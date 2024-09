Kard. Parolin: Pápež prinesie Ázii a Oceánii blízkosť a pokoj

45. apoštolská cesta sa začne v Indonézii (AFP or licensors)

Indonézia, Papua-Nová Guinea, Východný Timor a Singapur sa pripravujú na prijatie Petrovho nástupcu. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred najdlhšou cestou súčasného pontifikátu zdôrazňuje pápežovo očakávanie a túžbu stretnúť sa. Štátny sekretár dnes neodcestuje s pápežom, pretože 3. septembra bude pohreb jeho matky, ktorá zomrela 31. augusta.

Massimiliano Menichetti – Vatican News

Pápeža, ktorý od 2. do 13. septembra bude medzi Áziou a Oceániou prinášať Kristovo svetlo, čakajú štyri krajiny. Bude svedkom dialógu s cieľom budovať bratstvo a jednotu. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred 45. apoštolskou cestou potvrdil pre vatikánske médiá v pontifikáte pápeža Františka ústredné postavenie blízkosti a zdôraznil, že pokoj vo svete zranenom vojnami a násilím sa buduje stretnutím, vstupovaním do vzťahov s úprimnosťou a odbúravaním sebectva. Kardinál dnes neodletí pápežským lietadlom, pretože v utorok 3. septembra bude v Schiavone v provincii Vicenza na pohrebe svojej matky Ady, ktorá zomrela 31. augusta vo veku 96 rokov. Tento rozhovor bol uskutočnený 27. augusta.

Vaša Eminencia, pápež sa pripravuje na odchod na najdlhšiu cestu svojho pontifikátu: navštívi Indonéziu, Papuu-Novú Guineu, Východný Timor a Singapur. Aké sú nádeje Svätého Otca?

Prvou nádejou, ktorú pápež František nosí vo svojom srdci, je nádej na stretnutie: chce sa osobne stretnúť s obyvateľmi krajín, ktoré navštívi. Inými slovami, ide o to, aby opäť rozvinul tému blízkosti, zbližovania, ktoré tak veľmi charakterizuje štýl jeho pontifikátu a ktorého relevantným vyjadrením sú apoštolské cesty: blízkosť načúvania, blízkosť prevzatia zodpovednosti za ťažkosti, utrpenie a očakávania ľudí, blízkosť prinášania radosti, útechy a nádeje evanjelia všetkým. Parafrázujúc svätého Pavla VI. by som povedal, že čím sú krajiny, do ktorých ide, geograficky vzdialenejšie, tým viac Svätý Otec cíti túto naliehavosť vo svojom srdci.

Indonézia je krajina s najväčšou moslimskou populáciou na svete: tu sa Cirkev angažuje v posilňovaní bratstva vo svedectve v pluralitnej realite, ktorá tiež čelí sociálnym a politickým problémom. Pomôže prítomnosť Petrovho nástupcu na tejto ceste jednoty?

Územia, ktoré pápež navštívi, sa vyznačujú rozmanitosťou kultúr, vierovyznaní a náboženských tradícií. Sú to skutočne pluralitné skutočnosti! Mám na mysli najmä Indonéziu, kde aj vďaka Pancasile, piatim princípom, ktorými sa národ riadi, vzťahy medzi rôznymi skupinami doteraz boli v podstate pod heslom prijatia druhého, vzájomného rešpektu, dialógu a umiernenosti. Proti akejkoľvek tendencii zmeniť túto situáciu, proti každému pokušeniu k radikalizmu, ktoré je, žiaľ, prítomné v každej časti sveta, budú slová Svätého Otca a jeho gestá silnou a naliehavou výzvou neopustiť túto cestu a prispejú k udržaniu a povzbudeniu bratstva, ktoré je, ako rád hovorí, jednotou v odlišnosti. Sociálne a politické problémy, ktoré sú výzvou pre toto veľké súostrovie, treba riešiť aj vo svetle tohto princípu.

V Papue-Novej Guinei sa pápež stretne s národmi so starobylou tradíciou a silnou vierou. Na tomto mieste bohatom na zdroje a veľmi chudobnom, kde príroda je nedotknutá, čelia výzvam klimatických zmien, ale aj vykorisťovania a korupcie. Port Moresby je považované za jedno z najnebezpečnejších miest na svete. Prinesie pápežova návšteva nový smer?

Áno, aj v Papue-Novej Guinei nechýbajú znaky protirečenia: mimoriadne bohatstvo zdrojov je často sprevádzané veľkou chudobou, spôsobenou nespravodlivosťou, korupciou a politickou a ekonomickou nerovnosťou, rovnako ako nedotknutá krása stvorenia musí počítať s dramatickými dôsledkami klimatických zmien a bezohľadného využívania prírodných dobier. Pápež František má v úmysle pestovať všetky možné snahy - zo strany politických inštitúcií, náboženstiev, ale aj apelovaním na zodpovednosť každého jednotlivca - na vyvolanie otrasu zmeny v zmysle živého a neustáleho angažovania sa smerom k spravodlivosti, pozornosti voči najchudobnejším a starostlivosti o spoločný domov.

