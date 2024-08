Pápež novej rektorke talianskej Katolíckej univerzity: Učiteľ nesmie stratiť humor

Pápež František prijal v pondelok 12. augusta novú rektorku Katolíckej univerzity Najsvätejšieho srdca v Ríme Elenu Bacalli, ktorá je v histórii univerzity prvou ženou v tejto funkcii. Ako uvádza komuniké univerzity, počas rozhovoru sa zaoberali „viacerými témami, z ktorých mnohé sa týkali akademického sveta a problematiky núdzovej situácie vzdelávania“. V rozhovore pre vatikánske médiá rektorka potvrdila, že „univerzita má byť miestom stretnutia a vzájomného porovnávania rôznych kultúr“.

Miroslava Holubíková, Tiziana, Campisi – Vatican News

V oficiálnom komuniké Katolíckej univerzity Najsvätejšieho srdca čítame: „Prof. Beccalli vyjadrila hlbokú a nesmiernu vďačnosť, keď Svätému Otcovi poďakovala za jeho neustálu blízkosť talianskej katolíckej univerzite, ktorá od svojho založenia slúži spoločnosti a talianskej i univerzálnej Cirkvi. Univerzita, vo svojej neustálej aktualizácii, je odhodlaná sprevádzať a podporovať nové generácie v integrálnom univerzitnom vzdelávaní v rámci radikálne sa meniacej reality“. Komuniké tiež potvrdzuje, že táto univerzita posilňuje „to, čo znamená byť dnes katolíckou univerzitou, osvietenou duchom, ktorý je slobodný a zároveň orientovaný na hľadanie pravdy“.

Prof Beccalli – uzatvára komuniké – priblížila pápežovi Františkovi mnohé projekty, ktoré Katolícka univerzita Najsvätejšieho Srdca Ježišovho plánuje realizovať na svojich piatich univerzitných strediskách - v Miláne, Brescii, Piacenze, Cremone a Ríme - s cieľom prispieť k riešeniu hraničných otázok z globálnej perspektívy“.

Profesorka ekonómie Elena Beccalli má 51 rokov a rektorkou Katolíckej univerzity je od 1. júla, na štvorročné obdobie 2024 – 2028, pričom je prvou ženou na tomto poste v histórii univerzity. V rozhovore pre vatikánske médiá po stretnutí so Svätým Otcom tiež uviedla, že pápež zdôraznil potrebu „vzdelávať mladých ľudí rozumom, srdcom a rukami“ a vyzdvihol dôležitosť úlohy učiteľa, ktorý „nikdy nesmie stratiť humor“. V rozhovore okrem iného prof. Becalli odpovedala aj na otázku, ako univerzita čelí súčasnej núdzovej situácii v oblasti vzdelávania:

„Angažovanosť univerzity je silná a dvojakjá. Na jednej strane môžeme prispieť tým, že prijmeme mladých ľudí, ktorí sú dnes vzdialení od univerzitnej dráhy, a to aj z ekonomických dôvodov. Je to teda otvorenie, ktoré sa realizuje prostredníctvom štipendií na zachytenie tých, ktorí sú dnes viac na okraji. Mám na mysli napríklad deti, ktoré sa narodili v Taliansku rodičom cudzincom, ktoré by nemali možnosť nastúpiť na univerzitu, avšak budeme sa angažovať prijať ich prostredníctvom významných programov, a to aj z ekonomického hľadiska. Druhým príspevkom, ktorý môže univerzita poskytnúť, je príprava učiteľov, prevádzkovateľov škôl, aby sa čelilo tomuto vylúčeniu zo vzdelávacieho systému. Je to zásadný príspevok, pretože máme nástroje z rôznych odborov - od psychológie, cez vedy o výchove až po všetky humanistické poznatky, ktoré rozvíjame na Katolíckej univerzite -, a tie môžu byť najsilnejším prostriedkom na tieto problémy.“

Prof. Beccalli tiež vysvetlila rámec medzinárodných projektov, ktoré realizuje univerzita v najchudobnejších oblastiach planéty, najmä v oblasti Stredozemného mora a v Afrike:

„Katolícka univerzita Najsvätejšieho srdca musí byť univerzitou otvorenou svetu. A túto internacionalizáciu možno interpretovať rôznymi spôsobmi. Je tu klasickejší, ktorý spočíva v otvorení sa dohodám, partnerstvám so zahraničnými univerzitami, aby naši študenti mohli získať napríklad dvojitý diplom na zahraničných univerzitách, a tiež aby študenti z iných krajín mohli prísť k nám, do nášho prostredia. A je tu aj druhý cieľ, na ktorom mi mimoriadne záleží, a to otvoriť sa najchudobnejším oblastiam planéty, najmä Afrike. (...) Existuje už mnoho iniciatív, ktoré realizujeme s africkými krajinami v oblasti zdravotníctva a ekonomického vzdelávania, ale myslím si, že je dôležité vytvoriť synergiu medzi týmito iniciatívami, aby sme prispeli k rozvoju v samotných krajinách. Môžeme byť efektívnejší, ak sa rozšíria naše poznatky a budú sa môcť navzájom integrovať v prospech práve týchto oblastí. Dnes je dištančné vzdelávanie vďaka technológiám jednoduchšie. Je to jeden z cieľov môjho mandátu, pretože spojením rôznych disciplín môžeme pozitívne ovplyvniť tieto chudobnejšie oblasti, od ktorých sa tiež máme čo učiť“.