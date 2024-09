Pápež má mierne nachladnutie, sú zrušené dnešné audiencie

Dnes, v pondelok 23. septembra, boli zrušené audiencie Svätého Otca Františka kvôli jeho „miernej chrípke“. Oznámila to vatikánska tlačová kancelária s vysvetlením, že zrušenie programu je aj „preventívnym opatrením vzhľadom na cestu v nasledujúcich dňoch“, čiže do Luxemburska a Belgicka.

Vatican News

„Z dôvodu mierneho vzplanutia chrípky a ako preventívne opatrenie vzhľadom na cestu v nasledujúcich dňoch sa rušia pápežské audiencie naplánované na dnes.“ Tak znie tlačová správa Vatikánskeho tlačového strediska.

Pápežova 46. apoštolská cesta do Luxemburska a Belgicka, je naplánovaná od 26. do 29. septembra, len niekoľko týždňov po jeho ceste do juhovýchodnej Ázie a Oceánie.