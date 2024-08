Vatikán vydal stanovisko k údajným zjaveniam Elenity de Jesús

Prefekt Dikastéria pre náuku viery vydal definitívne stanovisko k údajným nadprirodzeným udalostiam spojeným so svätyňou Svätej hory v Portoriku: vzhľadom na pokusy prisúdiť Elenite de Jesús identitu Ježiša alebo Panny Márie nemôže byť stanovisko iné ako „constat de non supernaturalitate“.

„Nemožno poprieť, že postava Elenity de Jesús má pre Cirkev v Portoriku veľkú hodnotu a mala by sa považovať za podnet k úplnému zasväteniu sa Božiemu kráľovstvu.“ Je však potrebné, aby „tí, ktorí ju milujú“, používali jej postavu „ako motiváciu zasvätiť sa výlučne Bohu a vyhýbali sa adresovať jej gestá úcty, ktoré prináležia Matke Ježiša Krista. Tak sa vyhnú poškodeniu tohto pokladu prekrútením jeho pôvodného významu“. Napísal kardinál Victor Manuel Fernández, prefekt Dikastéria pre náuku viery, v liste z 1. augusta, ktorý schválil pápež, biskupovi Caguas v Portoriku, Mons. Eusebiovi Ramosovi Moralesovi, v súvislosti s údajnými nadprirodzenými udalosťami spojenými so svätyňou Svätej hory na juhovýchode ostrova a s Elenitou de Jesús, misionárkou katechétkou, ktorá žila v rokoch 1800 - 1900.

„Constat de non supernaturalitate“

Kardinál po tom, ako si „veľmi pozorne prečítal dokumentáciu“, ktorú zaslal Mons. Ramos, považoval za potrebné „definitívne objasnenie“. V liste teda uvádza, že „treba úplne vylúčiť akékoľvek stotožňovanie Elenity de Jesús s naším Pánom Ježišom Kristom, jediným Vykupiteľom, alebo s Pannou Máriou, prvou spolupracovníčkou na diele jej Syna. Voči každému pokusu prisúdiť Elenite de Jesús totožnosť Pána alebo Presvätej Bohorodičky Panny Márie nemôže byť rozsudok iný ako ‚constat de non supernaturalitate‘. Elenita de Jesús nie je Panna Mária“. Preto je biskup Caguas oprávnený podľa nových Noriem pre postup pri rozlišovaní údajných nadprirodzených javov (17. mája 2024) vyhlásiť, že „jav sa neuznáva za nadprirodzený“. „To,“ hovorí kardinál Fernández, „musí platiť aj v prípade neautentických zjavení alebo pozostatkov krvi, ktoré sa nemajú uctievať“.

Elenita žila v láske a ohlasovaní evanjelia

Po tomto objasnení prefekt Dikastéria pre náuku viery definuje Elenitu de Jesús ako ženu, „ktorá žila pod vplyvom Ducha Svätého, v láske a v ohlasovaní evanjelia a inšpirovaná hlbokou láskou k našej nebeskej Matke, Panne Márii“; katechétku, ktorá slúžila „Cirkvi v rozhodujúcom historickom okamihu, keď bola katolícka viera vážne ohrozená“, pričom sa stotožnila „so svojím trpiacim ľudom“.

Vyhýbanie sa výrazom, ktoré vyvolávajú zmätok

„Rôzni svedkovia,“ zdôraznil kardinál Fernández, „hovoria, že sa podobala Panne Márii, a niektorí sa v prehnanom obdive dopustili omylu, keď tvrdili, že ona sama je Panna Mária. Niektoré výrazy, ktoré mohla ona sama použiť, mohli vyvolať zmätok (...) Preto sa pri každom vyjadrení uznania Elenite treba vyhnúť tomu, aby vyvolávala dojem, že je Pannou Máriou“.

Nech je Svätá hora miestom, kde sa uctieva Ježiš Kristus

„Postava Elenity,“ hovorí kardinál, „nám hovorí o láske k Ježišovi Kristovi a k Márii, o dôstojnosti ženy, o veľkorysej obetavosti, oddanosti, prísnosti. Veľmi výrečným spôsobom nám hovorí aj o starostlivosti a obrane chudobných“. A na záver dodáva: „Nech Boh dá, aby sme sa vyhli všetkému, čo by mohlo spôsobiť zmätok, a aby sme svoje uši a srdcia upriamili na evanjelium, ktoré musí deň čo deň znieť na Svätej hore, aby bola vždy miestom, kde sa uctieva Ježiš Kristus, jediný Pán a Vykupiteľ, ako by si to určite želala Elenita de Jesús, pokorná a chudobná medzi chudobnými“.

Preklad Martin Jarábek