Kard. Roche: Jubileom sa obnovuje modlitbová formácia Cirkvi

Kardinál Arhur Roche, prefekt Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí, oznámil nové vydanie Dodatku k Liturgii hodín a tretieho typického vydania Rímskeho martyrológia. Tieto dva projekty, ktoré schválil pápež František 12. decembra, predstavujú ďalší krok k dokončeniu liturgickej reformy, ktorú si želal Druhý vatikánsky koncil.

Vatican News

„Sú to dva veľmi dôležité a dlho očakávané projekty“: takto kardinál Arthur Roche, opisuje v rozhovore pre vatikánske médiá blížiace sa vydanie Dodatku k liturgii hodín a tretieho typického vydania Rímskeho martyrológia. „Dňa 28. októbra 2024 sa konalo riadne zhromaždenie dikastéria, ktoré jednomyseľne vyjadrilo svoj súhlas pre vydanie oboch liturgických kníh,“ zdôraznil kardinál. Okrem toho môžem s radosťou oznámiť, že Svätý Otec na audiencii, ktorú mi udelil 12. decembra, vyjadril svoj súhlas. Preto budeme môcť čo najskôr začať proces vydávania.

Vaša Eminencia, aký význam majú tieto dva projekty?

Najprv by som chcel začať hovoriť o Dodatku k liturgii hodín, pretože s ním skutočne stojíme pred významným momentom v realizácii reformného projektu, ktorý si želal už Druhý vatikánsky koncil. Táto kniha vlastne završuje to, čo bolo definované vo všeobecných normách liturgie hodín. Proces tohto projektu bol mimoriadne náročný a počas mnohých desaťročí sa na ňom podieľali významní liturgickí odborníci. Teraz máme vďaka tomuto bohatému a obsažnému dielu konečne možnosť „širšie otvoriť poklad cirkevnej tradície tým, ktorí slávia posvätné ofícium“, ako sa uvádza v Zásadách a normách pre liturgiu hodín.

Pokiaľ ide o Rímske martyrológium, ako iste viete, je to liturgická kniha, ktorú treba pravidelne aktualizovať a obohacovať o mená všetkých tých mužov a žien, ktorých Cirkev označuje za vzory svätosti. Najnovšie vydanie je z roku 2004: za posledných 20 rokov sa nielen zvýšil počet svätých a blahoslavených, ale naše dikastérium dostalo správy a žiadosti o historické, geografické a prozopografické upresnenia, ktoré boli starostlivo preskúmané.

S obsahom martyrológia sme oboznámení lepšie a máme o ňom praktické poznatky, mohli by ste nám však ilustrovať, ako je štruktúrovaný Dodatok k Liturgii hodín?

Ako som už povedal, Dodatok pre posvätné čítania Liturgie hodín je veľmi rozsiahly projekt, pretože sa skladá z troch prvkov: dvojročného cyklu biblických a patristických čítaní, Dobrovoľného lekcionára a Modlitieb k žalmom a spevom.

Súčasná publikácia Typického vydania Liturgie hodín reformovaná podľa dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu obsahuje „ročný cyklus“ biblických a patristických čítaní pre posvätné čítanie: opakuje sa identicky každý rok. Len niektoré biskupské konferencie a niektoré mníšske rády požiadali o schválenie „dvojročného cyklu“ a dostali ho. Teraz sa všeobecnej Cirkvi navrhuje „dvojročný cyklus“ biblických a patristických čítaní od učiteľov Cirkvi a cirkevných spisovateľov. Nie je to jednoduchý doplnok k „ročnému cyklu“, hoci preberá niektoré texty, ktoré sú v ňom už prítomné: je autonómny a „originálny“ a je voliteľný v tom zmysle, že si možno vybrať, či sa bude riadiť jedným alebo druhým.

