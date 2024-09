Pápež o bombách v Libanone: prevládajú tendencie, ktoré presahujú morálku

Dialóg s novinármi počas spiatočného letu z Belgicka: Pápež František hovorí o útoku, ktorý zabil Nasralláha a spôsobil množstvo obetí, pričom zdôrazňuje jeho neprimeranosť, opakuje svoje odsúdenie potratov, pričom lekárov, ktorí ich vykonávajú, nazýva „nájomnými vrahmi“ a vyzdvihuje kresťanské svedectvo kráľa Baudouina, ktorý odstúpil pre nepodpísanie zákona o potratoch.

Vatican News

Matteo Bruni: Dobrý večer všetkým, ďakujem Vám, Vaša Svätosť, za tento čas, ktorý nám chcete venovať na konci tejto krátkej, ale veľmi intenzívnej cesty. Možno by ste nám chceli povedať pár slov predtým, ako začneme s otázkami novinárov.



Pápež František: Dobrý deň a som k dispozícii na otázky.

Michael Merten, Luxemburger Wort

Svätý Otec, Luxembursko bolo prvou krajinou a mnohí si pamätajú vašu návštevu v Espresso bare. Rád by som sa vás opýtal, aké sú vaše dojmy z Luxemburska a či vás niečo prekvapilo.

Ďakujem, bar bol ako chlapčenský žart. Najbližšie to bude pizzéria. Luxembursko na mňa naozaj zapôsobilo ako vyvážená spoločnosť, s vyrovnanými zákonmi, tiež inou kultúrou. To na mňa tak zapôsobilo, lebo som to nepoznal, na druhej strane Belgicko som poznal, lebo som tam bol niekoľkokrát. Ale Luxembursko ma prekvapilo, pretože tá vyváženosť, to prijatie, to je niečo, čo ma prekvapilo. Myslím si, že Luxembursko môže dať Európe možno práve toto posolstvo.

Valerie Dupont, francúzsky hovoriaca belgická štátna televízia

Svätý Otec, ďakujem vám za vašu ochotu. Prepáčte mi môj hlas, ale trochu ma zasiahol dážď. Vaše slová na hrobke kráľa Baldwina vyvolali v Belgicku trochu údiv....

Ale viete, že údiv je začiatkom filozofie, a to je v poriadku.

Možno. Niektorí to vnímali aj ako politické zasahovanie do demokratického života Belgicka. Proces beatifikácie kráľa je totiž spojený s jeho postojmi. A ako zosúladiť právo na život, obranu života a tiež právo žien na život bez utrpenia?



Všetko je to o živote, ehm. Kráľ bol statočný, pretože keď čelil zákonu smrti, nepodpísal ho a rezignoval. To si vyžaduje odvahu, však? Na to treba politika „s nohavicami“. Chce to odvahu. Aj on tým vyslal posolstvo a aj on to urobil, pretože bol svätý. Ten človek je svätý, ale proces blahorečenia bude pokračovať, pretože mi dali o tom dostatok dôkazov.

O ženách. Ženy majú právo na život: na svoj život, na život svojich detí. Nezabudnime povedať toto: potrat je vražda. Veda hovorí, že v mesiaci počatia sú už všetky orgány... Zabijete ľudskú bytosť. A lekári, ktorí sa k tomu prepožičiavajú, sú - dovoľte mi to slovo - nájomní vrahovia. Sú to nájomní vrahovia. A to sa nedá popierať. Zabíja sa ľudský život. A ženy majú právo chrániť život. Metódy proti počatiu sú iná vec. Nezamieňajte si ich. Teraz hovorím len o potratoch. A o tom sa nedá diskutovať. Prepáčte, ale je to pravda.



Andrea Vreede, belgická flámska a holandská televízia

Vaša Svätosť, aj počas tejto cesty do Belgicka ste mali dlhé stretnutie so skupinou obetí sexuálneho zneužívania. V ich príbehoch sa často objavujú výkriky zúfalstva nad nedostatočnou transparentnosťou postupov, zatvorenými dverami, mlčaním voči nim, pomalým disciplinárnym konaním, zatajovaním, ktoré ste dnes spomínali, problémami s odškodnením za utrpenú škodu. Zdá sa, že veci sa nakoniec zmenia, až keď sa s vami môžu porozprávať osobne. V Bruseli obete tiež predložili sériu požiadaviek. Ako mienite postupovať v súvislosti s týmito požiadavkami? A nebolo by možno lepšie zriadiť vo Vatikáne špeciálne oddelenie, možno nezávislý orgán, ako to žiadajú niektorí biskupi, aby sa lepšie riešila táto pliaga v Cirkvi a aby sa obnovila dôvera veriacich?

Ďakujem. K tomu poslednému... Vo Vatikáne existuje oddelenie, ehm. Existuje štruktúra, ktorej predsedom je teraz kolumbijský biskup pre prípady zneužívania. Existuje komisia a vytvoril ju kardinál O'Malley. To funguje! A tá dostáva všetky veci vo Vatikáne a diskutujú o nich. Aj ja som vo Vatikáne prijal zneužívané osoby a dávam silu, aby sme išli dopredu. Toto je prvá vec. O druhej otázke, vypočul som si zneužívaných. Som presvedčený, že je to povinnosť. Niektorí hovoria: štatistiky hovoria, že 40-42-46 % zneužitých je v rodine a v susedstve, len 3 % v Cirkvi. Mňa to nezaujíma, ja beriem tie v Cirkvi! Máme povinnosť pomáhať zneužívaným a starať sa o nich. Niektorí potrebujú psychologickú liečbu, musíme im s tým pomôcť. Hovorí sa aj o odškodnení, pretože v občianskom práve existuje. V občianskom práve je to myslím 50 000 eur v Belgicku, to je príliš málo. Nie je to niečo, čo by pomohlo. Myslím, že je to tá suma, ale nie som si istý. Ale musíme sa postarať o týrané osoby a potrestať tých, ktorí ich týrajú, pretože týranie nie je hriech dneška, ktorý by zajtra už nemusel byť... Je to sklon, je to psychiatrické ochorenie, a preto ich musíme dať na liečbu a takto ich sledovať. Zneužívateľa nemôžete nechať voľne v normálnom živote, s povinnosťami vo farnostiach a školách. Niektorí biskupi kňazom, ktorí to robili, po procese a odsúdení dali prácu napríklad v knižnici, ale žiadny kontakt s deťmi v školách, vo farnostiach. Ale musíme v tom pokračovať. Belgickým biskupom som povedal, aby sa nebáli a pokračovali, aby pokračovali. Hanba je prikrývanie, to je hanba.

