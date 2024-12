Kardinál Parolin: Nech je budúcnosť v Sýrii plná rešpektu pre všetkých

Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa v utorok 10. decembra zúčastnil v Miláne na stretnutí o dialógu s islamským svetom. Na podujatí , ktoré usporiadala Katolícka univerzita Najsvätejšieho Srdca komentoval kard. Parolin situáciu v Sýrii po páde prezidenta Asada slovami: „Bol to režim zmietnutý v krátkom čase, uvidíme, aké scenáre sa otvoria“. Ako ubezpečil štátny sekretár, Svätá stolica „využíva každú situáciu na hľadanie podmienok pre dialóg a riešenie problémov“.

Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News

Stretnutie v Miláne, na ktorom sa zúčastnil štátny sekretár, má názov „Štúdie pre dialóg. Cena Al Issa za výskum arabských islamských štúdií“ a počas neho sa udeľuje výskumný grant podporovaný generálnym tajomníkom Svetovej moslimskej ligy Muhammadom Al-Issom mladým výskumníkom za štúdie zamerané na prehĺbenie témy arabsko-islamskej kultúry.

Kard. Parolin sa po podujatí stretol s novinármi, ktorí sa ho pýtali na aktuálne udalosti vo svete. Ohľadom situácie v Sýrii za posledných 72 hodín vyjadril nádej, že ten, kto prevezme moc dokáže vytvoriť „režim, ktorý bude rešpektovať každého človeka“. Ako uviedol, je to „dobrá príležitosť pokračovať v budovaní mostov“ s moslimským svetom. „Myslím si, že nás všetkých znepokojuje to, čo sa deje v Sýrii, aj vzhľadom na rýchlosť, s akou sa tieto udalosti odohrali. Je ťažké pochopiť, čo sa deje. (...) „Na mňa to robí dojem, že režim, ktorý sa zdal byť taký silný, taký pevný, bol v priebehu krátkeho času úplne zničený.“

Otvorený a rešpektujúci režim pre všetkých

Kard. Parolin upozornil k opatrnosti, keď uviedol: „Uvidíme teraz, aké scenáre sa otvoria... Možno je trochu predčasné predvídať“. Zdôraznil, že „boli určité predzvesti o rešpektovaní kresťanských komunít“, takže naozaj dúfa, „že v budúcnosti môže existovať rešpektovanie všetkých“.

Štátny sekretár vysvetlil, že Svätá stolica zatiaľ pokračuje v procese dialógu a diplomacie, aj keď „nemá žiadnu formálnu úlohu“. Napríklad na Ukrajine „sa nezačali žiadne formálne rokovania“, ale využívajú sa všetky situácie na hľadanie podmienok, ktoré „umožnia začať dialóg a vyriešiť problém v zmysle prímeria, či prepustenia rukojemníkov na Blízkom východe, alebo v zmysle humanitárnej pomoci atď. „Toto sú všetky oblasti, v ktorých sa pohybujeme“, uviedol kard. Parolin.

Význam dialógu

Štátny sekretár ocenil stretnutie o dialógu s islamským svetom na univerzite v Miláne: „Som veľmi rád, že inštitúcia, akou je Katolícka univerzita, podporila túto iniciatívu, ktorá nám umožňuje vzájomne sa pochopiť, prehĺbiť vzájomné poznanie a spoluprácu.“ „Som presvedčený, že dnešnou výzvou je práve spolupráca, ktorá poskytne odpoveď na mnohé problémy a ťažkosti“, uzavrel kard. Parolin.