcť urobiť aj to, čo sa vám zdá nemožné“ (07.11.1985).

„Drahé deti, dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu milá a drahá. Deti moje, láska prijíma všetko, všetko, čo je ťažké a trpké, kvôli Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, modlite sa k Bohu, aby vám prišiel na pomoc [...]. Potom Boh bude môcť formovať váš život a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, deti moje, s hymnom na lásku (1Kor 13), aby vo vás Božia láska každým dňom rástla do svojej plnosti“ (25. 6. 1988).

„Žiadate môjho Syna, aby bol k vám milosrdný, ale ja vás pozývam k milosrdenstvu. Vy ho prosíte, aby bol k vám dobrý a aby vám odpustil, ale ako dlho vás prosím, deti moje, aby ste odpúšťali a milovali všetkých ľudí, ktorých stretávate!“ (02.03.2019).

Komunitný aspekt Medžugoria sa objavuje aj v neustálom zdôrazňovaní zásadného významu rodiny v kresťanskom živote: „Drahé deti, začnite, prosím, meniť svoj rodinný život. Nech je rodina harmonickým kvetom, ktorý túžim darovať Ježišovi. Drahé deti, nech je každá rodina aktívna v modlitbe. Túžim, aby jedného dňa bolo v rodine vidieť ovocie: len vtedy ich budem môcť dať ako okvetné lístky Ježišovi pre naplnenie Božieho plánu“ (01.05.1986).

23. Táto spiritualita určite zahŕňa aj cirkevný rozmer, teda rozmer spoločenstva s celou Cirkvou, s pastiermi a najmä so Svätým Otcom:

„Dobre si plňte svoje povinnosti a robte to, čo od vás žiada Cirkev“ (02.02.1983). „Modlím sa k svojmu Synovi, aby vám skrze lásku dal jednotu skrze neho, jednotu medzi vami a jednotu medzi vami a vašimi pastiermi. Môj Syn sa vám cez nich vždy nanovo dáva a obnovuje vaše duše. Nezabúdajte na to“ (02.08.2014). „Ako svoje deti vás prosím: veľa sa modlite za Cirkev a za jej služobníkov, vašich pastierov, aby Cirkev bola taká, akú ju chce mať môj Syn: čistá ako pramenitá voda a plná lásky“ (02.03.2018). „Modlite sa za môjho milovaného Svätého Otca, modlite sa za jeho poslanie“ (17.08.2014).

Radosť a vďačnosť

24. Medžugorská spiritualita je radostná, slávnostná a obsahuje pozvanie žiť radosť z nasledovania Krista, ďakovať aj za malé krásne veci v živote:

„Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa otvorili Bohu. Viete, deti moje, tak ako sa príroda otvára a dáva život a ovocie, tak aj ja vás pozývam k životu s Bohom a k úplnému odovzdaniu sa mu. Deti moje, ja som s vami a chcem vás neustále uvádzať do radosti života. Túžim, aby každý z vás objavil radosť a lásku, ktoré sa nachádzajú iba v Bohu a ktoré môže dať iba Boh“ (25. 5. 1989).

„Drahé deti, pozývam vás, aby ste ďakovali Bohu za všetky dary, ktoré ste počas svojho života objavili, aj za ten najmenší dar, ktorý ste vnímali. Ďakujem spolu s vami a želám si, aby ste všetci pocítili radosť z darov a aby Boh bol pre každého z vás všetkým“ (25.09.1989).

„Modlite sa, deti moje, aby sa modlitba pre vás stala životom. Takto objavíte vo svojom živote pokoj a radosť, ktoré Boh dáva tým, ktorí sú s otvoreným srdcom voči jeho láske“ (25.08.2007).

„Kto sa modlí, Deti moje, cíti slobodu Božích detí a s radostným srdcom slúži pre dobro svojho brata človeka. Lebo Boh je láska a sloboda. Preto, deti moje, keď vám chcú nasadiť reťaze a využiť vás, nepochádza to od Boha, pretože Boh je láska a dáva svoj pokoj každému stvoreniu“ (25.10.2021).

„Nájdite pokoj v prírode a objavíte Boha Stvoriteľa, ktorému môžete ďakovať za všetky stvorenia“ (25.07.2001).

