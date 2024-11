UNICEF: Každé 4 minúty je dieťa zabité násilným činom

Včera 5. novembra sa zišli svetoví lídri, predstavitelia občianskej spoločnosti, obhajcovia detských práv a mládež v kolumbijskej Bogote na otvorení Globálnej konferencie o ukončení násilia páchaného na deťoch. Pri tejto príležitosti vydal detský fond OSN, ktorý poznáme pod skratkou UNICEF alarmujúce štatistiky, ktoré poukazujú na rozsah tejto globálnej krízy.

Patrik Hajdu – Vatican News

Podľa najnovších dostupných globálnych údajov, je každé 4 minúty na svete zabité dieťa násilným spôsobom, pričom až 90 miliónov detí, ktoré dnes žijú, aspoň raz vo svojom živote zažili sexuálne násilie. Zo 650 miliónov dievčat žien, ktoré dnes žijú, bolo až 370 obeťami znásilnenia alebo sexuálneho násilia. Výskumy tvrdia, že prostredie, v ktorom deti žijú, do významnej miery ovplyvňuje stret s násilím, čo vidno aj na pomere znásilnenia a sexuálnych útokov, ktorým čelilo niečo viac ako 1 zo 4 dievčat. Sexuálne násilie sa týka rovnako chlapcov, kedy približne 1 zo 7 zažil sexuálne násilie v detstve, pričom asi 1 z 11 bolo dokonca znásilnených alebo sexuálne napadnutých.

Násilie však deti zažívajú aj v domácom prostredí od samotných rodičov. Viac ako dve tretiny z celkového počtu sú vystavené fyzickým trestom a psychickej agresii. Násilie ako také má na svedomí viac ako 130 tisíc obetí mladších ako 20 rokov. Riziko úmrtia sa zvyšuje v neskorom dospievaní, kedy 7 z 10 detí, ktoré zomreli na násilie, bolo vo veku 15 až 19 rokov, z ktorých väčšina boli chlapci. Približne 550 miliónov detí taktiež žije s matkami, ktoré sú obeťami násilia, páchaného ich partnermi, čo negatívne ovplyvňuje ich ďalší rozvoj.

Svetový problém s vážnymi dosahmi

Podľa dát násilie páchané na deťoch – či už fyzické, emocionálne alebo sexuálne – je všadeprítomné a vyskytuje sa v domácnostiach, školách, komunitách a na internete. Jeho následky sú devastujúce a často s trvalými nielen fyzickými, ale aj duševnými problémami, ako sú úzkosť a depresia, a v najhorších prípadoch aj smrť. Vystavenie detí násiliu v ranom veku môže spôsobiť toxický stres, ktorý negatívne ovplyvňuje vývoj mozgu a môže viesť k agresívnemu správaniu, užívaniu návykových látok a kriminálnym aktivitám. Deti, ktoré zažívajú násilie, sú tiež v dospelosti častejšie uväznené v cykloch traumy, čo má negatívny dopad na celú spoločnosť.

Výzva UNICEF na ochranu detí

„Sme prvou generáciou, ktorá plne chápe rozsah, príčiny a dôsledky násilia páchaného na deťoch, a prvou, ktorá pozná riešenia, ktoré fungujú“ uviedla Sheema SenGupta, riaditeľka UNICEF pre ochranu detí. „Investovaním do prevencie, vzdelávania a podporných služieb môžeme prelomiť kruh násilia a vybudovať svet, v ktorom sú deti v bezpečí“.

Reflexia nad situáciou

V kontexte týchto alarmujúcich údajov je dôležité zamyslieť sa nad úlohou duchovnej a pastoračnej podpory pri riešení problému násilia na deťoch. Pápež František vo svojej posydonálnej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia z roku 2016 zdôrazňuje: „Dobrá pastoračná príprava je dôležitá ‚aj v perspektíve osobitných hraničných situácií, vyvolaných prípadmi domáceho násilia a sexuálneho zneužívania‘.236 Všetko toto nijakým spôsobom neumenšuje, ale len dopĺňa základnú hodnotu duchovného vedenia, neoceniteľných duchovných prameňov Cirkvi a sviatostného zmierenia,“. Tieto slová vyzývajú k hlbšiemu pochopeniu dôležitosti duchovného vedenia. Cirkev môže zohrávať významnú úlohu pri podpore rodín, prevencii násilia a poskytovaní pomoci tým, ktorí ju potrebujú.

Tri kľúčové oblasti intervencie

Ministerská konferencia predstavila tri oblasti intervencie, na zintenzívnenie úsilia o ukončenie násilia páchaného na deťoch. UNICEF vyzýva na silné politické vedenie, implementáciu pravidiel a intervencií založených na dôkazoch a primerané financovanie. Organizácia apeluje na intervencie v troch kľúčových oblastiach, a to univerzálny prístup k programom podpory rodičov, ktoré podporujú láskyplnú starostlivosť, univerzálne poskytovanie bezpečného a priaznivého školského prostredia a cielená reakcia a podporné služby pre všetky deti, ktoré ich potrebujú. UNICEF zdôrazňuje, že ukončenie násilia na deťoch je spoločnou zodpovednosťou vlád, medzinárodných organizácii a v neposlednom rade rodín a jednotlivcov. Sú potrebné koordinované a systematické opatrenia, ktoré sa zamerajú na prevenciu a postihovanie páchateľov. „Investovanie do detí je investíciou do budúcnosti našich spoločností,“ pripomenula Sheema SenGupta.