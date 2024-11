Kard. Parolin: Prezidentovi Trumpovi želáme veľa múdrosti, aby sa prekonala polarizácia

Štátny sekretár na okraj podujatia na Gregoriáne komentoval zvolenie nového amerického prezidenta: „Dúfajme, že naozaj ukončí vojny. Hoci ani on nemá čarovný prútik, chce to veľa pokory“. V súvislosti s prísľubom masových deportácií prisťahovalcov kardinál vyzval na „múdru politiku“ a pripomenul postoj pápeža, aby sa táto otázka riešila „humánnym“ spôsobom. O Číne povedal: Dialóg pokračuje, síce po malých krokoch, ale pokračuje.

Salvatore Cernuzio a Mario Galgano – Vatican News

Kardinál Pietro Parolin želá 47. novozvolenému prezidentovi Spojených štátov predovšetkým „veľa múdrosti“. Na okraj konferencie na Gregoriáne #TheSpiritofGeneva: The Impact of AI on International Humanitarian Law pri príležitosti 75. výročia Ženevských konvencií sa vatikánskeho štátneho sekretára novinári pýtali na zvolenie Donalda Trumpa do čela Bieleho domu, už druhého po mandáte 2017-2021.

„Na začiatku jeho funkčného obdobia mu želáme veľa múdrosti, pretože tá je podľa Biblie hlavnou cnosťou vládcov,“ povedal kard. Parolin. „Ja,“ dodal, „verím, že musí pracovať predovšetkým na tom, aby bol prezidentom celej krajiny, aby prekonal polarizáciu, ktorá nastala a ktorú v tomto období veľmi zreteľne pociťujeme. V mene Svätej stolice kardinál dúfa, že nový prezident USA „môže byť skutočne prvkom zmierenia a upokojenia v súčasných konfliktoch, ktoré poznačujú svet“.

Pokora a pripravenosť ukončiť vojny

Keď už hovoríme o vojnách, kardinál - požiadaný novinármi - komentoval vetu, ktorú Donald Trump vyslovil počas volebnej kampane, ale aj po svojom víťazstve na pódiu v kongresovom centre v Palm Beach (Florida): „Nezačnem vojny, ale ich zastavím.“ „Dúfajme, dúfajme,“ povedal kard. Parolin, „verím v to, napriek tomu, že ani on nemá čarovný prútik.“ Vatikánsky štátny sekretár zdôraznil, že na ukončenie vojen „je potrebná veľká pokora, veľká ochota, naozaj je potrebné hľadať všeobecné záujmy ľudstva, a nie sústrediť sa na partikulárne záujmy. V to dúfam“.

Kardinál však zostal opatrný a požiadal o čas, kým sa vyjadrí k obavám Ukrajincov a Palestínčanov - ako poznamenal reportér -, že „mier by sa mohol dosiahnuť na ich úkor“. „Uvidíme...“ Kard. Parolin odpovedal: „Ťažko sa vyjadrovať k týmto aspektom, uvidíme, aké návrhy predloží, pretože mnohé práve zostali stále neisté. Napríklad tá známa veta: „Veď zajtra sa skončí vojna...“, ale ako? To nikto nikdy nedokázal povedať a ani on sám nedal konkrétne náznaky, ako. Pozrime sa teraz, čo navrhne po svojom nástupe do funkcie“.

„Múdra“ politika voči migrantom

Novinári od štátneho sekretára žiadali vyjadrenie k slovám Donalda Trumpa, ktorý vo svojich predvolebných rečiach - naposledy pred štyrmi týždňami v Aurore (Colorado), evokovali uplatnenie zákona o nepriateľoch cudzincoch z roku 1798 - o prísľube, že v prípade víťazstva dôjde k najväčšej masovej deportácii nelegálnych prisťahovalcov z Latinskej Ameriky. Z tohto hľadiska kardinál Parolin pripomína „postoj pápeža a Svätej stolice“ k otázke migrácie, ktorý „je v tomto zmysle veľmi jasný“. „My,“ poznamenal, „sme za múdru politiku voči migrantom, a teda takú, ktorá nezachádza do týchto extrémov. Pápež dal v tejto otázke veľmi presné, veľmi jasné náznaky. Som presvedčený, že toto je jediný spôsob, ako sa s týmto problémom vyrovnať a vyriešiť ho humánnym spôsobom“.

Zjednotenie konsenzu v otázke ochrany života

Okrem rozdielov však existujú témy, ktoré nás zbližujú, ako napríklad obrana života a odsúdenie potratov. „Je pravda,“ odvetil kardinál Parolin, ‚že jednou z dôležitých tém je ochrana života‘. Aj z tohto hľadiska však odporúča realizovať ‚spoločnú politiku‘, politiku, ktorá sa snaží ‚zjednotiť konsenzus‘ a ‚nestane sa opäť politikou polarizácie a rozdelenia‘. „Dúfam tiež, že táto obrana života, ktorú Donald Trump ubezpečil, že bude uskutočňovať počas svojho funkčného obdobia, môže rozšíriť konsenzus,“ hovorí kardinál.

Vzťahy sa nemenia

Kardinál následne ubezpečil, že vzťahy medzi Svätou stolicou a novou americkou administratívou budú pokračovať a nezmenia sa, ako tomu bolo „počas Trumpovho predchádzajúceho funkčného obdobia“. „Ako vždy,“ dodal kardinál, „existujú prvky, ktoré nás zbližujú, a prvky, ktoré nás možno odlišujú, ktoré nás vzďaľujú. Bude to príležitosť viesť dialóg a pokúsiť sa spoločne nájsť nové body konsenzu, vždy v prospech spoločného dobra a svetového mieru“.

Dialóg s Čínou pokračuje

Na záver sa kard. Parolina opýtali na vzťahy s Čínou, pričom pripomenul napätie z roku 2020, keď americký štátny tajomník Mike Pompeo ostro kritizoval Dohodu medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o vymenúvaní biskupov, dokonca sa obával, že v prípade jej obnovenia (v tom čase išlo už o druhé po prvom podpise v roku 2018) hrozí Vatikánu riziko, že „ohrozí svoju morálnu autoritu“. „S Čínou sme však pokročili, obnovili sme dohodu na ďalšie štyri roky,“ odpovedal kard. Parolin a pripomenul predĺženie dohody z októbra minulého roka o ďalšie štyri roky. „Dialóg pokračuje, síce malými krokmi, ale pokračuje,“ ubezpečil štátny tajomník, ‚takže potvrdzujeme túto líniu, mimo reakcií, ktoré môžu prísť aj z Ameriky‘. Kardinál pripomenul, že „záujem“ Svätej stolice o Čínu „je v podstate cirkevný“, preto je potrebné „vymaniť sa z politickej koncepcie, ktorá je možno prítomná v mnohých hodnoteniach vlád a krajín“. Namiesto toho je potrebné „vedieť, že Svätá stolica na to pozerá cirkevne. A na základe tohto kompasu sa snaží napredovať“.

Preklad Martin Jarábek