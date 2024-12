Haitské deti utekajúce pred násilím v hlavnom meste Porte-au-Prince

Haiti, Save the Children: Deti uväznené v násilí, nezabúdajme na ne

Karibská krajina sa ponorila do extrémnej chudoby, ktorá spôsobuje, že mnohí rodičia sú príliš chudobní na to, aby uživili svoje deti. Zo zúfalstva tieto maloleté deti lákajú gangy, ktoré im ponúkajú jedlo a peniaze, a potom ich uväznia v nekonečnom kruhu násilia. Za posledný rok sa nábor maloletých zvýšil o 70 %. Gaby Bretonová: „Dostať sa von je takmer nemožné. Maloletí sú obete bez hlasu, medzinárodné spoločenstvo by malo konať predovšetkým v ich prospech“.

Francesca Merlo – Vatican News Obyvatelia Haiti, ktorí roky trpeli kolonializmom pod francúzskou nadvládou, zaplatili za svoju slobodu najprv krvou, potom boli nútení platiť za ňu v hotovosti. Podľa dohody s Francúzskom muselo Haiti za svoje oslobodenie spod francúzskej nadvlády zaplatiť sumu, ktorá sa dnes rovná 21 miliardám USD. Reparácie, ktoré karibská krajina platila 120 rokov, sa skončili až v roku 1947. Tento dlh predstavoval približne 50 % príjmov Haiti v tomto období a bránil investíciám do vzdelávania, infraštruktúry alebo zdravotnej starostlivosti. „Dedičstvo kolonializmu naďalej ovplyvňuje schopnosť Haiti vytvoriť spravodlivú a rovnoprávnu spoločnosť,“ hovorí skutočne Gaby Bretonová, riaditeľka humanitárnej a partnerskej organizácie Save the Children Haiti. „Tento nedostatok investícií pociťujeme aj dnes“. V rozhovore pre vatikánske médiá Gaby Bretonová vysvetľuje, že hospodárska kríza, ktorej Haiti čelí už desaťročia, viedla k extrémnej chudobe, v dôsledku ktorej sú ľudia čoraz zraniteľnejší. „To vytvára ideálne podmienky na nábor gangov. Keď nie sú žiadne príležitosti a hospodárstvo sa rúca, gangy rozširujú svoje územia. V súčasnosti kontrolujú takmer 85 % hlavného mesta. A čo to znamená žiť v meste, ktoré ovládajú gangy? „Je to nekonečný kolobeh násilia,“ hovorí Gaby Bretonová. Hlavnými obeťami sú ako vždy deti. Viac ako 150 gangov kontroluje a rozširuje svoje územia a nábor detí sa za posledný rok zvýšil o 70 %. Tieto deti nemajú na výber. Prečo sú deti verbované Riaditeľka Bretonová vysvetľuje, že z hlavného mesta Haiti Port-au-Prince bolo vysídlených viac ako 700 000 ľudí. Aby unikli násiliu, deti a ich rodiny často hľadajú útočisko v školských zariadeniach. „Keď sa však tieto vysídlené rodiny uchýlia do škôl, deti, ktoré ich predtým navštevovali, už nemôžu študovať, pretože školy sú preplnené.“ Státisíce maloletých detí sú mimo školy, ktorá je prvou istotou, že dostanú jedlo. V tomto začarovanom kruhu, ktorý vzniká v dôsledku nedostatku vzdelania a ekonomických príležitostí, keď sa rodiny snažia zarobiť peniaze a nájsť jedlo, sa deti nakoniec nechajú naverbovať. „Gangy často lákajú deti na jedlo alebo malé sumy peňazí, aby ich prinútili pôsobiť ako špióny alebo poskytovať informácie. Je to spôsob, ako deti môžu prežiť,“ vysvetľuje zástupkyňa organizácie Save the Children. Vstup do gangu Ak sa raz pridáte ku gangu, nemôžete odísť. „Žiadne dieťa sa nechce pridať ku gangu, ale keď nemajú čo jesť, majú pocit, že nemajú na výber. Gangy ponúkajú základné jedlo alebo malé sumy peňazí. „Okrem toho, ak neposlúchnu, môžu byť zabité. Deti sú tiež nútené páchať násilné trestné činy. A časom sa pre ne toto vynútené násilie stane normou. Gangy si svoju nadvládu potvrdzujú vypaľovaním domov, ubližovaním ľuďom a znásilňovaním žien. „Je to hrozná situácia,“ hovorí Gaby Bretonová, „deti sú uväznené, vystavené nepredstaviteľnému násiliu a zneužívané na všetkých úrovniach.“ Riaditeľka humanitárnej organizácie Save the Children Haiti spomína na telefonát s matkou štyroch detí: najstaršie, 14-ročné dieťa, bolo naverbované gangom po tom, čo ho a jeho súrodencov nemohla uživiť kvôli hospodárskej kríze. „Povedala mi, že jej syn prišiel domov len raz za šesť mesiacov, aby dal bratovi nejaké peniaze, a potom opäť odišiel. Žena sa obáva nielen o svoj život, ale bojí sa aj toho, že sa komunita obráti proti jej rodine, pretože jej syn je súčasťou ozbrojeného gangu. V zúfalstve, nádeji Napriek obrovským problémom, ktorým Haiťania čelia, sa vďaka úsiliu miestnych a medzinárodných organizácií objavujú záblesky nádeje. Programy, ako napríklad tie, ktoré realizuje organizácia Save the Children spolu s ďalšími miestnymi organizáciami, prinášajú v tomto kontexte zúfalstva zmenu. Gaby Bretonová opisuje poskytovanú pomoc, počnúc bezpečnými priestormi pre učiteľov a deti a psychologickou podporou pre obete vrátane žien a dievčat, ktoré boli obeťami sexuálneho násilia. Pracuje sa aj na prevencii náboru gangov prostredníctvom komunitných iniciatív. Tieto snahy zdola sú dôkazom sily a odhodlania haitského ľudu, ktorý odmieta, aby násilie určovalo jeho budúcnosť. Výzva medzinárodnému spoločenstvu Gaby Bretonová zdôrazňuje zásadnú úlohu, ktorú v týchto opatreniach zohráva medzinárodné spoločenstvo. Zatiaľ čo oči Západu sa upierajú inde, je podľa nej nevyhnutné, aby sa pozornosť naďalej sústreďovala na Haiti: „Každé dieťa na Haiti si zaslúži šancu snívať o lepšej budúcnosti. Každé dieťa si zaslúži vzdelanie, bezpečnosť a možnosť vyrastať bez strachu." „Haitské deti sú súčasťou nášho spoločného ľudstva," trvá na svojom zástupca organizácie Save the Children. Poskytovaním trvalej finančnej podpory, presadzovaním politík, ktoré podporujú dlhodobý rozvoj, a načúvaním hlasu haitského ľudu môže svetové spoločenstvo pomôcť prelomiť kruh chudoby a násilia: „Solidaritou, súcitom a činmi možno nahradiť kruh zúfalstva. A konať treba predovšetkým v prospech detí, obetí bez hlasu. Musíme byť ich hlasmi," uzatvára Gaby Bretonová, „od toho závisí aj budúcnosť Haiti, pretože deti sú budúcnosť". Preklad Martin Jarábek