„Prajem každému z vás, aby ste boli šťastní tu na zemi“ (25.05.1987).

„Drahé deti! Modlite sa a obnovujte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti“ (25.02.2024).

„Potrebujem vaše spojenie s mojím Synom, lebo si želám, aby ste boli šťastní“ (02.05.2015).

Svedectvo veriacich

25. V posolstvách možno nájsť naliehavé výzvy k osobnému svedectvu. Vo všeobecnosti ide o pozvania svedčiť o viere a láske vlastným životom. V tomto možno zhrnúť misijné posolstvo Medžugoria. V tejto súvislosti sa Gospa v mesačných posolstvách pre farnosť často obracia na veriacich a nazýva ich „apoštolmi svojej lásky“:

„Drahé deti, ako Matka vás prosím, aby ste vytrvali ako moji apoštoli [...]. Modlím sa, aby ste boli svedkami lásky nebeského Otca podľa môjho Syna. Deti moje, dostalo sa vám veľkej milosti byť svedkami Božej lásky. Neberte na ľahkú váhu zodpovednosť, ktorá vám bola zverená. Nezarmucujte moje materinské srdce. Ako Matka túžim dôverovať svojim deťom, svojim apoštolom“ (02.11.2012).

„Apoštoli mojej lásky, moje deti, buďte ako lúče slnka, ktoré teplom lásky môjho Syna zohrievajú všetkých okolo seba. Deti moje, svet potrebuje apoštolov lásky“ (02.10.2018).

Mimoriadne krásne je posolstvo, ktoré nabáda, aby človek neprikladal taký veľký význam veľkolepým znameniam a aby svojím životom prejavoval to, čomu verí: „Žiadate ma o znamenie, aby ste uverili v moju prítomnosť. Znamenie príde. Ale vy ho nepotrebujete: vy sami musíte byť znamením pre iných“ (08.02.1982).

Večný život

26. V mnohých posolstvách je silná výzva na opätovné prebudenie túžby po nebi, a teda hľadanie konečného zmyslu existencie vo večnom živote:

„Drahé deti, dnes vás chcem všetkých pozvať, aby sa každý z vás rozhodol pre raj“ (25.10.1987). „Boh ma posiela, aby som vám pomohol a viedol vás k raju, ktorý je vaším cieľom“ (25. 9. 1994). „Túžim z vás urobiť veľmi krásnu kyticu pripravenú pre večnosť“ (25.07.1995). „Bez neho niet budúcnosti ani radosti, ale predovšetkým niet večnej spásy“ (25.04.1997). „Rozhodnite sa pre svätosť, deti moje, a myslite na nebo“ (25.05.2006). „Vo vašich srdciach sa zrodí túžba po nebi. Vo vašich srdciach začne vládnuť radosť“ (25.08.2006). „Ste takí slepí a pripútaní k pozemským veciam a myslíte na pozemský život. Boh ma poslal, aby som vás viedol k večnému životu“ (25.10.2006). „Nezabúdajte, že ste pútnici na ceste do večnosti“ (25.11.2006). „Nezabúdajte, že ste chodci ako kvet na poli“ (25.1.2007). „Nezabúdajte, že ste pútnikmi na tejto zemi“ (25.12.2007). „Všetko pominie, deti moje, len Boh zostáva“ (25.03.2008). „Želám si, deti moje, aby si každý z vás zamiloval večný život, ktorý je vašou budúcnosťou“ (25.01.2009).

Potrebné vysvetlenia

27. Súbor posolstiev má veľkú hodnotu a rôznymi slovami vyjadruje stále učenie evanjelia. Niekoľko posolstiev sa odchyľuje od tohto veľmi pozitívneho a povzbudzujúceho obsahu a dokonca sa zdá, že sú s ním v rozpore. Oplatí sa dávať pozor, aby týchto niekoľko zmätočných prvkov nezatienilo krásu celku.

Aby sa tento medžugorský poklad neskompromitoval, je potrebné objasniť niektoré možné zmätky, ktoré môžu viesť menšinové skupiny k skresleniu vzácneho návrhu tejto duchovnej skúsenosti, najmä ak sa posolstvá čítajú neúplne.

