Vatikán vyhlásil fotografickú súťaž pre mladých do 25 rokov

V rámci osláv Svätého roka 2025 Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie spustilo medzinárodnú fotografickú súťaž s názvom „Šport v pohybe – Podstatné zostáva očiam neviditeľné“. Súťaž je určená mladým ľuďom do 25 rokov s témami: šport, rodina, ekológia, zdravotné postihnutie a politika. Víťazné fotografie budú prezentované pápežovi a zverejnené vo Vatikánskych médiách.

Patrik Hajdu, Giampaolo Mattei – Vatican News

Do 30. apríla 2025 môžu záujemcovia zasielať svoje nepublikované fotografie, ktoré neboli upravené pomocou umelej inteligencie a boli zhotovené po roku 2020, na e-mailovú adresu: sportinmotion@dce.va. Účasť je bezplatná a otvorená pre všetkých, vrátane neprofesionálov – plné znenie podmienok a ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie: www.dce.va.

Víťazi budú predstavení pápežovi

Trinásť ocenených fotografií bude oznámených v sobotu 14. júna 2025 pri príležitosti Jubilea športu. Súťaž podporujú ako partneri denník L'Osservatore Romano, Globálny výchovný pakt, Pápežská nadácia Gravissimum educationis a Athletica Vaticana. Porotu tvoria zástupcovia týchto inštitúcií spolu s mladým športovým fotografom Giovannim Zenonim a Arturom Marianim, bývalým hráčom národného futbalového tímu amputovaných, dnes trénerom a mentálnym koučom.

„Cieľom súťaže je spojiť tri slová, ktoré nie sú vždy tak blízko, ako by mali byť: šport, mládež a umenie,“ vysvetľuje kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Iniciatíva sa prezentuje ako „umelecká platforma – fotografia – prostredníctvom ktorej môžu mladí ľudia rozprávať o nádeji v športe a skrze šport“, pričom ho vnímajú „ako miesto nádeje“ a zdôrazňujú „vzdelávací rozmer, jednotu medzi kultúrou a vzdelaním“.

Hovoriť o realite cez ich perspektívu

Súťaž je teda ponukou pre mladých ľudí – ktorí sú obzvlášť zapojení do praxe, jazyka a obrazov športu – aby sa „stali tvorcami umenia, nielen jeho konzumentmi“ a „mohli zobraziť realitu videnú ich očami, aby pomohli vidieť dospelým to, čo oni nie vždy dokážu vidieť, aby im ukázali to ‚podstatné, čo je očiam neviditeľné‘ (Malý princ, Antoine de Saint-Exupéry)“.

Štyri kategórie (rodina, ekológia, zdravotné postihnutie a politika) sú spojené s ústrednou témou „nádeje“ a ponúkajú všestranný pohľad na šport v akejkoľvek podobe. Ten je pretkaný hodnotami stelesnenými v ľudských príbehoch vykúpenia a bratstva, obetavosti a lojality, tímového ducha a inklúzie, ako v stále novom „Chválospev stvorenia“, ktorý vyzýva na mier.