Pred zasadaním Synody bude kajúca pobožnosť za hriechy v Cirkvi i vo svete

Súčasťou októbrového zasadania Synody biskupov bude kajúca pobožnosť, ktorej bude predsedať pápež a zaznejú na nej svedectvá obetí zneužívania, vojen a ľahostajnosti voči migrantom. Medzi novinkami synody sú aj štyri fóra otvorené pre verejnosť. Opäť budú prítomní aj dvaja biskupi z Číny. Informovali o tom v pondelok 16. septembra v Tlačovom stredisku Svätej stolice kardináli Grech a Hollerich spolu s pátrom Costom a Mons. Battocchiom i prefektom Dikastéria pre komunikáciu Paolom Ruffinim.

Tiziana Campisi e Salvatore Cernuzio, Zuzana Klimanová – Vatican News

Synoda je časom modlitby, „nie je len akousi schôdzou“, ale „cirkevným zhromaždením, ktoré sa modlí“. Je časom načúvania Božiemu slovu a Duchu Svätému a tiež príležitosťou prosiť Boha o odpustenie za hriechy Cirkvi. Takto predstavil generálny sekretár synody kardinál Mario Grech druhé zasadnutie 16. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody, ktoré sa bude konať v Ríme od 2. do 27. októbra, a pripomenul, že pápež František pri otvorení Synodálnej cesty 9. októbra 2021 zdôraznil, že „protagonistom synody je Duch Svätý“. Pondelkové stretnutie moderoval prefekt Dikastéria pre komunikáciu Paolo Ruffini, predseda Informačnej komisie synody.

Duchovné stíšenie a kajúca vigília

Kardinál Grech vysvetlil, že tomuto druhému a záverečnému zasadnutiu Synody o synodalite, podobne ako tomu prvému, „budú predchádzať dva dni duchovných rekolekcií“. Uskutočnia sa 30. septembra a 1. októbra vo Vatikáne a meditácie budú viesť: dominikánsky páter Timothy Radcliff a benediktínska rehoľníčka Ignazia Angeliniová, ktorí budú potom animovať modlitbu počas synody spolu s kamaldulským pátrom Matteom Ferrarim, zodpovedným za liturgiu.

Novinkou tohto roka bude kajúca vigília v utorok 1. októbra večer na záver rekolekcií v Bazilike sv. Petra, ktorej bude predsedať pápež František. Organizuje ju Generálny sekretariát synody a Rímska diecéza v spolupráci s medzinárodnými úniami generálnych predstavených mužských a ženských reholí (USG a UISG), bude možné ju sledovať na vatikánskych médiách a bude otvorená pre všetkých, najmä mladých, „pretože práve im je zverené posolstvo, že Cirkev je v tejto dynamike obrátenia,“ poznamenal kardinál, a pretože „mladí ľudia trpia kvôli našim hriechom i kvôli hriechom v Cirkvi“, dodal generálny relátor zhromaždenia, kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, luxemburský arcibiskup.

Súčasťou slávenia pobožnosti bude načúvanie trom svedectvám ľudí, ktorí trpeli kvôli hriechu zneužívania, kvôli hriechom vojny a kvôli hriechom ľahostajnosti voči dráme rastúceho fenoménu migrácií. Potom bude nasledovať vyznanie niektorých hriechov s cieľom „uznať, že sme medzi tými, ktorí sa svojím opomenutím alebo konaním stávajú príčinou utrpenia, zodpovednými za zlo, ktorým trpia nevinní a bezbranní,“ spresnil kardinál Grech. Osobitne sa bude vyznávať hriech proti pokoju/mieru; hriech proti stvorenstvu, proti domorodým etnikám, proti migrantom; hriech zneužívania; hriech proti ženám, rodine, mladým ľuďom; hriech učenia používaného ako skala na kameňovanie iných; hriech proti chudobe; hriech proti synodalite - nedostatok načúvania, spoločenstva a účasti všetkých. Na záver pápež v mene všetkých veriacich vysloví prosbu o odpustenie adresovanú Bohu a sestrám i bratom celého ľudstva.

