Kard. Pizzaballa: Mier je dnes ťažko dosiahnuteľný, naliehavé je prímerie

V Rimini pred otvorením „Mítingu za priateľstvo medzi národmi“ latinský patriarcha Jeruzalema v rozhovore pre vatikánske médiá hovorí o „skromných nádejách“, ktoré sú vo Svätej zemi živé a sú nevyhnutné pre nepoddanie sa násiliu. „Podporujeme katolícku komunitu v Gaze a na Západnom brehu Jordánu tým, že prinášame potraviny. Treba šíriť kultúru zmierenia, aby sme sa vymanili spod plášťa útlaku, ktorý sa vytvoril“, hovorí latinský patriarcha Jeruzalema.

Benedetta Capelli – Vatican News

„V tejto chvíli nemožno hovoriť o mieri“. Slová kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema, jasne vystihujú situáciu vo Svätej zemi v súvislosti s konfliktom, ktorý už niekoľko mesiacov prebieha medzi Hamasom a Izraelom. Na mikrofón vatikánskych médií ešte pred začiatkom

Čítaj tiež 19/08/2024 Odkaz pápeža mítingu v Rimini: Hľadajte to, čo prináša krásu života Pri príležitosti 45. Mítingu v Rimini, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 25. augusta zaslal v pondelok 19. augusta kard. Parolin v mene Svätého Otca posolstvo. Téma stretnutia ...

„Mítingu v Rimini“, ktorý kardinál otvoril konferenciou s názvom: „Byť prítomní pre mier“, patriarcha zdôrazňuje nevyhnutnosť „pracovať na prímerí, prerušiť vojenské operácie, aby sa začal proces uzdravovania, budovania vzájomnej dôvery“.

„Cesta existuje,“ hovorí kardinál Pizzaballa, „avšak chýba túžba prejsť ňou na inštitucionálnej úrovni, vyžaduje si to politické a náboženské vedenie, ktoré je v kríze“. Ako zdôrazňuje, je dôležité urobiť všetko, čo je možné, a to aj začínajúc zdola.

„Skromné nádeje“

Nádej je slovo, ktoré je v tejto dobe potrebné, avšak podľa kardinála Pizzaballu by sme nemali zamieňať význam slov. „Nádej,“ konštatuje, “neznamená, že sa záležitosti schyľujú ku koncu, že vyhliadky v krátkodobom horizonte nie sú pozitívne. Nádej je vnútorný postoj, ktorý robí človeka schopným vidieť očami Ducha to, čo ľudské oči nevidia“. Skromná nádej oživuje aj miestnu Cirkev, ktorá sa v Gaze a na Západnom brehu angažuje v podpore malej komunity tvorenej približne 600 ľuďmi distribuovaním potravín. Latinský patriarcha Jeruzalema pripomína záväzok otvoriť kliniky, školu, ktorá je už rok zatvorená, obnoviť dynamiku „normálnych“ vzťahov, „ktoré pomáhajú“, ako hovorí, „dostať sa spod plášťa útlaku, vytvoriť pracovné príležitosti, aj keď ich je nedostatok“.

Mier je istou kultúrou

V závere rozhovoru kardinál Pizzaballa pripomína, že každý sa môže pričiniť o vytvorenie mieru. „Mier je istou kultúrou, nie je to niečo, čo musí človek vykonať, je to politika, je to vzdelávanie, je to angažovanosť médií, je to práca na úrovni 360 stupňov, v globalizovanom svete, kde nikto nie je ostrovom. Mier je kultúrou“.

Kardinál Pizzaballa na pódiu Mítingu v Rimini 2024

Rokovania sú posledným vlakom

Kardinál Pizzaballa v dialógu s prezidentom Nadácie Bernarda Scholza na pódiu 45. ročníka Mítingu v Rimini opísal 35 rokov svojho života vo Svätej zemi i svoj rast v oblasti medzináboženského dialógu. Dotkol sa aj aktuálnych udalostí: „Nachádzame sa v rozhodujúcej, záverečnej chvíli s prebiehajúcimi dialógmi,“ povedal, „vojna sa skončí, dúfam, že sa rokovaniami niečo vyrieši: mám isté pochybnosti, avšak ide o posledný vlak“. Jeruzalemský patriarcha neskrýva, že hrozí istá „degenerácia“. „Jazyk vzájomného odmietania,“ dodáva, „sa stal každodennou záležitosťou prítomnou v médiách, a je to niečo skutočne dramatické“. Jeho výzvou je modliť sa predovšetkým za to, aby sa čelilo „týmto postojom nenávisti, nedôvery, hlbokého opovrhnutia“, ktoré je cítiť. Ako tvrdí, pri obnove zajtrajška bude potrebná angažovanosť všetkých.

Pokiaľ ide o medzináboženský dialóg, kardinál Pizzaballa neskrýva ťažkosti v tomto osobitnom čase. „Táto situácia“ - vysvetľuje – „je akoby rozvodím, neexistujú verejné stretnutia, na inštitucionálnej úrovni máme problém rozprávať sa navzájom. Nedokážeme sa stretnúť“. Záverečná výzva latinského patriarchu Jeruzalema je v prospech dialógu, ktorý bol viac založený na spoločenstve, a nie na elite. Náboženskí predstavitelia majú veľkú zodpovednosť za vytváranie spoločenstiev, ktoré by sa neuzatvárali do seba, ale naopak, pozdvihli by pohľad nahor.

Preklad: Zuzana Klimanová