To nás vedie k tomu, aby sme ešte raz pripomenuli rozhodujúcu zásadu: keď človek rozpozná pôsobenie Ducha Svätého uprostred duchovnej skúsenosti, neznamená to, že všetko, čo k tejto skúsenosti patrí, je bez akejkoľvek nepresnosti, nedokonalosti alebo možného pomýlenia. Treba znovu pripomenúť, že tieto javy „sa niekedy javia ako spojené so zmätenými ľudskými skúsenosťami, s teologicky nepresnými vyjadreniami alebo so záujmami, ktoré nie sú celkom legitímne“ (Normy, č. 14). To nevylučuje možnosť „istej chyby prirodzeného rádu, ktorá nie je spôsobená zlým úmyslom, ale subjektívnym vnímaním javu“ (Normy, č. 15.2).

Veriaci musia byť pri interpretácii a šírení údajných posolstiev opatrní a obozretní. Aby sme teraz poskytli usmernenie, poukážeme na niekoľko posolstiev, ktoré treba posudzovať osobitne opatrne, hoci mnohé z nich možno primerane pochopiť vo svetle súhrnu všetkých posolstiev.

Pokarhania a hrozby

28. V niektorých prípadoch sa zdá, že Panna Mária prejavuje isté podráždenie, pretože niektoré z jej posolstiev neboli dodržané, varuje teda pred výhražnými znameniami a možnosťou, že sa už viac nezjaví, hoci posolstvá potom pokračujú bez prerušenia:

„Prišla som naposledy vyzvať svet k obráteniu. Potom sa už na zemi nezjavím. Toto sú moje posledné zjavenia“ (02.05.1982).

„Ponáhľajte sa s obrátením. Keď sa na kopci zjaví sľúbené znamenie, bude už neskoro“ (02.09.1982).

„Dnes vás pozývam naposledy. Teraz je pôst a vy - ako farnosť - môžete teraz z lásky k mojej výzve priľnúť. Ak tak neurobíte, nechcem vám už dávať ďalšie posolstvá“ (21.02.1985).

Tieto posolstvá treba prijať len ako výzvu, aby sme neodkladali a neodkladali obrátenie, majúc na pamäti, čo hovorí svätý Pavol: „Hľa, teraz je priaznivý čas, hľa, teraz je deň spásy“ (2 Kor 6, 2).

V skutočnosti jedno z posolstiev dáva správne svetlo na správny výklad tých, ktoré sme citovali:

„Tí, ktorí predpovedajú katastrofu, sú falošní proroci. Hovoria: 'V takomto roku, v takýto deň nastane katastrofa. Vždy som hovoril, že trest príde, ak sa svet neobráti. Preto všetkých pozývam k obráteniu. Všetko závisí od vášho obrátenia“ (15. 12. 1983).

Posolstvá pre farnosť

29. Existujú aj iné vyjadrenia, pri ktorých hrozí, že sa budú vykladať v nesprávnom zmysle, ako sa to stalo v posolstvách farnosti. Zdá sa, že Panna Mária v nich chce mať kontrolu nad detailmi duchovnej a pastoračnej cesty - žiadosti o dni pôstu alebo pokyny o konkrétnych záväzkoch pre rôzne liturgické obdobia -, čím vyvoláva dojem, že chce nahradiť bežné organizmy účasti. Niekedy, ako vidíme v nasledujúcich posolstvách, sa „osobitná starostlivosť“, ktorú chce Panna Mária vykonávať nad farnosťou, vynorí až po sťažnosti, že sa jej pastoračné pokyny nedodržiavajú:

„Drahé deti, túto farnosť som si vybrala osobitným spôsobom a chcem ju viesť. S láskou ju chránim a želám si, aby bola celá moja. Ďakujem vám, že ste sem dnes večer prišli. Túžim, aby vás bolo čoraz viac so mnou a s mojím Synom. Každý (štvrtok) vám budem dávať osobitné posolstvo.“ (01.03.1984).

„Drahé deti, zajtra večer (na sviatok Turíc) sa modlite o Ducha pravdy. Zvlášť vy z farnosti, lebo vy potrebujete Ducha pravdy, aby ste odovzdávali posolstvá také, aké sú, nič nepridávajúc ani neuberajúc: tak, ako som ich dal“ (09.06.1984).