Courtney Walshová, americká televízia

Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Dnes ráno sme sa dočítali, že na Nasralláha boli umiestnené 900-kilogramové bomby s cieľom cieleného atentátu. Je viac ako tisíc vysídlených, mnoho mŕtvych. Myslíte si, že Izrael prekročil hranice Libanonu a Gazy? A ako sa to dá vyriešiť? Je tu nejaký odkaz pre týchto ľudí?

Každý deň telefonujem do farnosti v Gaze. Som tam, vo farnosti a v kolégiu, viac ako 600 ľudí a oni mi hovoria o veciach, ktoré sa tam dejú, dokonca o krutostiach, ktoré sa tam dejú. To, čo mi hovoríte, naozaj nechápem, ako sa veci majú. Ale obrana musí byť vždy primeraná útoku. Keď je niečo neprimerané, ukazuje to dominantnú tendenciu, ktorá presahuje morálku. Krajina, ktorá so silami robí tieto veci - hovorím o akejkoľvek krajine -, ktorá robí tieto veci takýmto „nadštandardným“ spôsobom, to sú nemorálne činy. Aj vo vojne je potrebné strážiť morálku. Vojna je nemorálna, ale pravidlá vojny predpokladajú určitú morálku. Keď sa to však nedodržiava, vidíme - ako hovoríme v Argentíne - „zlú krv“.



Annachiara Valle, Kresťanská rodina

Ďakujem, Vaša Svätosť. Včera po stretnutí na Katolíckej univerzite v Louvain bolo vydané komuniké, v ktorom som čítala, že „univerzita vyjadruje poľutovanie nad konzervatívnymi postojmi pápeža Františka k úlohe žien v spoločnosti“. Hovorí sa, že je trochu obmedzujúce hovoriť o ženách len pre materstvo, plodnosť, starostlivosť, že je to vlastne trochu diskriminačné, pretože je to úloha, ktorá patrí aj mužom. A v súvislosti s tým obe univerzity nastolili otázku posvätných služieb v Cirkvi.

Predovšetkým toto vyhlásenie odznelo v čase, keď som hovoril. Bolo vopred pripravené a to nie je morálne. Vždy hovorím o dôstojnosti žien a povedal som niečo, čo nemôžem povedať o mužoch: Cirkev je žena, je to Ježišova nevesta. Zmužštenie Cirkvi, zmužštenie žien nie je ľudské, nie je to kresťanské. Žena má svoju vlastnú silu. V skutočnosti sú ženy - vždy to hovorím - dôležitejšie ako muži, pretože Cirkev je žena, Cirkev je Ježišova nevesta. Ak sa to tým dámam zdá konzervatívne, tak ja som Carlo Gardell (slávny argentínsky spevák tanga, pozn. red.). Tomu sa nedá rozumieť... Vidím, že je tu tupá myseľ, ktorá o tom nechce počuť. Žena je rovná mužovi, ba v živote Cirkvi je žena nadradená, pretože Cirkev je žena. V službe je mystika ženy väčšia ako služba. Existuje veľký teológ, ktorý o tom vypracoval štúdie: čo je väčšie, Petrova služba alebo mariánska služba? Mariánska služba je väčšia, pretože je to služba jednoty, ktorá zahŕňa, druhá je služba vedenia. Materstvo Cirkvi je materstvom žien. Petrovská služba je veľmi malá služba, ktorá je daná na sprevádzanie veriacich, vždy v rámci materstva. Rôzni teológovia to skúmali a hovoria, že je to reálne, nehovorím moderné, ale reálne. Nie je to staromódne. Prehnaný feminizmus, ktorý znamená, že ženy sú mačistky, to nefunguje. Jedna vec je mačizmus, iná vec je feminizmus. To, o čo ide, je žena Cirkev, ktorá je väčšia ako kňazská služba. A na to sa niekedy nemyslí.

Ale ďakujem za otázku. A ďakujem vám všetkým za túto cestu, za prácu, ktorú ste vykonali. Je mi ľúto, že je tu málo času. Ale ďakujem vám, veľmi pekne vám ďakujem. Modlím sa za vás, vy sa modlite za mňa. Modlite sa za mňa, eh!



(Pápež pripomína tragédiu päťdesiatich ľudí, ktorí sa stratili na mori pri Kanárskych ostrovoch).

Bolí ma pohľad na tých ľudí, ktorí sa stratili na Kanárskych ostrovoch. Dnes sa na mori alebo v jeho blízkosti stráca mnoho, mnoho migrantov hľadajúcich slobodu. Spomeňme si na Crotone, nie? 100 metrov od nás... (tvoja zem). Pomyslime na to. To je niečo, nad čím treba smútiť.

Preklad Martin Jarábek