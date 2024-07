Kard. Parolin prišiel na Ukrajinu vyjadriť pápežovu blízkosť a modliť sa za mier

Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin je na Ukrajine, kde bude v nedeľu 21. júla predsedať záverečnej svätej omši púte katolíkov latinského obradu do mariánskej svätyne v Berdyčove. Ako povedal pre vatikánske médiá, cesta sa ponesie v znamení modlitby a nádeje, „že sa nájdu spôsoby na rýchle ukončenie konfliktu“. Kardinálova prítomnosť je vyjadrením blízkosti pápeža, ktorý „sa od začiatku snaží nájsť spôsoby ukončenia vojny a spravodlivý mier“.

Mariusz Krawiec – Vatican News

V piatok 19. júla, kardinál Parolin v sprievode apoštolského nuncia na Ukrajine,

arcibiskupa Visvaldasa Kulbokasa, pricestoval v neskorých popoludňajších hodinách do kúrie Ľvovskej rímskokatolíckej arcidiecézy, kde ho privítal metropolita Mieczyslaw Mokrzycki a pomocní biskupi Edward Kava a Leon Maly. Na stretnutí sa zúčastnil aj pomocný biskup Ľvovskej archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi Mons. Volodymyr Hrutsa. Prítomní boli aj predseda Ľvovskej oblastnej správy a primátor Ľvova.

Modlitba za mier

Pápežský legát kardinál Parolin ohľadom svojej cesty pre Vatikánske médiá povedal:

„Príležitosť k návšteve je spojená so slávením v mariánskej svätyni v Berdyčove. To bol teda dôvod, prečo ma Svätý Otec poslal ako svojho osobitného zástupcu, aj na žiadosť latinských biskupov, pre povýšenie svätyne na baziliku minor,“ vysvetlil kardinál. „Prvým dôvodom je teda práve to, aby sme s veriacimi spoločne prežívali túto slávnosť a túto modlitbu, ktorá bude, samozrejme, predovšetkým modlitbou za mier, bude to zborová modlitba vznesená k Matke Božej, aby darovala pokoj tejto krajine, ktorú Svätý Otec vždy definuje ako „sužovanú Ukrajinu“. A samozrejme, dáva mi to príležitosť stretnúť sa aj s autoritami tejto krajiny. Aj preto“, dodal kardinál Parolin, „že už nejaký čas tu bolo pozvanie prísť na Ukrajinu v tejto konkrétnej vojnovej situácii. A tak po nedeľných oslavách bude príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi, počnúc prezidentom. A samozrejme, tam, myslím, sa bude hovoriť o mieri, o tom, aké sú možné perspektívy mieru“.

Kardinál Parolin v kaplnke kúrie latinskej Ľvovskej arcidiecézy

Blízkosť pápeža

Vatikánsky štátny sekretár zároveň zdôrazňuje: „Táto návšteva je ďalším prejavom pozornosti, ktorú Svätý Otec aj naďalej venuje Ukrajine. A zároveň prejavom jeho veľkej nádeje na mier: pápež sa od samého začiatku snaží nájsť spôsob, ako ukončiť vojnu, čo bolo nedávno nazvané spravodlivý mier. Hovorili sme o tom aj v Bürgenstocku [vo Švajčiarsku, pozn. red.], keď sa konala mierová konferencia. Teda blízkosť, modlitba a nádej, že sa nájdu spôsoby, ako čo najrýchlejšie uzavrieť tento konflikt“.

Záväzok k spravodlivému mieru

Kardinál Parolin v mene pápeža Františka a Svätej stolice znovu vyjadruje znepokojenie nad situáciou na Ukrajine a zdôrazňuje záväzok „nájsť mierové riešenie, aby sa dosiahol spravodlivý mier“. „Doteraz,“ hovorí pre vatikánske médiá, “sa nám javí, aj počnúc návštevou, ktorú kardinál Zuppi uskutočnil tu v Kyjeve a potom v Moskve, že humanitárna angažovanosť je cestou, ako tento mier podporiť. Zdá sa mi tiež,“ dodáva kardinál, “že takto zmýšľajú aj predstavitelia v Kyjeve, pretože aj vo Švajčiarsku sa hovorilo o troch rozmeroch: predovšetkým o jadrovej otázke, teda o tom, aby nedošlo k eskalácii; potom o otázke slobody pohybu tovaru; a napokon predovšetkým o humanitárnej otázke. Svätá stolica sa teda na ňu zamerala aj na žiadosť samotnej vlády, avšak s cieľom podniknúť kroky, ktoré by skutočne mohli viesť k spravodlivému mieru“.

Pripomeňme, že kardinál Parolin bude na Ukrajine do stredy 24. júla.

Preklad: Zuzana Klimanová