Ekumenická modlitba

Ekumenická modlitba spolu s pápežom Františkom, zúčastnenými bratskými delegátmi a ďalšími predstaviteľmi cirkví a cirkevných spoločenstiev prítomných v Ríme sa potom uskutoční 11. októbra večer, opäť vo Vatikáne, na Námestí prvotných mučeníkov, kde sa podľa tradície odohrala mučenícka smrť apoštola Petra. Tento dátum má pripomínať otvorenie Druhého vatikánskeho koncilu , ku ktorému došlo v ten istý deň pred 62 rokmi. Napokon 21. októbra sa uskutoční ďalší deň duchovného stíšenia sa v súvislosti s rozlišovaním ohľadom návrhu Záverečného dokumentu.

Budú sa teda „striedať chvíle osobnej modlitby, dialógu a spoločenstva medzi nami, bratského spoločenstva vo vzájomnom načúvaní a láske i spoločenstva v modlitbe,“ zdôraznil kardinál Grech, ktorý zároveň vyzval rehoľné spoločenstvá, najmä tie, ktoré žijú kontemplatívnym životom i všetkých veriacich, aby sa modlili za „poddajnosť členov zhromaždenia voči hlasu Ducha Svätého“.

Štyri fóra otvorené pre všetkých

Ďalšou novinkou budú štyri teologicko-pastoračné fóra otvorené pre všetkých a tiež pre novinárov akreditovaných v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Prvé dve z nich sa budú konať, 9. októbra o 18.00 v rovnakom čase: fórum s témou „Boží ľud, subjekt misie“ bude v sále jezuitskej kúrie a fórum na tému „Úloha a autorita biskupa v synodálnej Cirkvi“ bude prebiehať na Augustiniáne. Ďalšie dve fóra, tiež v rovnakom čase, budú 16. októbra o 18.00. V Aule jezuitskej kúrie bude fórum na tému „Vzájomné vzťahy medzi miestnou a univerzálnou cirkvou“ a v Augustiniáne bude témou „Vykonávanie primátu a biskupská synoda“.

Každé fórum sa bude zaoberať relevantnou témou z ekleziologického hľadiska, ktorá súvisí s obsahom Instrumentum laboris - spresnil Mons. Riccardo Battocchio, osobitný sekretár XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Biskupskej synody. Prítomní budú teológovia, kanonisti, biskupi, ľudia zapojení aj do zhromaždení biskupov, s ktorými bude možné viesť dialóg. Fóra budú dostupné aj online. „Zhromaždenie sa otvára vonkajšiemu svetu s vedomím, že témy sú zaujímavé aj pre tých, ktorí chcú mať informácie nielen o dynamike a o tom, čo sa deje na zasadaní, ale aj o tom, čím sa zasadanie zaoberá,“ zdôraznil Mons. Battocchio.

Synoda v číslach

O počtoch účastníkov druhého zasadania synody informoval kardinál Hollerich. Na margo zoznamu účastníkov povedal, že „v porovnaní s prvým zasadaním „nenastali veľké zmeny“. Celkový počet členov, t. j. tých, ktorí majú právo hlasovať, „je 368, z toho 272 je biskupov a 96 je ne-biskupov“. Došlo k 26 zmenám, väčšinou ide o výmeny. Osobitných pozvaných je osem a bratských delegátov, čo je ďalšia novinka, pribudlo z 12 na 16: „Pápež František umožnil zvýšiť ich počet vzhľadom na veľký záujem, ktorý sesterské cirkvi prejavili o túto synodálnu cestu“. Kardinál Grech potom potvrdil prítomnosť dvoch biskupov z Číny, ako tomu bolo aj minulý rok: „Štátny sekretariát nám oznámil mená, iné informácie nemáme.“ V súvislosti s výmenou mien niektorých účastníkov zdôraznil, že k zmene došlo na žiadosť samotných účastníkov: „Niektorí kvôli zdravotným dôvodom, iní sa rozhodli nevrátiť, v žiadnom prípade pápež nikoho nevylúčil.“

Kroky, ktoré treba vykonať

Osobitný sekretár XVI. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody páter Giacomo Costa SJ, , spresnil, že druhé zasadnutie bude musieť „naznačiť kroky, ktoré treba podniknúť“ v súvislosti s témami navrhnutými v Instrumentum laboris, berúc do úvahy „konkrétnosť“ a „rozmanitosť miestnych kontextov“ a „bohatstvo už prebiehajúcich synodálnych skúseností“.

