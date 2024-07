Kardinál Parolin ukončil svoju návštevu na Ukrajine: Treba diplomatickú tvorivosť

Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v stredu 24. júla ukončil svoju návštevu Ukrajiny, kde sa nachádzal od piatka 19. júla. V utorok ráno navštívil aj detskú nemocnicu v Kyjeve, ktorá bola v začiatkom mesiaca zasiahnutá ruskou raketou. V rozhovore pre vatikánske médiá kardinál Parolin zdôrazňuje: „Chceme zabrániť tomu, aby sa tento konflikt stal len akousi správou a ničím iným“. „Je potrebná tvorivosť, aby sme našli riešenia, ktoré otvoria cestu k mieru.“

Najväčšiu ukrajinskú detskú nemocnicu Očmatdyt zasiahlo ruské raketové bombardovanie 8. júla. V čase útoku bolo v nemocnici 627 detí. Zahynuli dve osoby vrátane lekára a 50 ich bolo zranených, z toho osem maloletých, pričom ďalších 94 detí bolo prevezených do iných zdravotníckych zariadení v Kyjeve. Strela poškodila chirurgické, onkologické a intenzívne oddelenie a jediné ukrajinské krvné a onkologické laboratórium, zatiaľ čo budova toxikológie a traumatologické oddelenie nemocnice boli zničené.

V nemocnici

Kardinál Parolin pozdravil a pohladil hospitalizované deti, rodičom adresoval slová povzbudenia, poďakoval lekárom a zdravotníckemu personálu a s vedením nemocnice hovoril o spolupráci s vatikánskou Detskou nemocnicou Bambino Gesù.

Z nemocnice sa kardinál Parolin presunul do Muzeálneho komplexu svätej Sofie v Kyjeve. Katedrála so zlatými a zelenými kupolami, ktorá sa začala stavať v roku 1037, je tisícročným symbolom ukrajinského hlavného mesta a jednoty krajiny. V priebehu storočí utrpela útoky, plienenie i požiare. V múzejnom komplexe, ktorý spravuje štát, sa konajú náboženské podujatia, napríklad medzináboženské modlitby počas hlavných štátnych sviatkov. Pretrvávajúci konflikt podnietil UNESCO, aby v septembri minulého roka zaradilo Katedrálu svätej Sofie v Kyjeve a stredoveké centrum Ľvova medzi ohrozené pamiatky svetového dedičstva.

V Santa Sofii v Kyjeve

Rozhovor s kardinálom Parolinom

Kardinál Parolin poskytol na Ukrajine rozhovor Vatikánskym médiám. Hovorí v ňom aj o sužovaných ukrajinských matkách. Po stretnutí s niektorými z nich s pohnutím hovorí o pocite zlomeného srdca“. „Pomyslieť na to, že matka, ktorá je ešte

mladá, stratila 25-ročného syna - neviete, čo povedať...“. A zdôrazňuje aj ďalšiu tragédiu: „Toľko mŕtvych, z ktorých mnohé telá sa ani nenašli“. „Kresťanský cit si vyžaduje, aby sme mŕtvych dôstojne pochovali“ a je to aj „ľudská povinnosť“. Rovnako kardinál hovorí aj o situácii „množstva zranených, zmrzačených, ľudí, invalidov...“. Vojna, konštatuje kardinál, „zanecháva v spoločnosti zhubné stopy“.

Kardinál Parolin hovorí, že „hlavným posolstvom“ jeho návštevy je „udržať pozornosť medzinárodného spoločenstva na Ukrajine, aby sa vojna nestala ďalším zabudnutým konfliktom“. Možno tým, že sa odohráva „v srdci Európy“, sa mu venuje „ešte väčšia pozornosť ako iným vojnám, ktoré sa odohrávajú na iných kontinentoch“. A predsa pre vatikánskeho štátneho sekretára „existuje tak trochu

nebezpečenstvo, že niečo tak vážne ako je vojna „sa stane len správou a ničím iným“.

Ukrajine treba stále zabezpečovať humanitárnu pomoc, tvrdí kardinál Parolin, zatiaľ čo na diplomatickej úrovni pozýva ku „kreatívnosti v zmysle hľadania vzorcov, ktoré by mohli pomôcť otvoriť mierové cesty“, keďže sa zdá, že sme „dosť ďaleko od riešenia nadobudnutého vyjednávaním“. Štátny sekretár sa tiež pozastavil nad mierovou platformou ukrajinského prezidenta Zelenského: „od začiatku ju podporujeme“ ako „pokus o mier“, ktorý „by mohol určitým spôsobom pomôcť“, hoci „sme si dobre vedomí aj jej slabiny, ktorou je skutočnosť, že do nej nie je zapojené Rusko“. Ako zdôraznil, „je zrejmé, že keď sa uzatvára mier, mal by sa uzatvárať medzi dvoma oponentmi“, avšak „zdá sa, že to je ešte vzdialená skutočnosť“. Dúfam‚ „že sa nám podarí nájsť aj iné vzorce, ktoré nám umožnia otvoriť určité východisko“.

Modlitba v Chráme sv. Sofie