„Drahé deti, v týchto dňoch (adventu) vás pozývam k rodinnej modlitbe. Niekoľkokrát som vám v mene Božom odovzdal posolstvá, ale vy ste ma nepočúvali. Budúce Vianoce budú pre vás nezabudnuteľné, pokiaľ prijmete posolstvá, ktoré vám dávam“ (06.12.1984).

„Drahé deti, chcem vám naďalej dávať svoje posolstvá, a preto vás dnes pozývam, aby ste žili a prijímali moje posolstvá. Deti moje, milujem vás a zvláštnym spôsobom som si vybrala túto farnosť, v ktorej som dobrovoľne zostala, keď ma do nej poslal Najvyšší. Preto vás pozývam: Prijmite ma, drahé deti, aby ste aj vy boli šťastné. Počúvajte moje posolstvá! Počúvajte ma!“ (21.03.1985).

„Dnes je deň, keď som vám chcel prestať dávať posolstvá, pretože niektorí ma neprijali. Farnosť však pokročila a ja vám chcem dávať posolstvá, aké sa nestali nikde v dejinách od počiatku sveta.“ (04.04.1985).

Takéto opakované výzvy adresované farníkom sú pochopiteľným prejavom intenzívnej lásky údajných vizionárov k ich farskému spoločenstvu. Posolstvá Panny Márie však bežne nemôžu nahradiť pozíciu farára, pastoračnej rady a synodálnej práce spoločenstva pri rozhodnutiach, ktoré sú predmetom rozlišovania spoločenstva, vďaka čomu farnosť dozrieva v rozvážnosti, bratskom počúvaní, úcte k druhým a dialógu.

Neúnavné trvanie na počúvaní posolstiev

30. Okrem častých výziev veriacim farnosti sa zdá, že Panna Mária vo všeobecnosti tak naliehavo podporuje počúvanie svojich posolstiev, že niekedy sa táto výzva objavuje viac ako samotný obsah posolstiev: „Drahé deti, neuvedomujete si posolstvá, ktoré vám Boh posiela skrze mňa. On vám udeľuje milosti, ale vy to nechápete“ (08.11.1984). „Neuvedomujete si všetky posolstvá, ktoré vám dávam“ (15. 11. 1984). Hrozí tak riziko, že sa u veriacich vytvorí závislosť a prílišné očakávanie, ktoré by nakoniec zatienilo ústredný význam zjaveného Slova.

Naliehavosť sa objavuje neustále. Napríklad: „Žite moje posolstvá“ (18. 6. 2010). „Šírte moje posolstvá“ (25. 6. 2010). „Žite posolstvá, ktoré vám dávam, aby som vám mohol dávať nové posolstvá“ (27.05.2011). „Nasledujte moje posolstvá [...] obnovte moje posolstvá“ (17.06.2011). „Prijmite moje posolstvá a žite moje posolstvá“ (24.06.2011).

V niektorých posolstvách, ako napríklad v nasledujúcom, sa naliehavosť stáva naliehavou: „Drahé deti, aj dnes vás Matka radostne pozýva: buďte mojimi nositeľmi, nositeľmi mojich posolstiev v tomto unavenom svete. Žite moje posolstvá, prijímajte moje posolstvá so zodpovednosťou. Drahé deti, modlite sa so mnou za moje plány, ktoré chcem naplniť“ (30. 12. 2011).

Pravdepodobne táto často opakovaná výzva pochádza z lásky a veľkodušného zápalu údajných vizionárov, ktorí sa s dobrou vôľou obávali, že Matkine výzvy k obráteniu a pokoju budú ignorované. Toto naliehanie sa stáva ešte problematickejším, keď sa posolstvá týkajú žiadostí nepravdepodobného nadprirodzeného pôvodu, napríklad keď Panna Mária dáva príkazy týkajúce sa dátumov, miest, praktických záležitostí a rozhoduje o bežných veciach. Hoci posolstvá tohto druhu nie sú v Medžugorí časté, nájdeme aj také, ktoré sa vysvetľujú výlučne osobnými želaniami údajných vizionárov. Nasledujúci príklad je jasným príkladom takýchto zavádzajúcich posolstiev:

„Budúci rok 5. augusta sa bude sláviť druhé tisícročie môjho narodenia [...]. Žiadam vás, aby ste sa intenzívne pripravovali tri dni [...]. V tieto dni nepracujte“ (01.08.1984).

