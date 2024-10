Mons. Forgáč o Synode: Hľadáme cesty ako sa vrátiť k prvotnej Cirkvi

V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup, hovorí o svojich skúsenostiach zo Synody biskupov o synodalite, ktorá sa koná vo Vatikáne od 2. - 27. októbra.

Rozhovor s Mons. Marekom Forgáčom

Zuzana Klimanová – Vatican News

Mons. Forgáč sa na zúčastnil aj na prvom

Čítaj tiež 12/10/2024 Vladyka Jonáš Maxim: Synoda biskupov v Ríme je zázrak Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim je v Ríme ako reprezentant Slovenska na druhom zasadaní 16. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody o synodalite, ktorá sa ...

zasadaní Synody biskupov o synodalite v októbri minulého roka. Tento rok reprezentuje Slovensko spolu s prešovským arcibiskupom metropolitom vladykom Jonášom Maximom.

V rozhovore, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 17. októbra, Mons. Forgáč v súvislosti so Synodou hovorí: „Hľadáme cesty ako sa vrátiť k prvotnej Cirkvi, ku prvotným kresťanom, ktorí v sebe niesli úžasnú silu ohlasovania Evanjelia. My tam čerpáme inšpiráciu, aby sme to vedeli potom aktualizovať v tejto dobe, v ktorej žijeme“.