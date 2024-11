V Taliansku vznikla už ôsma „Práčovňa pápeža Františka“ pre núdznych

V San Ferdinando v provincii Reggio Calabria na juhu Talianska sa dnes 27. novembra aj vďaka Apoštolskej charite otvára „Práčovňa pápeža Františka“, kde si ľudia v núdzi môžu zdarma oprať veci a osprchovať sa. Pápežský almužník kard. Krajewski v tejto súvislosti hovorí: „Sú ľudia, ktorí nemajú ani len doklady. Hovoria nám: aj motorky majú svoje poznávacie značky a my, ľudské bytosti, nemáme žiadne papiere“.

Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

Je to predovšetkým otázka dôstojnosti. Pri San Ferdinando v gete plnom stanov žijú stovky afrických migrantov v chudobe a nedôstojných podmienkach, kým čakajú na povolenie na pobyt v krajine a pracujú na poliach, častokrát načierno. Po Ríme, Janove, Turíne, Neapole a Catanii, sa v tejto juhotalianskej oblasti Reggio Calabria otvára siedma „Práčovňa pápeža Františka“ s pripojenými sprchami.

„Je to spôsob, ako vrátiť dôstojnosť ľuďom, ktorí nezomierajú od hladu, ale preto, že sa cítia neviditeľní,“ vysvetľuje pre vatikánske médiá kardinál Konrad Krajewski, pápežský almužník. Sú to migranti zo Senegalu, Nigeru, Mali, Burkiny Faso, Pobrežia Slonoviny a ďalších oblastí Afriky, ktorí žijú v San Ferdinande aj pätnásť rokov, ale nemajú ani občiansky preukaz. „Keď som tam prišiel, pýtal som sa: čo potrebujete? Viete, čo mi odpovedali? ‚Chceme byť viditeľní!‘,“ hovorí kard. Krajewski. „Jeden mladík sa mi pozrel do očí a povedal: bývame tu už mnoho rokov, potrebujeme dokumenty. Motorky majú poznávacie značky, my ľudia nemáme nič.“

Pomoc s dokumentmi

Okrem piatich spŕch a práčovne so štyrmi práčkami a štyrmi sušičkami, bude pre týchto „neviditeľných“ ľudí k dispozícii aj služba pomoci s vybavovaním dokumentov, vysvetľuje diakon Michele Vomera, riaditeľ diecéznej Charity. „Ide o stovky migrujúcich pracovníkov, ktorých je v zimnom období aj tisíc, v letnom období je ich okolo 200 alebo trochu viac. V tejto osade, ktorá vznikla ako núdzová reakcia a teraz sa stala osadou opustenou inštitúciami, je aspoň 18 rôznych národností. Sú to ľudia – dodáva diakon – ktorí nemajú praktického lekára, nemajú daňové identifikačné číslo, nemajú veci, ktoré nám pripadajú ako banalita, ale pre nich sú to neprekonateľné prekážky, pretože narážajú na taliansku byrokraciu…“ Kancelária na pomoc s dokumentmi bude mobilná. Chystá sa aj ďalšia novinka – miestnosť, kde by sestry Božej lásky mohli začať malú školu taliančiny.