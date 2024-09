Pápež bude v srdci Európy hovoriť o mieri, klimatickej kríze a migrácii

Riaditeľ vatikánskej tlačovej kancelárie Matteo Bruni v pondelok 23. septembra priblížil detaily pápežovej 46. apoštolskej cesty do Luxemburska a Belgicka, dvoch sídiel finančných a administratívnych inštitúcií Európske únie. „Téma mieru je ústrednou v čase, keď hrozí, že kontinent bude opäť zatiahnutý do konfliktu“, uviedol vatikánsky hovorca a ohľadom zdravia Svätého Otca potvrdil, že „zatiaľ ide všetko podľa plánu“.

Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News

Od hraníc sveta až do srdca Európy. Po veľkej púti do juhovýchodnej Ázie a Oceánie čaká pápeža Františka v najbližších dňoch nová medzinárodná cesta, Luxembursko a Belgicko. Dve krajiny, križovatky dejín starého kontinentu a centrá európskych inštitúcií. Svätý Otec navštívi krajiny od 26. do 29. septembra na pozvanie veľkovojvodov a kráľovskej rodiny,

aby priniesol slovo na témy mieru, migrácie, klimatickej krízy a budúcnosti mladých.

Nezabudne ani na aktuálne cirkevné témy. Pápež bude hovoriť o úlohe kresťanstva v spoločnostiach vydaných napospas sekularizácii a ľahostajnosti. Pri príležitosti 600. výročia založenia Katolíckej univerzity v Louvaine v roku 1425, čo je jeden z dôvodov cesty, bude Petrov nástupca hovoriť o prínose kresťanského vzdelávania. A dotkne sa aj oblasti zneužívania, ktorou veľmi trpí Belgicko, najmä v súvislosti s prípadom emeritného biskupa z Brugg, 87-ročného Rogera Vangheluweho, ktorý bol v marci odvolaný z klerického stavu pre násilie, a to aj voči maloletým.

Po stopách sv. Jána Pavla II.



V podrobnostiach o ďalšej zahraničnej ceste pápeža Františka pripomenul Matteo Bruni, že nadväzuje aj na návštevy sv. Jána Pavla II. v týchto krajinách v roku 1985, ako jeho stretnutie so študentmi Katolíckej univerzity Leuven a akademickou obcou Katolíckej univerzity v Louvaine. Tieto dve stretnutia zahrnuté aj v programe pápeža Františka sa skončia blahorečením ctihodnej Anny de Jesus, ktorá štrnásť rokov viedla kláštor v Bruseli. Blahorečenie sa uskutoční počas svätej omše na „Štadióne kráľa Baudouina“. V skutočnosti sv. Ján Pavol II. slávil v roku 1995 v Belgicku aj blahorečenie sv. Damiena de Veuster, známeho ako „Damiána z Molokai“, veľkého belgického misionára, ktorý zomrel medzi malomocnými na Havaji, kde slúžil s nasadením vlastného života.

Výzva kresťanského svedectva v Európe

Aj mnohí ďalší svätci a misionári zasievali semená kresťanstva v priebehu storočí v týchto krajinách. V Belgicku dnes žije približne 8 400 katolíkov a menej ako 300 v Luxembursku. „Sekularizácia je problém, ale ešte väčšou je možno výzva kresťanského svedectva v Európe, kde je kresťanstvo menej známe ako v minulosti, plné otázok, mnohé sú nevyjadrené, s vnímaním úpadku,“ zdôraznil Matteo Bruni. „V týchto komunitách už existujú pokusy reagovať na to a pápež ich príde povzbudiť.“

Sú to tiež krajiny, ktoré majú v posledných rokoch veľkú politickú váhu. Je to teda „časť sveta, na ktorú všetci hľadia“, a preto pápežovo posolstvo bude „slovom adresovaným srdcu Európy“. V krajinách, ktorých národy v minulosti boli „obeťami“ okupácie a ničenia“, a ktoré dnes trpia ranami spôsobenými prebiehajúcimi konfliktami bude pápež hovoriť „o úlohe, ktorú chce v blízkej budúcnosti zohrávať vo svete“ pre prijatie a solidaritu medzi národmi.



Ústrednou témou je mier

Mier bude jednou z hlavných tém siedmich pápežových príhovorov (všetky v taliančine) počas jeho cesty. Ako vysvetlil vatikánsky hovorca, bude pripomínať „pamiatku tých krajín, ktoré si veľmi želali a pracovali na vytvorení podmienok pre mier po utrpení prežitom počas vojny, práve v čase, keď hrozí, že kontinent bude opäť zatiahnutý do konfliktu.“ Netreba zabúdať, že pápež sa potom zameria aj na „otázky týkajúce sa životného prostredia“.

Medzi témami bude aj katolícke vzdelávanie a jeho úlohy v dobe technologického pokroku. Dve spomínané stretnutia s akademickou obcou dvoch katolíckych univerzít poskytnú príležitosť pochopiť „že kresťanstvo má stále čo povedať európskej kultúre“. V pápežovej prítomnosti bude premietnuté aj video o pomoci utečencom, pričom Matteo Bruni vysvetlil, že „belgická spoločnosť prešla v posledných rokoch transformáciou aj vďaka prítomnosti utečencov v univerzitných inštitúciách“, preto chceli „zdôrazniť túto otázku ako výzvu, ktorú sa snažia riešiť“.

Otázka zneužívania

Ohľadom problematiky zneužívania duchovnými rozšírila samotná Belgická biskupská konferencia správu o možnom diskrétnom stretnutí pápeža s 15 obeťami: šiestimi mužmi a deviatimi ženami. Stretnutie však vatikánsky hovorca nepotvrdil s dodaním: „Program je už ilustrovaný. Ak sa uskutoční konkrétne stretnutie, po dohode s obeťami poskytneme informácie neskôr“. Pokiaľ však ide o smutnú kauzu biskupa Vangheluweho, vinného zo zneužívania detí, vrátane jeho vlastného synovca, Matteo Bruni vysvetlil, že pápež si je „vedomý ťažkostí, drám a utrpenia, ktoré v Belgicku boli, určite môžeme očakávať zmienku o tom“.

Delegácia so Svätým Otcom

Na záver riaditeľ vatikánskeho tlačového strediska pripomenul, že na štvordňovej ceste nebude prítomný kardinál štátny sekretár Pietro Parolin, ktorý v New Yorku zastupuje Svätú stolicu na 79. valnom zhromaždení OSN. Namiesto neho sa na nej zúčastnia kardináli Robert Francis Prevost, prefekt Dikastéria pre biskupov, a Marcello Semeraro, prefekt Dikastéria pre kauzy svätých.

Logá 46. apoštolskej cesty pápeža Františka