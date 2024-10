Kard. Fernández: Chceme poskytnúť ženám viac priestoru a moci

Kardinál, prefekt Dikastéria pre náuku viery, na stretnutí s členmi synody, ktoré sa uskutočnilo 24. októbra popoludní v rámci práce „Skupiny 5“, vysvetlil, že nepovažuje rozhodnutie o ženskom diakonáte za „zrelé“, čo však neznamená koniec tejto možnosti.

Andrea Tornielli – Vatican News

Bola to hodina a pol slobodného, bratského a úprimného dialógu. Stretnutie z iniciatívy prefekta nadviazalo na to z predchádzajúceho týždňa, keď prítomnosť dvoch úradníkov Dikastéria pre náuku viery vyvolala istú nespokojnosť pre kardinálovu neprítomnosť, hoci vopred ohlásenú, kvôli predchádzajúcim záväzkom. Kardinál Víctor Manuel Fernández sa včera zúčastnil na stretnutí s približne stovkou účastníkov synody (členov, hostí a odborníkov), aby si vypočul ich otázky, prijal návrhy a zhodnotil prácu „Skupiny 5“, ktorá sa v bývalom Svätom ofíciu zaoberá otázkou možných služieb pre ženy. Kardinál po dohode so sekretariátom synody a účastníkmi stretnutia, ktoré moderoval prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini, rozhodol - výnimočne s ohľadom na pravidlá synody - o zverejnení celého zvukového záznamu, ktorý preto prostredníctvom vatikánskych médií sprístupnilo všetkým, a to po tom, čo návrh na jeho zverejnenie účastníci privítali potleskom.

Práca dikastéria

V prvej časti kard. Fernández vysvetlil, ako sa celé jeho dikastérium - ktorému bola táto úloha osobitne zverená ešte pred synodou - venuje prehlbovaniu témy úlohy žien a skúmaniu nových možností pre služby venované ženám. Potom vyrozprával spôsob, akým pracujú, počnúc Radou, t. j. počúvaním návrhov veľkej skupiny konzultoriek, skupiny, ktorá sa v tomto prípade rozšírila tým, že sa pýtala na názory a počúvala skúsenosti ďaleko za hranicami oficiálnych konzultoriek dikastéria. Uskutočnili sa už dve riadne zhromaždenia kardinálov a biskupov dikastéria (Feria quarta, pretože sa tradične koná v stredu) a prácu koordinuje sekretár pre doktrinálnu sekciu Mons. Armando Matteo.

Skúsenosti, ktoré už prebiehajú

Kard. Fernández zdôraznil, že spôsob práce je synodálny a že prítomnosť biskupov a kardinálov z celého sveta znamená, že práca skupiny Feria quarta zohľadňuje rôzne aspekty citlivosti a kultúry. Dodal tiež, že členovia synody boli požiadaní, aby posielali príspevky a návrhy, ako aj aby brali do úvahy už prebiehajúce skúsenosti, ktoré vidia ženy na čele spoločenstiev, napríklad v Amazónii, ale aj v Afrike a Ázii. Práve preto, aby sa zdôraznila dôležitosť vychádzať z reality, teda spoznať a oceniť už prebiehajúce skúsenosti, ktoré sú možno pre európsku teológiu neznáme alebo málo známe. Konzultačné listy budú preto ešte zaslané ďalším ľuďom a inštitúciám.

Uznanie úlohy

Kardinál vysvetlil, že základným predmetom činnosti skupiny je úloha žien v Cirkvi, nie konkrétne možnosť ženského diakonátu, na ktorej stále pracuje komisia pod vedením kardinála Giuseppeho Petrocchiho. Kard. Fernández povedal, že ženy chcú byť vypočuté a ocenené: žiadajú, aby mali autoritu a rozvíjali svoje charizmy a schopnosti, ale väčšina z nich nežiada diakonát, teda nežiadajú, aby boli „klerikalizované“. Preto má práca dikastéria zatiaľ pokračovať „veľmi konkrétnymi“ krokmi na tejto ceste. Zásadné je v tomto zmysle prehĺbiť rozdiely medzi posvätným poriadkom a mocou, aby bolo možné zveriť laikom, a teda aj ženám, vedúce úlohy v Cirkvi: cesta, na ktorej je možné dosiahnuť významný konsenzus. Prefekt sa pýtal: „Ak sa ukáže, že v minulosti ženy kázali počas slávenia Eucharistie alebo vykonávali moc bez toho, aby boli vysvätené za diakonky, má to menšiu hodnotu?“

Diakonát - výskum pokračuje

Kard. Fernández ďalej uviedol, že v konkrétnej téme diakonátu bude komisia pod vedením kardinála Petrocchiho pokračovať vo svojej práci s väčším elánom, pričom bude načúvať návrhom synodálneho zhromaždenia a ďalších z celého sveta: návrhy a dotácie možno posielať prostredníctvom synodálneho sekretariátu. A mimochodom, pripomínajúc svoj prejav v synodálnej aule, počas ktorého zhrnul pápežov postoj k tejto otázke, kardinál zdôraznil: povedať, že „rozhodnutie o diakonáte ešte nedozrelo“, neznamená, že pápež František chce túto otázku uzavrieť, ale skôr pokračovať vo výskume, vzhľadom na to, že závery práce komisie nie sú jednoznačné a sú historici, podľa ktorých v minulosti existovali prípady vysvätenia žien za diakonky, iní historici, podľa ktorých išlo skôr o požehnanie a nie o skutočné vysvätenie.

Konkrétne kroky

Prefekt Dikastéria pre náuku viery na záver povedal, že je presvedčený, že môžeme napredovať jasnými a konkrétnymi krokmi, ktoré posilnia postavenie žien v Cirkvi, počnúc odlíšením toho, čo je neoddeliteľné od svätenín, od toho, čo nie je. A ubezpečil, že treba mať otvorené srdce, „aby sme videli, kam nás Duch Svätý vedie“.

Preklad Martin Jarábek