Je rozumné, aby veriaci, využívajúc obozretnosť a zdravý rozum, nebrali tieto podrobnosti vážne a nebrali ich na vedomie. Vždy treba mať na pamäti, že tak ako v iných duchovných skúsenostiach a údajných nadprirodzených javoch, aj v tomto prípade sa pozitívne a povznášajúce prvky miešajú s inými, ktoré treba zanedbať, ale ktoré by nemali viesť k tomu, aby sa pohŕdalo bohatstvom a dobrotou medžugorského návrhu ako celku.

Panna Mária dáva svojim posolstvám správnu hodnotu

31. V skutočnosti je to samotná Gospa, ktorá nás vyzýva, aby sme relativizovali jej posolstvá. Ona jasne hovorí, čo musíme počúvať: evanjelium. Panna Mária často žiada, aby sme jej posolstvá počúvali, ale zároveň ich podriaďuje neporovnateľnej hodnote Slova zjaveného vo Svätom písme. Nasledujúce napomenutia sú v tomto bode veľmi prenikavé a stávajú sa hlavným kritériom postoja, ktorý treba zaujať k posolstvám:

„Nechoďte hľadať mimoriadne veci, ale radšej si vezmite evanjelium, čítajte ho a všetko vám bude jasné“ (12. 11. 1982).

„Prečo kladiete toľko otázok? Každá odpoveď je v evanjeliu“ (19.9.1981).

„Neverte lživým hlasom, ktoré vám hovoria o falošných veciach, o falošnom svetle. Vy, deti moje, vráťte sa k Písmu!“ (02.02.2018).

32. Výzva Panny Márie čítať Sväté písmo je jednou z najčastejšie opakovaných prosieb:

„Drahé deti, dnes vás pozývam, aby ste každý deň vo svojich domovoch čítali Sväté písmo: umiestnite ho na dobre viditeľné miesto, aby vás vždy podnecovalo k čítaniu a k modlitbe“ (18.10.1984). „Umiestnite Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a žite podľa neho“ (25.08.1996). „Dajte si Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho, rozjímajte o ňom a učte sa, ako Boh miluje svoj ľud“ (25.01.1999). „Pozývam vás obnoviť modlitbu vo vašich rodinách čítaním Svätého písma“ (25.09.1999). „Nezabúdajte, deti moje, čítať Sväté písmo. Umiestnite si ho na viditeľné miesto a svojím životom dosvedčujte, že veríte a žijete Božie slovo“ (25.01.2006). „Čítajte, rozjímajte o Svätom písme a nech sú pre vás slová v ňom napísané životom“ (25.02.2012). „Dajte si Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách a čítajte ho“ (25.01.2014). „Deti moje, čítajte knihu evanjelií: je v nej vždy niečo nové, spája vás s mojím Synom, ktorý sa narodil, aby priniesol slová života všetkým mojim deťom“ (02.11.2019).

33. Na druhej strane sama Gospa hovorí, že viac ako posolstvá je to svedectvo kresťanov, ktoré je skutočným svetlom pre svet:

„Želám si, aby ste boli aktívni v prežívaní a odovzdávaní posolstiev. Osobitným spôsobom si želám, drahé deti, aby ste všetci boli odrazom Ježiša, ktorý osvetlí tento neverný svet, ktorý kráča v temnotách. Želám si, aby ste všetci boli svetlom pre všetkých a aby ste svedčili vo svetle“ (05.06.1986).

34. Musíme si teda uvedomiť, že posolstvá, ktoré Panna Mária opakovane žiada, aby sme počúvali, sú v konečnom dôsledku jej naliehavými výzvami k obráteniu, k návratu ku Kristovi, k rozjímaniu o jeho slove, k modlitbe, k hľadaniu pokoja. Nič z toho nás nevzdiaľuje ani neodvádza od evanjelia. Preto tí, ktorí sú príliš pozorní k mimoriadnym udalostiam a údajným posolstvám Panny Márie a nevenujú svoj čas a energiu modlitbe s Božím slovom, adorácii Krista, službe bratom a sestrám a budovaniu mieru všade na svete, nie sú verní pravému duchu Medžugoria.

