Poklesol prílev migrantov cez Stredozemné more

Počet migrantov prichádzajúcich do Európskej únie cez Stredozemné more v roku 2024 klesol o 59 %, čo súvisí s nižším počtom odchodov z Tuniska a Líbye. Podľa predstaviteľa Centra Astalli, situácia migrácie zostáva vážna, najmä v krajinách mimo EÚ, kde sa zadržiavajú tisíce migrantov, čím sa ohrozuje ich život.

Alessandro Guarasci, Patrik Hajdu – Vatican News

Rok 2024 priniesol významný pokles počtu migrantov prichádzajúcich do EÚ cez Stredozemné more. Podľa predbežných údajov agentúry Frontex, pokles dosiahol 59 % v prípade Stredozemnej trasy a 78 % v prípade Západobalkánskej trasy. Tento pokles je výsledkom zníženého počtu odchodov z Tuniska a Líbye, kde migračné trasy čelili prísnejšiemu dozoru a uzavretiu hraníc. Avšak, ako upozorňuje otec Camillo Ripamonti, prezident Centra Astalli, tieto čísla by nemali byť považované za úplne pozitívne.

„Pre tých, ktorí sa venujú problematike utečencov, tieto čísla nevyzerajú dobre. Vieme, že za týmto poklesom sa skrývajú uzatváracie politiky a veľmi vážne situácie zadržiavania migrantov v krajinách mimo hraníc EÚ a Talianska. Tieto podmienky sú mimoriadne nebezpečné a vážne ohrozujú životy migrantov,“ hovorí Camillo Ripamonti.

V posledných dňoch sa objavili hrôzostrašné svedectvá o mučení migrantov v líbyjskej väznici Garnada, ktorá sa nachádza asi 200 kilometrov severovýchodne od Bengazi. Títo migranti sú zadržiavaní a vystavení násiliu s cieľom vynútiť od nich výkupné za ich slobodu. Zároveň bolo viac ako 600 migrantov z Nigérie deportovaných naspäť do svojich krajín cez Saharu. Podľa Camilla Ripamontiho v posledných rokoch „garancie pre tieto osoby takmer úplne vymizli a každým dňom sa zhoršujú. Tieto podmienky sú často dôsledkom zníženia kapacít neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú zachraňovaním migrantov v Stredozemnom mori. Migranti sa preto stále častejšie nachádzajú v situáciách, kde nie sú rešpektované ich práva ani ľudská dôstojnosť“.

Aj keď došlo k výraznému poklesu, Stredozemná trasa zostáva jednou z najvyťaženejších. Podľa Frontexu, v roku 2024 bolo zaznamenaných približne 67 000 pokusov o prekročenie tejto trasy, čo ju zaraďuje na druhé miesto v rebríčku najrušnejších migračných ciest. Naopak, Západobalkánska trasa zaznamenala pokles až o 78 % v dôsledku intenzívnych snáh krajín v tejto oblasti zabrániť nelegálnym migráciám.

Na východnej Stredozemnej trase sa však prílev migrantov zvýšil o 14 % a dosiahol počet 69 400 príchodov. Tento nárast bol spôsobený novými migračnými koridormi, ktoré viedli najmä z východnej Líbye. Migranti prichádzajúci touto trasou pochádzajú predovšetkým zo Sýrie, Afganistanu a Egypta.

Ďalším dôležitým zistením je pokles počtu nelegálnych pokusov o prekročenie hraníc EÚ o 38 %, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od roku 2021. Ripamonti k tomu uvádza, že „v posledných rokoch vidíme rastúce snahy o odstrašenie migrantov, namiesto toho, aby sa migrácia riešila komplexnejšie. Sústredíme sa skôr na zamedzenie odchodov a odmietanie migrantov, než na zohľadnenie väčšieho problému, ktorým je potreba integrácie rôznych národov a kultúr.“

Požiadavky na bezpečné koridory pre prácu počas Jubilea

S rastúcou mierou migrácie z Afriky a Blízkeho východu je čoraz naliehavejšia potreba vytvoriť bezpečné a legálne migračné koridory. Organizácie, ako ALS MCL, žiadajú, aby Jubileum 2025 bolo príležitosťou pre nový prístup k prijímaniu migrantov, ktorý by zahŕňal aj koridory pre prácu. Paolo Ragusa, prezident ALS MCL, počas misie v Maroku zdôraznil: „Jubileum by malo byť časom na otvorenie nových pracovných koridorov, ktoré umožnia legálny prístup migrantov do Talianska, s dôrazom na dodržiavanie práv a spravodlivú odmenu za prácu“.

Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť migrantom, ktorí prichádzajú z Maroka, nielen v rámci zlepšenia ich životných podmienok, ale aj v podporovaní talianskych firiem, ktoré čelí nedostatku pracovnej sily. Ragusa tvrdí, že tieto pracovné príležitosti sú „skutočnými svätými bránami“, ktoré ponúkajú nádej a perspektívu nielen migrantov, ale aj celému Taliansku.

Zatiaľ čo pokles migračných príchodov môže byť vnímaný ako úspech pre Európu v zmysle kontroly migračných tokov, stále sú tu vážne problémy, ktoré treba riešiť. Zatvorenie ciest a odstrašujúce politiky vedú k zhoršovaniu podmienok migrantov, ktorí sú stále viac vystavení neľudským praktikám v krajinách mimo EÚ. Okrem toho je nevyhnutné hľadať riešenia, ktoré umožnia legálnu migráciu a integráciu migrantov, najmä v kontexte nadchádzajúceho Jubilea, ktoré by mohlo otvoriť nové možnosti pre migračné politiky.