Maud de Boer Buquicchio s prvou výročnou správou Pápežskej komisie na ochranu maloletých

VATIKÁN

Odborníčka vyzdvihla dôležitosť výročnej správy Pápežskej komisie na ochranu maloletých

„Je to poctivá a objektívna správa“. Aj tatko hovorí o výročnej správe odborníčka a členka Pápežskej komisie na ochranu maloletých Maud de Boer Buquicchio, ktorá viedla špeciálnu študijnú skupinu na jej vypracovanie. Ako uviedla, „vďaka skúsenostiam členov a tiež na základe informácií a výmeny so skupinami obetí sme mohli vidieť, aké chyby by sa nemali robiť“.

Olivier Bonnel, Miroslava Holubíková – Vatican News Pani Buquicchio, ktorá bola v minulosti osobitná spravodajkyňa OSN pre sexuálne zneužívanie detí, v rozhovore pre Vatikánske médiá zdôraznila význam výročnej správy, zverejnenej v utorok 29. októbra. Holandská odborníčka uvádza, že pre Cirkev je dôležitá, „pretože je to prvýkrát, čo nezávislý orgán, hoci je súčasťou Svätej stolice, zriadený pápežom, vypracoval poctivú a objektívnu Správu o stave ochrany maloletých pred sexuálnym zneužívaním a zneužívaním v Cirkvi." „Je to objektívna správa, pretože na jednej strane sme vychádzali z informácií získaných počas stretnutí s biskupmi pri príležitosti ich každoročných návštev tu v Ríme, na druhej strane sme sa naozaj snažili čo najviac zapojiť do našich úvah hlas obetí," zdôraznila pani Buquicchio. „Nie je to jednoduchá metodológia a keď sme sa mýlili, tak sme sa naozaj mýlili. Verím však, že vďaka skúsenostiam členov, vrátane skúseností z ich miestnych cirkví, niektorých dokonca ako obetí zneužívania v minulosti, a tiež na základe informácií a výmeny názorov so skupinami obetí, ktoré sa nám naozaj otvorili, aby nám vyrozprávali svoje príbehy, sme boli schopní vidieť, aké chyby nerobiť. A začali sme s novou metodikou". Toto je len prvá správa, nebude posledná, ale bude sa „cyklicky opakovať", zdôraznila odborníčka a dodala: „každý rok môžeme prehĺbiť jeden alebo druhý aspekt a ešte systematickejšie zahrnúť hlas obetí. Ako ďalej uviedla, dúfa, že „v dlhodobom horizonte - nie však príliš dlhom - budeme mať skutočne prehľad o tom, kam sa Cirkev uberá a akým smerom nakoniec povedie cesta, ktorú začalo toľko biskupov a ľudí v Cirkvi, k odstráneniu tejto pohromy". Je to pohroma „pre okolitý svet a predovšetkým pre obete", ktorým vytvára „veľmi drsný a zlý obraz Cirkvi", uzavrela Maud de Boer Buquicchio.