„Sebaposvätenie“ Panny Márie

35. Problematické sú aj tie posolstvá, ktoré Panne Márii pripisujú výrazy „môj plán“, „môj projekt“: „Každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy“ (25. 5. 1993). „Deti moje, nezabúdajte, že ste dôležité v mojom pláne spásy ľudstva“ (25.06.2022). „Pozývam vás, aby ste sa modlili [...] za moje plány“ (01.10.2004). „Aj dnes večer vás pozývam modliť sa [...] za moje plány[...] moje plány“ (02.09.2005).

Tieto vyjadrenia by mohli byť mätúce. V skutočnosti všetko, čo Panna Mária robí, je vždy v službe Pánovho plánu a jeho božského plánu spásy. Panna Mária nemá svoj vlastný plán pre svet a Cirkev. V dôsledku toho sa tieto posolstvá dajú interpretovať len v tomto zmysle: Panna Mária plne preberá Božie plány až do tej miery, že ich vyjadruje ako svoje vlastné.

36. V tomto smere je potrebné venovať osobitnú pozornosť možnému nesprávnemu používaniu slova „prostredníčka“ v súvislosti s Pannou Máriou. Hoci je pravda, že v celku posolstiev je vidieť, že všetko sa pripisuje Ježišovi Kristovi, zatiaľ čo Panna Mária spolupracuje s jeho materinským príhovorom, objavujú sa určité výrazy, ktoré sa nezdajú byť v súlade s týmto celkom: „Ja som prostredníčka medzi vami a Bohom“ (17. 7. 1986). „Chcem byť spojivom medzi vami a nebeským Otcom, vašou prostredníčkou“ (18.03.2012).

Takto použitý výraz „prostredníčka“ by chybne viedol k tomu, že by sa Márii prisúdilo miesto, ktoré je jedinečné a výlučné pre Božieho Syna, ktorý sa stal človekom; v skutočnosti by to bolo v rozpore s tým, čo potvrdzuje Sväté písmo, keď hovorí, že je len jeden „prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých“ (1 Tim 2, 5 - 6). Na druhej strane tieto údajné posolstvá nedokážu dobre vyjadriť, ako to vysvetlil svätý Ján Pavol II. že Máriina spolupráca je „podriadeným sprostredkovaním“ voči Kristovej spolupráci (porov. Redemptoris Mater 39), takže „nič neuberá ani nepridáva na dôstojnosti a účinnosti Krista, jediného Prostredníka“ (Lumen gentium 62).

Napriek tomu je v tom istom posolstve z 18. 3. 2012 jasné, že toto sprostredkovanie nezakrýva jedinečné Kristovo sprostredkovanie: je to len „materinský príhovor“ za nás: „Drahé deti! Prichádzam medzi vás, lebo chcem byť vašou matkou, vašou zástankyňou“.

S nami ku Kristovi

37. Treba pripomenúť, že posolstvá ako celok majú silný teocentrický a kristologický dôraz. Niektoré posolstvá ponúkajú v tomto zmysle pomoc, pretože zdôrazňujú Máriin materinský príhovor ako kľúč k jej špecifickej a vždy podriadenej funkcii. Zvlášť zreteľné sú nasledujúce posolstvá, v ktorých Mária zdôrazňuje, že nemôže a ani nechce nahradiť Ježiša Krista:

„Nerozdeľujem priamo božské milosti, ale od Boha dostávam všetko, o čo svojou modlitbou prosím“ (31. 8. 1982).

„Modlite sa a prostredníctvom modlitby sa stretávajte s mojím Synom, aby vám dal silu , aby vám udelil milosť“ (23.06.2017).

„Rozhodnite sa pre Ježiša, rozhodnite sa a choďte spolu s ním do budúcnosti [...]. Chcem vás všetkých priviesť k môjmu Synovi [...]. Rozhodnite sa pre neho, dajte ho na prvé miesto vo svojom živote“ (22.06.2012).

