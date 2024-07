Pravá úcta ku Kristovmu telu

Veľký eucharistický kongres v USA, slová svätého Jána Zlatoústeho a ochrana ľudského života.

Andrea Tornielli – Vatican News

Apoštolský nuncius Christophe Pierre sa vo svojom príhovore na otvorení Veľkého eucharistického kongresu Spojených štátov amerických v Indianapolise 17. júla večer spýtal, v čom spočíva „eucharistické obrodenie“. A tiež na to, čo je tým lakmusovým papierikom, podľa ktorého sa dá zistiť, či „človek prežíva eucharistické prebudenie“. Skutočné eucharistické prebudenie, vysvetlil kardinál, hoci je „vždy sprevádzané sviatostnou úctou“, a teda adoráciou, procesiami, katechézami, „musí presahovať rámec bohoslužobných úkonov“. Skutočné eucharistické prebudenie, vysvetlil kardinál Pierre, znamená vidieť Krista v druhých, nielen vo vlastnej rodine, priateľoch a spoločenstve, ale aj v tých, ktorých pociťujeme ako vzdialených, pretože sú iného etnického pôvodu alebo sociálneho postavenia, alebo v tých, ktorí spochybňujú náš spôsob myslenia alebo majú iné názory ako my. Tieto slová sú obzvlášť významné v súvislosti s polarizáciou, ktorá charakterizuje americkú spoločnosť a z ktorej vplyvu nie je vyňatá ani Cirkev v tejto veľkej krajine.

Úvahy nuncia Pierra pripomínajú homíliu veľkého cirkevného otca svätého Jána Chryzostoma, ktorý povedal: „Chceš si uctiť Kristovo telo? Nedovoľ, aby sa stalo predmetom opovrhnutia jeho údov, teda chudobných, ktorí nemajú šaty, ktorými by sa prikryli. Neuctievaj ho tu v kostole hodvábnymi plátnami, zatiaľ čo vonku ho zanedbávaš, keď trpí zimou a nahotou..... Aký prospech môže mať Kristus, ak je obetný stôl naplnený zlatými nádobami, zatiaľ čo on potom v osobe chudobných umiera hladom?“ Ján Zlatoústy dodáva: „Mysli na to isté, čo Kristus, keď ide kráčajúci a pútnik, keď potrebuje strechu nad hlavou. Odmietaš ho prijať v pútnikovi a namiesto toho zdobíš podlahu, steny, stĺpy a steny posvätnej budovy.... Keď zdobíš prostredie na bohoslužbu, nezatváraj svoje srdce pred trpiacim bratom. To je najvzácnejší živý chrám zo všetkých“.

Ďalší veľký biskup, Tonino Bello, poznamenal: „Žiaľ, okázalá prepychovosť našich miest nám uľahčuje vidieť Kristovo telo v Eucharistii našich oltárov. Bráni nám však vidieť Kristovo telo v nepohodlných príbytkoch biedy, núdze, utrpenia, osamelosti. Preto sú naše eucharistie excentrické...“.

Keď sa zamyslíme nad situáciou v Spojených štátoch, treba dúfať, že eucharistická obnova povedie k ešte väčšiemu zameraniu sa na Kristovo telo v „nepohodlných príbytkoch“ biedy a marginalizácie. A tiež treba dúfať, že táto obroda podporí obnovenú pozornosť v prospech života a ľudskej dôstojnosti, života slabých a bezbranných, ako je život nenarodených, bezdomovcov, migrantov. Obnovená pozornosť v prospech života tých, ktorí sú denne ohrozovaní násilím a nekontrolovaným šírením zbraní predávaných s veľkou ľahkosťou: pohromy, ktorá postihuje najmä túto veľkú krajinu, na boj proti ktorej nikdy neurobia dosť kresťania, teda nasledovníci toho, ktorý v Getsemanskej záhrade zastavil Petrov obranný impulz tým, že mu prikázal vrátiť meč do pošvy a potom uzdravil ucho veľkňazovmu sluhovi, ktorého apoštol zranil.

Preklad Martin Jarábek