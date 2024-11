Kard. Tagle: Prežívajme Jubileum tak, že do centra nášho života postavíme srdce

Pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu hovorí pre vatikánske médiá o encyklike Dilexit nos a zdôrazňuje, že prostredníctvom lásky, ktorá pramení z Ježišovho Srdca, môžeme čítať všetky najdôležitejšie dokumenty a gestá pontifikátu pápeža Františka.

„Dalo by sa povedať, že ja som moje srdce, pretože ono je to, čo ma odlišuje, konfiguruje v mojej duchovnej identite a dáva ma do spoločenstva s ostatnými ľuďmi“: to je jedna z najvýznamnejších pasáží encykliky Dilexit nos, ktorú pápež František zverejnil 24. októbra. Tento magisteriálny dokument sa nedočkal takého veľkého ohlasu, aký mali dve sociálne encykliky Laudato si' a Fratelli tutti, hoci predstavuje interpretačný kľúč k celému pontifikátu. Encyklika Dilexit nos môže byť užitočná aj na lepšie pochopenie udalosti, akou je práve skončená synoda o synodalite a Jubilejný rok, ktorý sa začne o niekoľko týždňov. Hovorili sme o tom s filipínskym kardinálom Luisom Antoniom Tagle, pro-prefektom Dikastéria pre evanjelizáciu, ktorý sa v rozhovore pre vatikánske médiá zamýšľa aj nad úctou k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorá je na Filipínach veľmi rozšírená a ktorú sa učil praktizovať od mladosti.

Uverejnenie encykliky Dilexit nos vyvolalo istý údiv. Po encyklikách o sociálnej náuke Laudato si' a Fratelli tutti pápež František promulgoval duchovnú encykliku. Ako ste prijali tento dokument?

Pápež František je pápežom prekvapení. Hoci oznámenie encykliky a jej následné vydanie boli vzhľadom na zameranie na biskupskú synodu v istom zmysle nečakané, nebol som úplne prekvapený, že Svätý Otec vydá encykliku o Ježišovej láske k nám, ktorú symbolizuje jeho Najsvätejšie Srdce. Pre mňa to bol spôsob, akým Svätý Otec chcel jasnejšie vyjadriť kristologické základy sociálnych encyklík Laudato si' a Fratelli tutti. Ježišova láska, keď ju prijímame, nám umožňuje vidieť v iných ľuďoch brata a sestru (Bratia všetci) a byť pozornými, pokornými a zodpovednými strážcami nášho spoločného Domu (Laudato si'). Povedal by som, že spisy a prejavy pápeža Františka sú systematicky zakotvené v našej viere v osobu a poslanie Ježiša Krista. Odporúčam znovu si prečítať tieto dve sociálne encykliky a nájsť v nich už prítomné stopy alebo zárodky Dilexit nos.

Na Filipínach je úcta k Najsvätejšiemu Srdcu veľmi populárna a týka sa najmä tých najjednoduchších ľudí, Božieho ľudu. Aké sú vaše skúsenosti s touto úctou vo vašej krajine?

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je na Filipínach veľmi populárna. Sme vďační mnohým rehoľným rádom, ktoré nesú meno „Najsvätejšie srdce“, Spoločnosti Ježišovej a Apoštolátu modlitby, ktoré podporujú túto úctu v diecézach, farnostiach, školách a rodinách. Okrem vigílií a modlitieb každý prvý piatok v mesiaci je zvykom mať doma obraz korunovaného Najsvätejšieho srdca. Modlíme sa k Ježišovmu Srdcu, aby viedlo a spravovalo naše rodiny a náš národ svojím milosrdenstvom a láskou. Táto modlitba pochádza od ľudí, ktorých srdcia zažili zranenie kvôli nespravodlivosti, chamtivosti, korupcii a ľahostajnosti. Táto pobožnosť nám zároveň pripomína, že musíme neustále prosiť Ježiša, aby premenil naše srdcia, aby boli ako jeho. Aj dnes pri niektorých príležitostiach spievame oficiálnu hymnu Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa konal v Manile (1937), hymnu k Najsvätejšiemu Srdcu v španielčine, v ktorej národ ponúka svoje srdce Ježišovi: „no más Amor que el tuyo, O Corazon Divino. El Pueblo Filipino te da su corazón“ („nie je väčšia láska ako tvoja, ó, Božské srdce. Filipínci ti dávajú svoje srdce“). Táto pieseň nikdy neprestane prinášať útechu do srdca a slzy do očí.