„Žijúc svoje posolstvá vás chcem priviesť k svojmu Synovi. Počas všetkých týchto rokov, v ktorých som s vami, je môj prst obrátený k môjmu Synovi, k Ježišovi, pretože vás chcem všetkých priviesť k Nemu“ (28.12.2012).

Nasledujúce posolstvo možno považovať za syntézu ponuky evanjelia prostredníctvom Medžugoria:

„Túžim vás priviesť ešte bližšie k Ježišovi a k jeho zranenému srdcu, aby ste mohli pochopiť tú nesmiernu lásku, ktorou sa daroval za každého z vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby z vašich sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému človeku a k tým, ktorí vás nenávidia a opovrhujú vami; tak budete môcť s Ježišovou láskou prekonať všetku biedu v tom smutnom svete, ktorý je beznádejný pre tých, ktorí nepoznajú Ježiša“ (25.11.1991).

Z toho vyplýva, že podstatným prvkom je byť pozorný na to, čo nám celá medžugorská manifestácia pripomína o učení evanjelia, pričom sa náš pohľad nesústredí na detaily, ale na veľké napomenutia, ktoré sa objavujú v posolstvách Gospy. V ich svetle treba s rozvahou čítať niektoré menej dôležité alebo nejasné texty.

Závery

38. Prostredníctvom nihil obstat o duchovnej udalosti sú veriaci „oprávnení rozvážne sa jej venovať“ (Normy, čl. 22, § 1: porov. Benedikt XVI., Verbum Domini 14). Hoci to neznamená vyhlásenie nadprirodzeného charakteru daného javu (porov. Normy, čl. 22, § 2) a pripomínajúc, že veriaci nie sú povinní v neho veriť, nihil obstat naznačuje, že prostredníctvom tejto duchovnej ponuky môžu získať pozitívny podnet pre svoj kresťanský život, a oprávňuje na verejné uctievanie. Takéto určenie je možné, nakoľko bolo zaznamenané, že uprostred duchovnej skúsenosti sa objavilo mnoho pozitívnych plodov a medzi Božím ľudom sa nerozšírili žiadne negatívne alebo rizikové účinky.

Hodnotenie hojných a rozšírených krásnych a pozitívnych plodov neznamená vyhlásenie údajných nadprirodzených udalostí za autentické, ale len poukázanie na to, že „uprostred“ tohto duchovného úkazu v Medžugorí Duch Svätý plodne pôsobí pre dobro veriacich. Preto sa pozýva oceniť a zdieľať pastoračnú hodnotu tohto duchovného návrhu (porov. Norme, č. 17).

Okrem toho pozitívne hodnotenie väčšiny medžugorských posolstiev ako budovateľských textov neznamená vyhlásenie, že majú priamy nadprirodzený pôvod. Z toho vyplýva, že keď sa hovorí o „posolstvách“ Panny Márie, vždy treba mať na mysli „údajné posolstvá“.

39. Prvky zhromaždené v tejto poznámke umožňujú uznať, že sú prítomné podmienky pre určenie nihil obstat. Mostarsko-duvinský biskup vydá príslušný dekrét. Apoštolský vizitátor osobitného charakteru pre farnosť Medžugorie, ktorý bude naďalej vykonávať jemu zverené funkcie, bude musieť overiť, či v každej publikácii, v ktorej sa zhromažďujú posolstvá, je táto poznámka uvedená ako úvod. On sám potom bude rozlišovať všetky budúce posolstvá - alebo minulé posolstvá, ktoré ešte neboli uverejnené - a bude musieť povoliť ich prípadné uverejnenie vo svetle vyššie ponúknutých objasnení. Rovnako prijme opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné, a bude usmerňovať pastoračné rozlišovanie tvárou v tvár novým situáciám, ktoré môžu nastať, pričom bude informovať toto dikastérium.