Pokiaľ ide o Lekcionár ad libitum, ako uvádzajú Všeobecné normy Litugie hodín č. 161-162: „Okrem čítaní, ktoré sú priradené ku knihe Liturgie hodín na jednotlivé dni, existuje aj voliteľný lekcionár, v ktorom je uvedené väčšie množstvo čítaní... Každému sa dáva možnosť vziať si druhé čítanie buď z knihy Liturgie hodín, alebo z voliteľného lekcionára. Biskupské konferencie môžu pripraviť aj iné texty v súlade s tradíciami a mentalitou svojho regiónu na zaradenie do nepovinného lekcionára“. V Dobrovoľnom lekcionári, ktorý teraz navrhujeme, majú síce vždy prednosť texty svätých otcov, ale sú tam aj staroveké a stredoveké texty svätých (najmä učiteľov Cirkvi) a blahoslavených, ako aj texty nám bližších autorov, ktorých zdravé učenie a príkladný život sú uznávané. Tento voliteľný lekcionár je zostavený pre každé liturgické obdobie (advent, Vianoce, Pôstne obdobie, Veľká noc, obdobie cez rok) z čítaní v komentári k nedeľným úryvkom evanjelia a špecifických častí podľa najvhodnejších tém. Bez obáv z protirečenia môžem povedať, že tento Lekcionár - ako naznačuje jeho názov, je tiež nepovinný - je autentickou pokladnicou vzácnych textov, ktoré môžu obohatiť a podporiť duchovný rast Božieho ľudu.

Napokon máme Modlitby k žalmom a spevom, sériu nepovinných modlitieb ku každému žalmu a spevu Starého a Nového zákona, ktorých cieľom je pomôcť tým, ktorí recitujú žalmy, vykladať ich predovšetkým v kresťanskom zmysle. Na konci žalmu a po prestávke na ticho sa v orácii zhromažďujú a uzatvárajú pocity tých, ktorí žalm recitovali (porov. Všeobecné normy Liturgie hodín č. 112).

Aké možnosti môže podľa vás ponúknuť Cirkvi a Božiemu ľudu vydanie týchto dvoch nových liturgických kníh?

Dobre vieme, že mnohí už dlho čakajú na vydanie týchto kníh: som presvedčený, že ich trpezlivé čakanie bude odmenené a odteraz sa dikastérium dáva k dispozícii biskupským konferenciám, ktoré sa chcú pustiť do práce, ktorá je ich povinnosťou pri preklade a adaptácii.

Pokiaľ ide o príležitosti, ktoré nám tieto knihy ponúkajú, som pevne presvedčený, že práve v tomto Roku milosti, ktorým je Jubileum, môžeme a musíme využiť príležitosť znovuobjaviť bohatstvo Liturgie hodín a obnoviť vzdelávanie Cirkvi v modlitbe. Návštevy biskupov ad limina z rôznych častí sveta svedčia o tom, že táto forma modlitby už nejaký čas prechádza krízou: prečo nevyužiť túto príležitosť a nenechať sa formovať modlitbou Cirkvi, ktorá posväcuje čas v rôznych momentoch dňa? Mohli by sme tak znovu objaviť silu a krásu toho, čo uvádza svätý Pavol VI. v apoštolskej konštitúcii Laudis canticum: „ ...modlitba Cirkvi je zároveň ‚modlitbou, ktorú Kristus so svojím telom adresuje Otcovi‘ (SC 84). Keď teda recitujeme ofícium, musíme rozpoznať ozvenu našich hlasov v Kristovom hlase a hlas Krista v nás (porov. Augustín, Komentár k Ž 85, 1)“. To by bola určite vhodná a vďačná odpoveď na záväzok pápeža Františka doviesť do konca liturgickú reformu, ktorú si želal koncil a ktorú opakovane označil za nezvratnú. Aj apoštolský list Desiderio Desideravi odhodlaným a presvedčivým spôsobom vyzýva pokračovať v tomto smere.

Preklad Martin Jarábek