Východný Timor bude tretím cieľom pápežovej cesty. Až do získania nezávislosti pred 25 rokmi tu prežívali roky utrpenia. Krajina sa budúci rok pripojí k Aseanu, ale medzi perifériou a centrom pretrváva silná nerovnováha. Aké posolstvo prinesie pápež František na toto miesto, kde sú viera a história neoddeliteľne prepojené?

Keďže som osobne vnímal Východný Timor počas rokov, keď som bol úradníkom na Štátnom sekretariáte, videl som utrpenie, ktoré poznačilo jeho históriu. Mal som pocit, že je to úplne uzavretá, uzamknutá situácia. Preto som vždy považoval to, čo sa stalo pred 25 rokmi s dosiahnutím nezávislosti, za akýsi „zázrak“. Kresťanská viera, vďaka ktorej je Východný Timor prvou katolíckou krajinou v Ázii, zohrala rozhodujúcu úlohu pri sprevádzaní úsilia o dosiahnutie tohto cieľa. Teraz si myslím, že tá istá viera, aj prostredníctvom hlbšej duchovnej formácie, musí oživiť Timorčanov pri premene spoločnosti, prekonávaní rozdelení, účinnom boji proti nerovnosti a chudobe a proti negatívnym javom, ako je násilie medzi skupinami mladých ľudí a porušovanie dôstojnosti žien. Prítomnosť Svätého Otca bude v tomto smere určite rozhodujúcim impulzom.

Poslednou zastávkou tejto cesty bude mestský štát Singapur, miesto, kde spolu v harmónii žijú rôzne náboženstvá. Ako by mohol pápež ešte viac podporiť medzináboženský dialóg a posilniť väzby medzi rôznymi komunitami v krajine?

Singapur, je poslednou zastávkou na dlhej ceste, je príkladom pokojného spolužitia v dnešnej multikultúrnej a mnohonáboženskej spoločnosti. Nachádzame sa v mestskom štáte, ktorý hostí ľudí z celého sveta, mozaiku rôznych kultúr a náboženských a duchovných tradícií. Pápež František sa stretne najmä s mladými ľuďmi, ktorí sa venujú medzináboženskému dialógu, a odovzdá im budúcnosť tejto cesty, aby sa stali protagonistami bratskejšieho a pokojnejšieho sveta.

Mohla by táto cesta do Ázie otvoriť ďalšie mosty a ešte viac posilniť vzťahy medzi Svätou stolicou a ázijskými krajinami?

V odpovedi na túto otázku začnem práve od Singapuru, ktorého obyvateľstvo tvoria prevažne etnickí Číňania, a ktorý preto predstavuje privilegované miesto pre dialóg s čínskou kultúrou a ľudom vôbec. Indonézia, ako už bolo spomenuté, je najľudnatejšou moslimskou krajinou: návšteva Jakarty môže poskytnúť priaznivú príležitosť na ďalšie stretnutie s islamom, a to nielen v jeho ázijskej zložke. Dve krajiny - čoskoro to budú tri krajiny -, ktorých sa pápežova návšteva týka, sú členmi Aseanu, spoločenstva, ktoré zahŕňa aj ďalšie dôležité národy v tejto oblasti, ako napríklad Vietnam a Mjanmarsko. Blízkosť a posolstvo mieru, ktoré pápež František počas tejto cesty prinesie, sú adresované aj všetkým týmto skutočnostiam.

V čase veľkého medzinárodného napätia spôsobeného vojnami, najmä na Ukrajine a Blízkom východe, je táto návšteva vlastne semienkom nádeje, dialógu a bratstva. Ako môžeme zvýšiť povedomie medzinárodného spoločenstva a konkrétne budovať mier vo svete, ktorý, ako sa zdá, smeruje k priepasti?

Vraciam sa k už spomínanému pojmu blízkosti a zbližovania. Na budovanie mieru je potrebné usilovať sa o zaujatie tých postojov, ktoré navrhuje každá apoštolská cesta: stretnúť sa, pozrieť sa jeden druhému do očí a úprimne sa rozprávať. Priame stretnutie, ak je inšpirované hľadaním spoločného dobra, a nie partikulárnymi a napokon sebeckými záujmami, môže urobiť prievan aj v tých najnecitlivejších a najzatvrdnutejších srdciach a umožniť úctivý a konštruktívny dialóg.

Preklad Martin Jarábek