40. Aj keď môžu existovať rôzne názory na pravosť niektorých skutočností alebo aspektov tejto duchovnej skúsenosti, cirkevné autority miest, kde je prítomná, sa vyzývajú, aby „ocenili pastoračnú hodnotu a tiež podporovali šírenie tohto duchovného návrhu“ (Normy, č. 17). Obozretné posúdenie toho, čo sa deje na ich vlastnom území, však zostáva v právomoci každého diecézneho biskupa rozhodnúť o tejto záležitosti (porov. Normy, čl. 7, § 3). Aj keď sú pozitívne plody tohto duchovného javu rozšírené po celom svete, nepopiera to, že sa môžu vyskytnúť skupiny alebo osoby, ktoré, využívajúc tento duchovný úkaz nevhodne, konajú nesprávnym spôsobom. Diecézni biskupi, každý vo svojej diecéze, majú slobodu a autoritu prijímať obozretné rozhodnutia, ktoré považujú za potrebné pre dobro Božieho ľudu.

41. V každom prípade by ľudia, ktorí idú do Medžugoria, mali byť silne orientovaní na to, aby prijali, že púte sa nekonajú preto, aby sa stretli s údajnými vizionármi, ale aby sa stretli s Máriou, Kráľovnou pokoja, a aby sa, verní jej láske k Synovi, stretli s Kristom a počúvali ho v rozjímaní o Slove, v účasti na Eucharistii a v eucharistickej adorácii. Tak ako sa to deje v mnohých svätyniach na celom svete, kde sa Panna Mária uctieva s najrozmanitejšími titulmi.

42. Prečítajme si ešte jedno posledné posolstvo, ktoré zhŕňa vzácny kristocentrický zmysel medžugorského návrhu a prejavuje jeho najautentickejšieho ducha:

„Drahé deti, moje slová sú jednoduché [...]. Pozývam vás k môjmu Synovi. Iba on môže premeniť zúfalstvo a utrpenie na pokoj a vyrovnanosť. Iba On môže dať nádej v najhlbších bolestiach. Môj Syn je životom sveta. Čím lepšie ho poznáte, čím viac sa k nemu približujete, tým viac ho budete milovať, pretože môj Syn je Láska. Láska všetko mení, robí krásnym aj to, čo sa vám bez lásky zdá bezvýznamné“ (02.09.2018).

Kráľovná pokoja, modli sa, aby tí, ktorí slobodne prijímajú duchovnú ponuku Medžugoria, žili stále viac spojení s Ježišom Kristom a našli v ňom pravý pokoj srdca.

Tebe zverujeme aj tento náš svet, ktorý podľahol „tretej svetovej vojne po častiach“. Kráľovná pokoja, vypočuj prosbu, ktorá sa ozýva zo sŕdc detí, mladých ľudí, chudobných a každej ženy a muža dobrej vôle.

„Ďakujem ti, naša Matka! Hľadiac na teba, ktorá si bez hriechu, nech naďalej veríme a dúfame, že nad nenávisťou zvíťazí láska, nad lžou pravda, nad urážkou odpustenie, nad vojnou mier. Nech sa tak stane!“ (Pápež František, Modlitba k Nepoškvrnenej Panne Márii, 8. decembra 2022).

Najvyšší veľkňaz František na audiencii udelenej podpísanému prefektovi spolu so sekretárom pre doktrinálnu sekciu Dikastéria pre náuku viery 28. augusta 2024 schválil túto nótu a nariadil jej zverejnenie.

Dané v Ríme, v sídle Dikastéria pre náuku viery, 19. septembra 2024.

Víctor Manuel Card. Fernández

Prefekt

Mons. Armando Matteo

Sekretár sekcie pre náuku

Ex Audientia Die 28.08.2024

Franciscus

INDEX

Predslov

Ovocie

Ústredné aspekty posolstiev

Kráľovná pokoja

Pokoj, ktorý pramení z lásky

Kráľ pokoja

Boh sám

Kristocentrizmus

Pôsobenie Ducha Svätého

Výzva k obráteniu

Ťažké bremeno zla a hriechu

Modlitba

Ústredné postavenie omše

Bratské spoločenstvo

Radosť a vďačnosť

Svedectvo veriacich

Večný život

Potrebné objasnenia

Pokarhania a hrozby

Posolstvá pre farnosť

Neúnavné naliehanie na vypočutie posolstiev

Panna Mária dáva správnu hodnotu svojim posolstvám

„Sebapresadzovanie“ Panny Márie

S nami ku Kristovi

Závery

Preklad Martin Jarábek