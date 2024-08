Zjavenia z Chandavily majú znaky pôsobenia Ducha Svätého

Dikastérium pre náuku viery s radosťou vyjadrilo „nihil obstat“ (bez námietok), ktorý navrhol arcibiskup Mérida-Badajoz v súvislosti s úctou spojenou so svätyňou Chandavila v Španielsku.

Dikastérium pre náuku viery „s radosťou dáva svoj súhlas“, aby arcibiskup Méridy-Badajozu Mons. José Rodríguez Carballo mohol pristúpiť k vyhláseniu navrhovaného „nihil obstat“, aby „svätyňa Chandavila, ktorá je nositeľkou bohatej histórie jednoduchosti, hoci zaznelo málo slov, prejavila sa veľká zbožnosť. Odteraz môže naďalej ponúkať veriacim, ktorí sa k nej chcú utiekať, miesto vnútorného pokoja, útechy a obrátenia“.

Toto napísal kardinál prefekt Victor Manuel Fernández v liste, ktorý včera 22. augusta schválil pápež František, v odpovedi na list španielskeho preláta z 28. júla minulého roka, týkajúci sa udalostí z roku 1945, keď sa v španielskom mestečku Chandavila v Extremadure, neďaleko hraníc s Portugalskom, údajne zjavila Panna Mária ako Panna Mária Sedembolestná.

Podľa noriem, ktoré 17. mája zverejnilo Dikastérium pre náuku viery, s nihil obstat, „aj keď nie je vyjadrená istota o nadprirodzenej pravosti tohto javu, uznávajú sa mnohé znaky pôsobenia Ducha Svätého“, pre ktoré „bol diecézny biskup povzbudený, aby ocenil pastoračnú hodnotu a tiež podporoval šírenie tejto duchovnej skúsenosti, a to aj prostredníctvom prípadných pútí na posvätné miesto“, zatiaľ čo veriaci môžu prejaviť svoju úctu „s obozretným spôsobom“.

Príbeh Marceliny a Afry

Úcta k Sedembolestnej Panne Márii v Chandavile sa zrodila koncom druhej svetovej vojny vďaka duchovným skúsenostiam, ktoré v tej istej lokalite od mája 1945 samostatne prežívali dve dievčatá, desaťročná Marcelina Barroso Expósito a sedemnásťročná Afra Brígido Blanco.

„Marcelina hovorí,“ píše kardinál Fernández, „že najprv videla na oblohe tmavý tvar, ktorý sa inokedy zosvetľoval, akoby to bola Panna Mária s čiernym plášťom plným hviezd na gaštane. Ale hlbším zážitkom tohto dievčaťa, viac ako videnie, bolo to, že pocítila objatie a bozk, ktorý jej Panna dala na čelo. Toto uistenie o láskyplnej blízkosti Panny Márie je možno najkrajším posolstvom“ poznamenáva kardinál. Hoci s odstupom času ona aj Afra identifikovali postavu ako Pannu Máriu Sedembolestnú, najviac vyniká prítomnosť Panny Márie, ktorá vlieva útechu, povzbudenie a dôveru. Keď Panna Mária žiada Marcelinu, aby prešla po kolenách úsekom plným suchých gaštanových šupiek, tŕňov a ostrých kameňov, nerobí to preto, aby jej spôsobila utrpenie. Naopak, žiada jej dôveru k výzve: „Neboj sa, nič sa ti nestane“.

Máriina neha

„Toto pozvanie Panny Márie dôverovať jej láske,“ pokračoval kardinál prefekt, „dalo tomuto chudobnému a trpiacemu dieťaťu nádej a skúsenosť, že sa cíti povýšené v jej dôstojnosti. Nie je ten jednoduchý plášť z trstiny a trávy, ktorým Panna Mária chránila kolená dievčatka, krásnym vyjadrením Máriinej nehy? Zároveň to bol zážitok krásy, pretože Panna Mária sa zjavila obklopená žiarivými hviezdami, podobnými tým, ktoré bolo možné obdivovať v noci na jasnej oblohe malých dedín Extremadury“.

Skrytý život v službe chorým, starým ľuďom a sirotám

Po údajných videniach obe dievčatá viedli „skrytý a nenápadný život“ a venovali sa „charitatívnym dielam, starali sa najmä o chorých, starých ľudí a siroty, a tak odovzdávali trpiacim sladkú útechu z lásky Panny Márie, ktorú zažili“.

Mnohé aspekty, ktoré naznačujú pôsobenie Ducha

„Zo všetkých týchto dôvodov,“ napísal kardinál Fernández arcibiskupovi Rodríguezovi Carballovi, „nemožno nič namietať proti tejto krásnej zbožnosti, ktorá predstavuje rovnakú jednoduchosť, akú môžeme vidieť u Márie Nazaretskej, našej Matky. Existuje mnoho pozitívnych aspektov, ktoré poukazujú na pôsobenie Ducha Svätého v mnohých pútnikoch, ktorí prichádzajú zo Španielska i Portugalska, v obráteniach, uzdraveniach a iných vzácnych znameniach, ktoré sa tu dejú“.

Nakoniec kardinál pripomína jubileum roku 2020 pri príležitosti 75. výročia duchovných skúseností, ktoré sa odohrali v Chandavile, bol to jubilejný rok, ktorý vtedajší arcibiskup Méridy-Badajozu uznal „za požehnanie pre diecézu“.