Synodálne zhromaždenie bude pracovať na základe „piatich modulov, z ktorých každý bude mať striedavo zasadnutia v plenárnom zhromaždení (tzv. generálne kongregácie) a v pracovných skupinách (Circuli minores)“. Prvé štyri moduly budú mať každý „jedno špecifické tematické zameranie, pozostávajúce z jednej časti Instrumentum laboris“. Tridsaťšesť pracovných skupín bude rozdelených do piatich jazykových stolov; ich práca bude, podobne ako na zasadnutí v roku 2023, „štruktúrovaná podľa metódy rozhovoru v Duchu“, pričom odborný facilitátor bude pomáhať „rozhovoru z metodologického hľadiska bez toho, aby vstupoval do obsahu“. Každý jazykový stôl pripraví stručné zhrnutie, ktoré sa predloží na nasledujúcej generálnej kongregácii.

Komunikácia

Tajomníčka Komisie pre informácie Sheila Pires vo videospojení predstavila novinárom logistiku i niečo z kalendára udalostí. „Pokiaľ ide o komunikáciu, druhé zasadnutie bude mať iný rytmus ako to prvé: menej plenárnych zasadnutí, viac prestávok na zamyslenie, modlitbu a rozlišovanie,“ zdôraznila. Paolo Ruffini zasa pripomenul, že podľa článku 24 Rokovacieho poriadku synody je „každý z účastníkov viazaný mlčanlivosťou“, aby sa „chránilo slobodné rozlišovanie každého a všetkých“ a aby si „oddýchli od hluku, do ktorého sme všetci ponorení, a vyhli sa stereotypu otázka – odpoveď“. Je to metóda, ktorá, ako povedal prefekt Ruffini, pripomínajúc pápežove slová z minulého roka, „môže pomôcť svetu, nielen Cirkvi, na mnohých frontoch a v mnohých otázkach“, napríklad ohľadom vojen. Metódou je zastaviť sa, počúvať sa navzájom a pochopiť sa.

Hriechy, ktoré vzbudzujú bolesť

Novinári kládli početné otázky o kajúcej pobožnosti, v ktorej sa budú menovať „hriechy, ktoré vzbudzujú bolesť a hanbu“: od zneužívania až po kritiku synodality. „Ako idú dokopy dve veci tohto druhu?“ opýtal sa jeden reportér. Odpovedal kardinál Hollerich: „Keď idem na spoveď, mám veľa rôznych hriechov: niektoré vážnejšie, iné menej. Ale ide o moju skutočnosť.... Tak je to aj s naším kajúcnym úkonom: sú tam rôzne veci, ale je to tá istá Cirkev, ktorá zažila tieto deficity a spôsobuje, že ľudia trpia“.

Interakcia so študijnými skupinami

Niekoľko otázok sa týkalo aj interakcie medzi desiatimi študijnými skupinami, ktoré pápež zriadil v marci na prehĺbenie desiatich tém, a medzi synodálnym zhromaždením. Budú teda témy analyzované desiatimi skupinami vylúčené z diskusií na zhromaždení? „Nie sú vyčlenené,“ odpovedal kardinál Grech. Skupiny budú informovať o tom, „čo robia, aký je ich plán činnosti, ako chcú postupovať pri prehlbovaní týchto tém. Potom sa výsledky odovzdajú pápežovi“.

Jeden z novinárov naliehal: potom sa však napríklad prístup žien ku kňazskej vysviacke alebo morálne otázky, teda témy, ktoré nie sú zahrnuté v Instrumentum laboris, dostanú na túto synodu alebo nie? „Zhromaždenie už bolo vypočuté, boli predložené požiadavky a pápež povedal: týchto desať tém zverím ľuďom, ktorí mi môžu pomôcť navrhnúť niečo Cirkvi,“ odpovedal kardinál. Zopakoval, že cieľom synody je, „ako byť synodálnou Cirkvou v misii. Cieľom nie je odsúvať veci na bok, ale pomôcť Cirkvi urobiť krok vpred“.

Plody synodálnej cesty

Podľa kardinála Grecha nie je potrebné čakať na ovocie synody mnoho rokov: možno ho oceniť už teraz. „Práve dnes ráno sme mali ad limina návštevu biskupov z Kórey a počúvať biskupov, ako sa snažia o to, aby sa komunity stali synodálnymi spoločenstvami, je dôvodom pre vďakyvzdanie Pánovi a dáva mi silu ísť ďalej.“ Nedávna pápežova cesta do juhovýchodnej Ázie a Oceánie, zopakoval prefekt Ruffini, tiež ukázala, „ako je synodálna Cirkev živá na tak vzdialených miestach“.