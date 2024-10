Záber z OSN v New Yorku

VATIKÁN

Kard. Parolin: Svätá stolica už 60 rokov v OSN bráni ľudské práva a dôstojnosť

Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin slávil v pondelok 30. septembra svätú omšu v Kostole Svätej rodiny v New Yorku pri príležitosti 60. výročia vstupu Svätej stolice do OSN ako pozorovateľa. Na recepcii so stálymi predstaviteľmi, podporovateľmi i veľvyslancami kardinál zopakoval výzvu k bratstvu: „Všetci sme členmi jednej ľudskej rodiny, pracujme na uzdravení rozdelení“.

Vatican News Svätá stolica ako „odborníčka na ľudskosť“, ktorá už šesťdesiat rokov obhajuje dôstojnosť každého človeka Čítaj tiež 24/09/2024 Kard. Parolin v OSN: Odstrániť dlh a jadrové zbrane, rozvoj je menom mieru Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin vystúpil v pondelok 23. septembra na Summite o budúcnosti počas 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Kardinál poukázal na ... a ľudské práva, počnúc právom na život, ktorá podporuje sociálnu spravodlivosť a hospodársky rozvoj, ktorá chráni životné prostredie, ktorá pozdvihuje hlas za tých, ktorí ho nemajú. A to predovšetkým za migrantov, utečencov či vysídlencov. Kardinál Pietro Parolin použil nezabudnuteľný výraz Pavla VI., prvého pápeža, ktorý navštívil OSN (v roku 1965), na zarámcovanie práce Svätej stolice v OSN za posledných šesť desaťročí - teda od roku 1964, keď vstúpila do rodiny OSN ako pozorovateľský štát. Svätá omša k spomínanému výročiu, ktorú včera slávil vatikánsky štátny sekretár v Kostole Svätej rodiny v New Yorku, bola posledným bodom v rámci jeho cesty do USA, kde sa zúčastnil na Týždni na vysokej úrovni 79. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. (Článok Salvatoreho Cernuzia spracovala Zuzana Klimanová) Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.