V encyklike Dilexit nos pápež konštatuje, že dnešné ľudstvo stráca svoje srdce, a vyzýva nás kresťanov, aby sme znovu objavili, ako nás miluje Ježišovo Srdce. Čo možno urobiť, aby sme znovu oživili vedomie, že všetko pramení v našom srdci?

V Dilexit nos pápež František opisuje príznaky a príčiny povrchnosti, ktorá sa šíri ako kultúra, ktorá nám bráni nadviazať kontakt so srdcom, z ktorého vyžaruje láska, pravda a súcit. Odporúčam prečítať si o povrchnosti, ktorú Svätý Otec opísal, a použiť ju ako návod na spytovanie svedomia. Aby sme si uvedomili to, ako pomaly strácame kontakt so svojím vnútrom a so svojím pravým ja, to je prvým krokom k prebudeniu svojho srdca. Pápežovi Františkovi sa páči aj zoznam svätých, alebo ako ja hovorím „zástup“ či sprievod svätých, ktorí nám ponúkajú svoje svedectvo o nepochopiteľnej láske Ježišovho Srdca a o tom, ako premenila ich život a poslanie. Navrhujem, aby sme si tento „zástup“ pozreli a pripojili sa k nemu. Môžeme oživiť vedomie srdca nie prostredníctvom pojmov alebo abstrakcií, ale počúvaním sŕdc, ktoré našli skutočný život v milujúcom Srdci Ježišovom.

Srdce nás núti premýšľať o osobe a vzťahoch. Na nedávno skončenej synode o synodalite, na ktorej ste sa zúčastnili, sa veľa diskutovalo - aj v záverečnom dokumente - o premene vzťahov. Môže táto encyklika slúžiť ako kompas na usmernenie cesty synodálnej Cirkvi, ako k tomu nabáda pápež František?

Dilexit nos má veľký prínos pre Cirkev, ktorá chce byť synodálna a misionárska. Počas nedávno skončeného zasadania synody biskupov bolo opakovane povedané, že synodalita je v konečnom dôsledku o vzťahoch: s Bohom, so všetkými pokrstenými, ktorí tvoria Cirkev, s celým ľudstvom a celým stvorenstvom. Obnovu Cirkvi v misijnej synodalite možno dosiahnuť len vtedy, ak sa s dôverou, poslušnosťou a pokorou spájame s Trojjediným Bohom, ktorý je láska. Misijná synodalita si vyžaduje vzťah srdca k srdcu medzi pastiermi a veriacimi, medzi miestnymi cirkvami a tak ďalej, kde je srdce každého očistené od predsudkov voči druhým a pýchy na seba samého, a tak je schopné počúvať s empatiou. Bez ľudských vzťahov očistených Božou milosťou by sa misijná synodalita mohla zredukovať len na byrokratické a legálne návrhy bez srdca, ktoré horí Duchom Svätým, plameňom Božej lásky.

Blíži sa Jubilejný rok: rok milosti, zmierenia a oslobodenia. Tento svätý rok pápež zameral na tému nádeje. Ako súvisí encyklika o Ježišovom srdci s nadchádzajúcim jubileom?

Domnievam sa, že súvislosť medzi Dilexit nos a nadchádzajúcim Jubilejným rokom sa sústreďuje na púť v nádeji a na misijný rozmer úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Na začiatok treba povedať, že Ježišovo Srdce je misionárske srdce, ktoré prostredníctvom ľudského srdca prináša prekypujúcu božskú lásku všetkým ľuďom, všetkým ľudským situáciám a stvorenstvu. Milosrdná láska Ježišovho Srdca ponúka nádej zranenému svetu, najmä tým, ktorí vo svojom živote nevidia žiadnu možnosť vykúpenia. Pápež František nás vyzýva, aby sme prijali Ježišovu lásku do svojho srdca a nechali ju prúdiť bez toho, aby sme jej bránili prúdiť k iným ľuďom a spoločnosti. Dilexit nos je cenným duchovným a misijným zdrojom pre toto Jubileum, ktorý má každého z nás pripraviť na to, aby bol pútnikom, ktorý sa s druhými delí o Ježišovu lásku, lásku, ktorá oslobodzuje všetky srdcia od strachu, pýchy, sebectva, ľahostajnosti, pomsty a zúfalstva. On nás miluje, preto máme nádej.

Preklad Martin Jarábek